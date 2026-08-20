บล.ซีจีเอสฯ อัพเป้าหุ้นไทยปีนี้ 1,690 จุด หลังกำไร บจ.แกร่งกว่าคาด พร้อมเปิดโผ 14 หุ้นน่าลงทุน

CGSI ปรับเพิ่มประมาณการ EPS ของตลาดปี 69 ขึ้น 8% และปรับเพิ่มเป้าดัชนี SET เป็น 1,690 จุด จากเดิม 1,630 จุด หลังไตรมาส 2/69 กำไรบจ.แข็งแกร่งกว่าคาด พร้อมเปิดโผ 14 หุ้นน่าลงทุนช่วงที่กำไรฟื้นตัวไม่เท่ากัน
ฝ่ายวิเคราะห์ บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) หรือ CGSI ระบุว่า กำไรสุทธิโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนไทย (บจ.) ที่ฝ่ายวิเคราะห์ฯทำการศึกษาเพิ่มขึ้น 10% YoY และ 14% QoQ ในไตรมาส 2/69 นำโดยกลุ่มพลังงานและกลุ่มปิโตรเคมี ขณะที่กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง, กลุ่มบรรจุภัณฑ์ และกลุ่มสาธารณูปโภคมีกำไรเติบโตแข็งแกร่ง QoQ เช่นกัน
อย่างไรก็ตาม หากไม่รวมกลุ่มพลังงานและกลุ่มปิโตรเคมี ซึ่งการเติบโตของกำไรขับเคลื่อนโดยราคาน้ำมัน, ค่าการกลั่นและสเปรดที่สูงขึ้นจากความตึงเครียดทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ รวมถึงผลดีจากฐานที่ต่ำ พบว่าบริษัทที่ศึกษาจะมีกำไรสุทธิรวมลดลง 25% YoY และ 6% QoQ ในไตรมาส 2/69 ส่วนกำไรสุทธิรวมในครึ่งปีแรก 69 เติบโต 15% YoY แต่จะลดลง 13% YoY หากไม่รวมกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมี
สำหรับกลยุทธ์การลงทุนนั้น ฝ่ายวิเคราะห์ CGSI แนะนำให้เพิ่มน้ำหนักการลงทุน (Overweight) ในกลุ่มการแพทย์, กลุ่มท่องเที่ยว, กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค และกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม พร้อมทั้งแนะนำให้เลือกลงทุนรายตัว (selective) ในกลุ่มสาธารณูปโภคและกลุ่มธุรกิจการเงิน ขณะที่ยังแนะนำให้คงน้ำหนักการลงทุนในกลุ่มพลังงาน/ปิโตรเคมี และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ และแนะนำให้ลดสัดส่วนการลงทุน (Underweight) ในกลุ่มขนส่งและกลุ่มอาหาร
โดยการจัดพอร์ตการลงทุนลักษณะนี้จะช่วยสร้างสมดุลระหว่างหุ้นที่จะมีกำไรฟื้นตัว, หุ้นที่เติบโตเชิงโครงสร้าง และหุ้นในกลุ่มปลอดภัย (defensive) ขณะที่จำกัดการลงทุนในกลุ่มที่มีความอ่อนไหวสูงต่ออุปสงค์ในประเทศที่อ่อนตัวและความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์
ฝ่ายวิเคราะห์ CGSI ระบุว่า ปัจจุบัน SET ซื้อขายอยู่ที่ P/E ล่วงหน้า 12 เดือนที่ 15.9 เท่า แต่จะลดลงเหลือ 13.5 เท่า หากไม่รวม DELTA ที่มี market cap ใหญ่ที่สุดในตลาดและมีการประเมินมูลค่าสูงมาก โดยการประเมินมูลค่าไม่รวม DELTA จะอยู่ที่ประมาณ -1SD จากค่าเฉลี่ย 10 ปี ซึ่งเรามองว่ายังน่าสนใจ
ขณะที่ปรับเป้าดัชนี SET ในสิ้นปี 69 จาก 1,630 จุดเป็น 1,690 จุด หลังจากปรับประมาณการกำไรสุทธิของ SET ขึ้น 8%/1% ในปี 69/70 โดยเชื่อว่าปัจจัยบวกที่น่าจะช่วยหนุนตลาดคือการที่สถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางมีสัญญาณผ่อนคลายมากขึ้นและราคาน้ำมันปรับตัวลง
ส่วนราคาน้ำมันที่สูงขึ้น, สถิตินักท่องเที่ยวที่ลดลง และความไม่แน่นอนทางการเมืองยังคงเป็น downside risk
ทั้งนี้ ได้ถอด ERW และ CRC ออกจากรายชื่อหุ้น Top pick หลังราคาหุ้นปรับตัวขึ้นมากแล้ว และเพิ่ม CPALL และ PTT เข้ามาแทน เพราะคาดว่ายอดขายสาขาเดิมและกำไรในไตรมาส 4/69 จะเพิ่มขึ้น ตามลำดับ
ดังนั้น รายชื่อหุ้น Top pick ล่าสุดจึงประกอบด้วย BH, PR9, THAI, PTT, CPALL, CPN, AMATA, WHA, GULF, TRUE, TFG, KBANK, MTC, TIDLOR