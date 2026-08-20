LPN ปลุกตลาดครึ่งปีหลังส่งแคมเปญ“ลดราบเป็นหน้ากลอง”ขน ครอบคลุม 26 โครงการ มอบส่วนลดสูงสุด 60%

LPN เดินหน้ากระตุ้นตลาดที่อยู่อาศัยช่วยลดภาระลูกค้าต่อเนื่อง ดันแคมเปญใหม่ “ลดราบเป็นหน้ากลอง”
ตีโปรให้ดัง ลดภาระให้ราบ” ให้เต็มๆ ด้วยส่วนลดสูงสุด 60% ครอบคลุม 26 โครงการ ทั้งบ้าน ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียม ในราคาเริ่มต้นเพียง 999,000 บาท เริ่ม 24 ส.ค. – 30 ก.ย.69
รายงานข่าวจาก บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ LPN เปิดเผยว่า ในปัจจุบันแม้ความต้องการที่อยู่อาศัยยังคงมีอยู่ แต่ลูกค้ายังให้ความสำคัญกับต้นทุนรวมของการเป็นเจ้าของบ้านมากขึ้น โดยอุปสรรคของการมีบ้านไม่ได้อยู่ที่ราคาซื้อเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทั้งก่อนและหลังโอน ตั้งแต่เงินก้อนแรก ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในวันโอน ค่าส่วนกลาง ไปจนถึงค่าใช้จ่ายในการเตรียมบ้านให้พร้อมเข้าอยู่ ซึ่ง LPN มองเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงจัดแคมเปญเพื่อ “ลดราคาและลดภาระ” ผ่านข้อเสนอที่ช่วยบรรเทาภาระให้กับลูกค้า และเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยได้ง่ายขึ้น
ล่าสุด เตรียมปล่อยแคมเปญ “ลดราบเป็นหน้ากลอง” ตีโปรให้ดัง ลดภาระให้ราบ ครอบคลุม 26 โครงการ ทั้งบ้าน ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียม โดยสามารถดูรายละเอียดโครงการได้จาก https://www.lpn.co.th/lpn-lod-rab-grand-sale/ พร้อมมอบส่วนลดสูงสุด 60% ในราคาเริ่มต้น 999,000 บาท เพื่อให้ลูกค้ามีทางเลือกที่เหมาะกับกำลังซื้อและไลฟ์สไตล์ของตัวเอง นอกจากนี้ยังได้รับข้อเสนอและสิทธิพิเศษเพิ่มเติม อาทิ ค่าจองพิเศษ ฟรีค่าโอนสิทธิ์ ฟรีค่าส่วนกลาง รวมถึงแพ็กเกจ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และ Solar Cell ตามเงื่อนไขของแต่ละโครงการ เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าต้องเตรียมเพิ่มเติมก่อนเข้าอยู่อาศัย ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม -30 กันยายน 2569
LPN ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการนำเสนอโปรโมชั่นเพื่อสร้างแรงจูงใจในการซื้อ แต่เป็นการออกแบบข้อเสนอให้ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการที่อยู่อาศัยจริง โดยมองว่าเมื่อสามารถลดต้นทุนและภาระที่เกิดขึ้นของการซื้อที่อยู่อาศัยได้ ก็จะช่วยลดอุปสรรคในการตัดสินใจและทำให้ลูกค้าสามารถเปลี่ยนจาก “ความต้องการมีบ้าน” ไปสู่ “การเป็นเจ้าของบ้าน” ได้ง่ายขึ้น