เอาใจสายเรียนนอก! เคพีไอ จับมือ ธนาคารกรุงไทย ปล่อยแผนประกัน "GEN U INTER" ยกระดับความคุ้มครองค่ารักษาเจ็บป่วย-อุบัติเหตุสูงสุด 5 ล้าน มีแผนประกันเลือกได้ 3-25 เดือน

การส่งบุตรหลานไปเรียนต่อต่างประเทศ ถือเป็นก้าวสำคัญของชีวิตที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้น โอกาสใหม่ๆ และการเติบโต แต่ในขณะเดียวกัน ลึกๆ ในใจของคนเป็นพ่อแม่หรือครอบครัวย่อมมีความกังวลซ่อนอยู่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความห่วงใยต่อการเจ็บป่วยในขณะอยู่ต่างประเทศ หรือค่ารักษาพยาบาลที่คงจะสูงลิ่วจนอาจกระทบกับแผนการเงินที่ไม่ได้ประเมินไว้ล่วงหน้า
เพื่อตอบโจทย์ความห่วงใยนี้ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ เคพีไอ (KPI) ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย จึงออกแบบแผนประกันภัยที่จะเป็นหลักประกันเคียงข้างนักศึกษาไทยยุคใหม่ด้วย “GEN U INTER” แผนประกันภัยเพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ ที่ออกแบบขึ้นภายใต้แนวคิด “Trust turned into care จากความไว้วางใจสู่การดูแล” เพื่อเปลี่ยนความกังวลของครอบครัวให้เป็นความอุ่นใจตลอดเส้นทางสู่ความสำเร็จ
เจาะลึก 3 มิติความคุ้มครองเด่น ปลดล็อกทุก "อินไซต์" ความห่วงใยของคนเรียนนอก
“GEN U INTER” ไม่ได้ดูแลแค่ยามเจ็บป่วย แต่คิดเผื่อไปถึงทุกแง่มุมของการใช้ชีวิตไกลบ้านด้วย 3 แกนหลักที่คุ้มครองครอบคลุม
1. มิติด้านการแพทย์ระดับสากล (Global Medical Care)
รักษาพยาบาลวงเงินสูง หมดห่วงเรื่องค่าหมอค่ายา ด้วยวงเงินดูแลสูงสุดถึง 5,000,000 บาท (ครอบคลุมทั้งอุบัติเหตุและเจ็บป่วย)
อุ่นใจดูแลต่อเนื่อง เมื่อเดินทางกลับมารักษาตัวต่อในประเทศไทย ด้วยวงเงินคุ้มครองต่อเนื่องสูงสุดถึง 500,000 บาท
ปลอดภัย 24 ชั่วโมง มั่นใจในมาตรฐานระดับสากลด้วยบริการช่วยเหลือฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางการแพทย์
2. มิติด้านทรัพย์สินและการเดินทาง (Travel & Property Protection)
เคลียร์ปัญหายอดฮิต คุ้มครองกรณีกระเป๋าเดินทางสูญหายหรือล่าช้า รวมถึงความเสียหายจากการยกเลิกเที่ยวบินหรือเลื่อนการเดินทาง
เซฟความปลอดภัยในที่พัก อุ่นใจแม้ยามออกไปเรียนด้วยความคุ้มครองกรณีถูกโจรกรรมทรัพย์สินภายในที่อยู่อาศัยขณะอยู่ต่างประเทศ
3. มิติด้านการเงินและครอบครัว (Financial & Family Support)
ซัพพอร์ตทุนการศึกษา ช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัว ชดเชยค่าเล่าเรียนให้สูงสุด 500,000 บาท หากเกิดเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ไม่สามารถศึกษาต่อได้
เชื่อมต่อความห่วงใย หากผู้เรียนต้องเข้ารักษาตัวเป็นคนไข้ใน (IPD) เกิน 5 วัน ชดเชยค่าเดินทางและที่พักให้ผู้ปกครองบินไปดูแลถึงขอบเตียง (สูงสุด 5,000 บาท/วัน)
หลักประกันเพื่อคนข้างหลัง มอบความอุ่นใจคุ้มครองกรณีเกิดเหตุไม่คาดฝันกับผู้ปกครองที่อยู่ประเทศไทยสูงสุด 100,000 บาท
ทำไม “GEN U INTER” ถึงเป็นไอเทมสำคัญที่นักเรียนนอกและผู้ปกครองต้องมี?
เพราะการใช้ชีวิตในต่างแดนคือการเรียนรู้ที่จะเติบโต แผนประกันภัยนี้ จึงออกแบบมาเพื่อซัพพอร์ตไลฟ์สไตล์และบริหารความเสี่ยงรอบด้านในราคาที่จับต้องได้แถมยังช่วยแบ่งเบาภาระได้จริง
• ดูแลระดับพรีเมียม 24 ชั่วโมง ไม่ว่าจะอยู่ไทม์โซนไหน เจ็บป่วยเวลาไหนก็อุ่นใจได้ตลอด
• ยืดหยุ่นตามแผนการเรียน เลือกแผนประกันภัยตามระยะเวลาคุ้มครองได้ตามใจ ตั้งแต่ 3 เดือน จนถึง 25 เดือน ตอบโจทย์ทั้งคอร์สเรียนภาษาระยะสั้นและเรียนต่อปริญญาระยะยาว
• เซฟเงินในกระเป๋า ความคุ้มครองสูง 3-5 ล้าน เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 6,000 บาท เท่านั้น
ซื้อง่าย..เตรียมพร้อมให้แล้วทุกการเดินทาง หมดความยุ่งยากเรื่องขั้นตอนการทำประกันภัย เพราะผู้ปกครองหรือนักศึกษา
สามารถเข้าถึงความคุ้มครองระดับพรีเมียมนี้ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว สอบถามรายละเอียดความคุ้มครองเพิ่มเติมได้แล้ววันนี้ ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ทั่วประเทศ หรือ Website https://krungthai.com/
GEN U INTER เพื่อนร่วมทางที่พร้อมซัพพอร์ตทุกความสำเร็จ
* เงื่อนไขและความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์