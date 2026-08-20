“พีดีเฮ้าส์” เปิดตัว“Well Being III”แบบบ้านใหม่ต่อยอดความสำเร็จซีรีส์ยอดฮิตเจาะกลุ่มครอบครัวใหญ่

พีดีเฮ้าส์ ชี้ผลสำรวจพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าสร้างบ้านล่าสุด พบดีมานด์บ้านสำหรับวัยเกษียณและครอบครัวผู้สูงอายุขยายตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สอดรับกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ เดินหน้าต่อยอดความสำเร็จจากแบบบ้านซีรีส์ยอดฮิต ด้วยการเปิดตัวซีรีส์ใหม่ล่าสุด “Well Being III” ยกระดับมาตรฐานการอยู่อาศัยที่ส่งเสริมสุขภาวะครบวงจร ภายใต้แนวคิด “สุขกาย สุขใจ สร้างสมดุลชีวิต” ตอบโจทย์ทั้งผู้สูงวัยและสมาชิกทุกเจนเนอเรชันในครอบครัว
นางสาวจิราภา สุวรรณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีดีเฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า จากผลสำรวจกลุ่มลูกค้าของพีดีเฮ้าส์ที่ผ่านมา พบว่าปัจจัยสำคัญที่สุดในการตัดสินใจสร้างบ้านไม่ได้จำกัดอยู่เพียงเรื่องความสวยงามหรือขนาดพื้นที่ใช้สอย แต่มากกว่า 80% ให้ความสำคัญกับ “ฟังก์ชันการอยู่อาศัยและความปลอดภัยระยะยาว” โดยเฉพาะกลุ่มที่กำลังวางแผนสร้างบ้านหลังเกษียณ ซึ่งพีดีเฮ้าส์ได้นำ Insight และเสียงสะท้อนจริงจากลูกค้าในซีรีส์ Well Being ที่ผ่านมา มาวิเคราะห์และต่อยอดพัฒนาจนเป็นแบบบ้าน Well Being III ที่ดีไซน์ให้ทุกจุดของบ้านตอบโจทย์สุขภาวะอย่างแท้จริง
การเปิดตัวแบบบ้านซีรีส์ใหม่ Well Being III เป็นการต่อยอดความสำเร็จจากแบบบ้านยอดนิยมของกลุ่มลูกค้าวัยเกษียณ โดยพีดีเฮ้าส์ได้นำมาพัฒนาและปรับรูปแบบให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและมีความแตกต่างจากซีรีย์ที่ผ่านมาคือการออกแบบ Landscapeเป็นสวนสุขภาพ เพื่อรองรับครอบครัวขยายที่อาศัยร่วมกันหลายช่วงวัย (Multi-Generational Living) ภายใต้แนวคิด “บ้านสุขภาวะที่ดี”
โดยมุ่งเน้นการสร้างสุขภาวะที่ยั่งยืน ผ่านการออกแบบที่คำนึงถึงทุกรายละเอียด ทั้งด้านดีไซน์และการใช้ชีวิตของคนทุกวัย ทุกตารางเมตรถูกเชื่อมโยงกันอย่างสมดุล สอดคล้องกับการใช้ชีวิตที่หลากหลายและความสะดวกในการใช้งาน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว ตอบโจทย์ 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่
- สุขภาพกาย : เน้นความปลอดภัยและความสะดวกสบายในการใช้งานจริง ออกแบบตามหลัก Universal Design ไร้สเต็ปต่างระดับเพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ
- สุขภาพใจ : เชื่อมโยงการอยู่อาศัยเข้ากับธรรมชาติด้วยช่องแสงและทิศทางลมที่เหมาะสม สร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย อบอุ่น และจัดสรรพื้นที่กิจกรรมร่วมกันของครอบครัวควบคู่กับพื้นที่ส่วนตัวได้อย่างลงตัว
- สมดุลชีวิต : ส่งเสริมสภาวะสบายในการอยู่อาศัย ช่วยลดเสียงรบกวนภายนอก ทำให้สมองได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ เพิ่มสมาธิและคุณภาพการนอนหลับยาวนานขึ้น
นางสาวจิราภา กล่าวว่า “Well Being III ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของพีดีเฮ้าส์ในการตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัย เราได้นำเสียงสะท้อนจากกลุ่มลูกค้าวัยเกษียณที่ชื่นชอบแบบบ้านซีรีส์เดิม มาพัฒนาให้ตอบโจทย์การอยู่อาศัยในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น โดยมีให้เลือก 2 แบบบ้าน คือ
ME-433 บ้านชั้นเดียวสไตล์ Contemporary ที่คงเอกลักษณ์ความเป็นสถาปัตยกรรมร่วมสมัย ประกอบด้วย 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 3 คัน พื้นที่ใช้สอย 584 ตร.ม. ให้ความรู้สึกเรียบง่าย อบอุ่น โดดเด่นด้วยรูปทรงหลังคาปั้นหยาที่เหมาะกับสภาพภูมิอากาศเมืองไทย พร้อมสร้างเอกลักษณ์ที่สงบ มั่นคง และมีรสนิยม
W-542 บ้านชั้นเดียวสไตล์ Tropical ที่สะท้อนเสน่ห์บ้านไทยเรือนหมู่ที่ดูมีเอกลักษณ์ ประกอบด้วย 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 3 คัน พื้นที่ใช้สอย 637 ตร.ม. ออกแบบเน้นช่องเปิดและการระบายอากาศธรรมชาติได้อย่างดีเยี่ยม เหมาะกับภูมิอากาศร้อนชื้น พร้อมมอบภาพลักษณ์ที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
การเปิดตัวแบบบ้าน Well Being III ในครั้งนี้ เป็นการออกแบบสถาปัตยกรรมอยู่อาศัยที่ก้าวข้ามข้อจำกัดเดิม ๆ ด้วยการดึงจุดเด่นของภูมิปัญญาไทยมาปรับใช้ในรูปลักษณ์ทันสมัย ไม่เพียงแต่มอบความสวยงามโดดเด่นแก่ผู้พบเห็น แต่ยังตอบโจทย์การใช้งานจริงของคนทุกวัยและการอยู่อาศัยที่สบายในระยะยาว สอดคล้องกับการก้าวเข้าสู่ “สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์” (Aged Society) หมายถึงสัดส่วนของประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเพิ่มสูงกว่า 20% ซึ่งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเช่นนี้ไม่ได้ส่งผลเฉพาะต่อระบบเศรษฐกิจหรือสุขภาพ แต่ยังส่งแรงกระเพื่อมถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีผู้คนหลากหลายช่วงวัย สะท้อนถึงเทรนด์การสร้างบ้านยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญทั้งเรื่องดีไซน์ ฟังก์ชัน และการออกแบบเพื่อกำหนดคุณภาพชีวิตของผู้คนในอนาคต
ในโอกาสพิเศษ! เทศกาลวันแม่แห่งชาติ พีดีเฮ้าส์ ชวนมอบ “บ้านเพื่อสุขภาวะ” เป็นของขวัญแทนความรักและความห่วงใยให้กับแม่และคนสำคัญของครอบครัว พร้อมรับโปรโมชั่น HOME FOR HER มอบความคุ้มค่าสองต่อ ทั้ง “ส่วนลดเงินสด” และ “Wellness Privileges” สิทธิพิเศษด้านสุขภาพที่คัดสรรมาเพื่อดูแลคนที่คุณรักอย่างครบวงจรมูลค่ารวมกว่า 1.6 ล้านบาท ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 ก.ย. 69