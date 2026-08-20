PTG ร่วมกับ ศิริราช รับบริจาคโลหิต

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เดินหน้าขยายเครือข่ายโครงการรับบริจาคโลหิตประจำปี 2569 ภายใต้วิสัยทัศน์ “อยู่ดี มีสุข” ผ่านโครงการ “Social Innovation” ปีที่ 2 เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกแห่งการให้และเพิ่มปริมาณโลหิตสำรองให้แก่สังคม ณ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และผู้มีจิตอาสาของโรงเรียนศึกษานารีวิทยาร่วมบริจาคโลหิตอย่างพร้อมเพรียง สะท้อนบทบาทของสถานศึกษาในการเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างคุณค่าร่วมแก่สังคม พร้อมส่งต่อการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่นไปยังเยาวชนและชุมชน โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร