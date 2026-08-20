ADDครึ่งปีหลังเร่ง Core Business สู่ Recurring Income

"แอดเทค ฮับ " ส่งสัญญาณครึ่งปีหลัง 69 เดินหน้า Organic Growth ลุยเสริมแกร่ง Core Business รุกพัฒนาระบบและโปรเจกต์ใหม่ร่วมกับ Operator มุ่งเพิ่มสัดส่วน Recurring Income สร้างฐานรายได้เติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว พร้อมเอาใจผู้ถือหุ้น! หลังบอร์ดไฟเขียวจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.07 บาทต่อหุ้น เตรียมขึ้น XD 27 ส.ค.นี้ ก่อนรับทรัพย์ 9 ก.ย. 2569
นายสมโภช ทนุตันติวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) หรือ ADD เปิดเผยว่า ทิศทางครึ่งปีหลัง 2569 บริษัทฯ จะให้น้ำหนักกับการสร้าง Organic Growth โดย มุ่งโฟกัส และเร่งศักยภาพของ Core Business ทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ ดิจิทัลคอนเทนต์ ดิจิทัลโซลูชัน และการตลาดดิจิทัล เพื่อสร้างฐานการเติบโตจากธุรกิจหลักให้แข็งแกร่งมากขึ้น พร้อมเร่งสร้างฐานรายได้ประจำ (Recurring Income)
โดยหนึ่งในแรงขับเคลื่อน (Growth Driver) ที่สำคัญ คือ การต่อยอดความร่วมมือกับกลุ่ม ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Operator) ผ่านการพัฒนาระบบสนับสนุนและบริการใหม่อย่างต่อเนื่อง ทั้งการพัฒนาแอปพลิเคชันเฉพาะทางสำหรับผู้ใช้งานเฉพาะกลุ่มรวมถึงการพัฒนาโปรเจกต์ใหม่ร่วมกับ Operator เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจและสร้างบริการที่สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ในอนาคต
“เป้าหมายสำคัญของ ADD คือการเพิ่มสัดส่วนรายได้ประจำให้มากขึ้น โดยเฉพาะรายได้ ในรูปแบบ Revenue Sharing จากการพัฒนาระบบและโปรเจกต์ร่วมกับ Operator ซึ่งจะช่วยสร้างฐานรายได้ที่มีความต่อเนื่อง และสนับสนุนการเติบโตของ Core Business ในระยะยาว”
พร้อมกันนี้ บริษัทฯ เตรียมขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 27 สิงหาคม 2569 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 28 สิงหาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 9 กันยายน 2569 โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2569 ในอัตรา 0.07 บาทต่อหุ้น สำหรับภาพรวมผลประกอบการ 6 เดือนแรกปี 2569 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการรวม 163.38 ล้านบาท และกำไร 12.96 ล้านบาท ขณะที่ธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์ยังสามารถรักษาโมเมนตัมการเติบโต โดยมีรายได้ 60.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.61% จากกิจกรรมทางการตลาดของกลุ่มผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เพิ่มขึ้น สะท้อนศักยภาพของธุรกิจหลักที่ยังมีโอกาสต่อยอดการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง