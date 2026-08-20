กรุงไทย ห่วงใยผู้ประสบอุทกภัย ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพในจังหวัดน่าน

ธนาคารกรุงไทย ตระหนักถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมเฉียบพลันในจังหวัดน่าน สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สิน ที่อยู่อาศัย และการดำรงชีพของประชาชน จึงเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน โดยผู้บริหารและพนักงานธนาคาร ได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ จำนวน 1,000 ชุด ประกอบด้วย ข้าวสารและอาหารแห้ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ พร้อมรับฟังปัญหาของลูกค้า เพื่อให้ความช่วยเหลือได้อย่างตรงจุด และให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัยผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปได้โดยเร็ว
นอกจากนี้ ธนาคาร ร่วมกับ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เปิดรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ด้วยการสแกน QR Code E-Donation ผ่านแอปพลิเคชันของทุกธนาคาร ซึ่งข้อมูลการบริจาค จะส่งเข้าระบบลดหย่อนภาษีของกรมสรรพากรอัตโนมัติ หรือบริจาคผ่านบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ธนาคารกรุงไทย สาขานานาเหนือ เลขที่ 000-0-60128-4