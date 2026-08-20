INETเร่งขยายพื้นฐานดิจิทัล เสริมองค์กรไทยสู่ Data Sovereignty

" อินเทอร์เน็ตประเทศไทย "เผยผลงานไตรมาส 2 มีรายได้จากการขายและให้บริการรวม 876.58 ล้านบาท เติบโต 13% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่จำนวน VMI สะสมอยู่ที่ 117,077 VMIs สะท้อนการขยายตัวของธุรกิจ Cloud และ Digital Infrastructure จากความต้องการใช้โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาครัฐและเอกชนที่ให้ความสำคัญกับการจัดเก็บ ประมวลผล และบริหารจัดการข้อมูลภายในประเทศ เดินหน้าขยายบริการ Local Cloud และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับความต้องการใช้งานขององค์กรไทยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรสู่แนวคิด Data Sovereignty
นายวัลล์ชัย เวชชีวะดำรงค์ รองกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ INET เปิดเผยว่า “บริษัทฯ ยังคงมีทิศทางการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายได้จากการขายและให้บริการรวม 876.58 ล้านบาท เติบโต 13% และมีจำนวน VMI สะสมอยู่ที่ 117,077 VMIs สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการใช้งาน Cloud Infrastructure ภายในประเทศที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจากองค์กรที่ให้ความสำคัญกับความมั่นคงปลอดภัย การบริหารจัดการข้อมูล และการจัดเก็บข้อมูลภายใต้โครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศมากขึ้น
การเติบโตดังกล่าวมีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของการดำเนินการด้าน Digital Transformation ของกระทรวงศึกษาธิการ ในขณะที่ภาคเอกชนเริ่มมีความต้องการบริการด้าน Enterprise Architecture (EA) เพิ่มขึ้น ซึ่งถือเป็นโอกาสในการต่อยอดจากการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ไปสู่การพัฒนาโซลูชันที่สามารถตอบโจทย์รูปแบบการดำเนินงานและความต้องการของแต่ละองค์กรได้อย่างเหมาะสม
“ในระยะต่อไป บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าพัฒนาบริการและแพลตฟอร์มดิจิทัลร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง โดยอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ EduPass ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลและเอกลักษณ์ทางการศึกษาดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการศึกษาให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบ โดยคาดว่าจะเปิดใช้งานภายใน 6 เดือน พร้อมคาดการณ์ว่าจะเริ่มติดตั้งระบบครั้งแรกในช่วงเดือนมกราคม ปี 2570 ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อรองรับการใช้งานของภาคการศึกษาในระดับประเทศ” นายวัลล์ชัยกล่าว
ขณะเดียวกัน บริษัทฯ เดินหน้าพัฒนา INET-IDC4 เพื่อรองรับการขยายตัวของบริการ Cloud และความต้องการใช้ Data Center ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถรองรับการใช้งานที่มีความต้องการด้านประมวลผลสูงขึ้น รวมถึงการขยายตัวของเทคโนโลยี AI ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการและรองรับการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว
ทั้งนี้ INET ยังคงมุ่งขยายบริการ Local Cloud และ Digital Infrastructure ควบคู่กับการพัฒนาโซลูชันสำหรับลูกค้าภาครัฐและภาคเอกชน โดยให้ความสำคัญกับ Data Sovereignty ความมั่นคงปลอดภัย และการจัดเก็บข้อมูลภายในประเทศ เพื่อสนับสนุนให้องค์กรไทยสามารถบริหารจัดการข้อมูลสำคัญได้อย่างมั่นคง ภายใต้โครงสร้างพื้นฐานและการกำกับดูแลของประเทศไทย พร้อมเดินหน้าพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมความสามารถในการพึ่งพาตนเองด้านดิจิทัล ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และร่วมวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่แข็งแกร่งให้กับประเทศไทยอย่างยั่งยืน