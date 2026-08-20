เม่านอกแห่เก็งกำไร หุ้นวัคซีนModernaพุ่ง177% รับยามะเร็งตัวใหม่

หุ้นวัคซีน Moderna ทะยานเกือบ 3 เท่าภายในวันเดียว นักลงทุนแห่ซื้อเก็งกำไรรับ วัคซีนตัวใหม่ใช่รักษามะเร็งเฉพาะบุคคล หลังการทดบรรลุเป้าหมายระยะที่ 3 ช่วยลดโอกาสกลับมาเป็นซ้ำและการแพร่กระจายของมะเร็งผิวหนัง จุดความหวังว่าเทคโนโลยี mRNA จะสร้างรายได้ใหม่ให้บริษัท ขณะที่แรงซื้อคืนของนักลงทุนขาชอร์ตยิ่งเร่งราคาหุ้นให้พุ่งแรง
รอยเตอร์รายงานว่า หุ้นบริษัท Moderna หรือ MRNA กลายเป็นหนึ่งในหุ้นที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในตลาดหุ้นสหรัฐฯ หลังราคาพุ่งขึ้น 177.2% ปิดที่ 174.38 ดอลลาร์ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2569 ส่งผลให้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทเพิ่มขึ้นประมาณ 3 หมื่นล้านดอลลาร์ภายในวันเดียว
แรงซื้อเกิดขึ้นหลัง Moderna และ Merck เปิดเผยผลเบื้องต้นจากการทดลองระยะที่ 3 ของ “Intismeran autogene” หรือชื่อเดิม V940/mRNA-4157 ซึ่งเป็นวัคซีนมะเร็งที่ใช้เทคโนโลยี mRNA ที่ออกแบบเฉพาะสำหรับผู้ป่วยแต่ละคน โดยนำมาใช้ร่วมกับ Keytruda ยาภูมิคุ้มกันบำบัดของ Merck
การผ่านด่านทดลองนี้ เป็นการส่งสัญญาณว่า ยาได้ผ่านด่านการทดลองทางคลินิกครั้งใหญ่และเข้าใกล้การจำหน่ายมากที่สุดเท่าที่เคยเป็นมา
การทดลอง INTerpath-001 ครอบคลุมผู้ป่วยมะเร็งผิวหนังชนิดเมลาโนมาระยะที่ 2B–4 จำนวน 1,137 คน ซึ่งได้รับการผ่าตัดเนื้องอกออกทั้งหมดแล้ว และยังไม่เคยได้รับการรักษาด้วยยาทั่วร่างกายมาก่อน
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเรื่องระยะเวลาการรอดชีวิตโดยรวมของผู้ป่วยยังไม่สมบูรณ์ บริษัทจึงต้องติดตามผลต่อไปพร้อมเตรียมนำเสนอรายละเอียดทั้งหมดในการประชุมทางการแพทย์ระดับนานาชาติ และหารือกับหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อยื่นขออนุมัติในลำดับต่อไป
Intismeran แตกต่างจากวัคซีนทั่วไป เนื่องจากไม่ได้ใช้ป้องกันมะเร็งในคนทั่วไป แต่เป็นการรักษาที่ผลิตขึ้นเฉพาะผู้ป่วยแต่ละราย โดยบริษัทจะนำตัวอย่างเนื้องอกมาตรวจหาลักษณะการกลายพันธุ์ ก่อนออกแบบ mRNA ให้ระบบภูมิคุ้มกันเรียนรู้ จดจำ และโจมตีเซลล์มะเร็งที่มีลักษณะตรงกับเนื้องอกของผู้ป่วยรายนั้น
ผลสำเร็จครั้งนี้ถูกมองว่าเป็นหมุดหมายสำคัญ เพราะถือเป็นผลการทดลองระยะที่ 3 เชิงบวกครั้งแรกของการรักษามะเร็งแบบเฉพาะบุคคลด้วยเทคโนโลยี mRNA และช่วยยืนยันว่าแพลตฟอร์มของ Moderna อาจนำไปใช้รักษาโรคอื่นนอกเหนือจากโรคติดเชื้อและโควิด-19 ได้
วัคซีนโควิดแป๊กกดรายได้ Moderna
อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ รายได้ของ Moderna ลดลงอย่างมากตามความต้องการวัคซีนโควิดที่ชะลอตัว ตลาดจึงจับตาว่าบริษัทจะสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่มาทดแทนรายได้เดิมได้หรือไม่ ความสำเร็จของวัคซีนมะเร็งจึงเปลี่ยนมุมมองของนักลงทุน จากเดิมที่มอง Moderna เป็นบริษัทซึ่งพึ่งพาวัคซีนโควิด ไปสู่การเป็นผู้พัฒนายารักษามะเร็งด้วยเทคโนโลยี mRNA
นอกจากปัจจัยพื้นฐานแล้ว ราคาหุ้นยังได้รับแรงหนุนจากภาวะ “Short squeeze” หรือการที่นักลงทุนซึ่งขายหุ้นล่วงหน้าโดยคาดว่าราคาจะปรับลดลง ต้องรีบซื้อหุ้นกลับหลังราคาพุ่งสวนทาง ส่งผลให้แรงซื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีการประเมินว่าผู้ขายชอร์ต Moderna ขาดทุนทางบัญชีรวมเกือบ 5 พันล้านดอลลาร์
หุ้น Merck ซึ่งเป็นพันธมิตรพัฒนายาร่วมกันได้รับอานิสงส์ด้วย โดยปรับขึ้น 12.6% ปิดที่ 152.20 ดอลลาร์ ขณะที่หุ้นบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพรายอื่น เช่น BioNTech ปรับตัวขึ้นตามความคาดหวังต่ออนาคตของยารักษามะเร็งด้วยเทคโนโลยี mRNA
แม้ผลการทดลองจะถือเป็นข่าวดีครั้งใหญ่ แต่การพัฒนายายังไม่สิ้นสุด เพราะบริษัทยังต้องเปิดเผยตัวเลขประสิทธิผลฉบับเต็ม ติดตามข้อมูลการรอดชีวิต และผ่านกระบวนการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับก่อนวางจำหน่ายได้จริง
ดังนั้น การที่ราคาหุ้นพุ่งเกือบสามเท่าภายในวันเดียวจึงสะท้อนทั้งความหวังต่อธุรกิจระยะยาวและแรงเก็งกำไรระยะสั้น ทำให้หุ้นยังมีโอกาสผันผวนและเผชิญแรงขายทำกำไรได้สูง