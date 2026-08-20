IND ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศล

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (IND) นำโดย ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 3 จากซ้าย) และ ดร.พรลภัส ณ ลำพูน (ที่ 4 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ที่ปรึกษา ตลอดจนพนักงานบริษัทฯ ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศล อุทิศถวายพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง การร่วมพิธีในครั้งนี้ คณะผู้บริหารและพนักงานทุกคน ต่างตั้งใจน้อมถวายเป็นราชสักการะ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อความอยู่ดีมีสุขของพสกนิกรชาวไทยตลอดมา