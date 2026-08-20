ทรัมป์เล็งดึง Hyperliquid เข้าสหรัฐฯ หุ้นพุ่ง 31% สะเทือนตลาดคริปโต

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ (Donald Trump) ส่งสัญญาณดึงแพลตฟอร์มคริปโตรายใหญ่ Hyperliquid เข้าสู่ระบบการเงินสหรัฐฯ อย่างถูกกฎหมาย ท่าทีนี้ผลักดันให้ราคาหุ้นที่เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มพุ่งทะยานกว่า 31 เปอร์เซ็นต์ สวนทางกับกระดานเทรดดั้งเดิมที่ร่วงลงทันที ความเคลื่อนไหวล่าสุดสะท้อนเป้าหมายของรัฐบาลที่ต้องการดึงศูนย์กลางโครงสร้างพื้นฐานสินทรัพย์ดิจิทัลกลับเข้าประเทศ
ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แถลงที่ทำเนียบขาวว่าหน่วยงานกำกับดูแลกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อนำ Hyperliquid เข้ามาให้บริการในประเทศอย่างถูกต้อง ทรัมป์ระบุถึง ไมเคิล เซลิก (Michael Selig) ประธานคณะกรรมาธิการการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ หรือ CFTC ว่าเป็นผู้รับผิดชอบหลักในภารกิจนี้
ทันทีที่ข่าวแพร่ออกไป หุ้นของ Hyperliquid Strategies ซึ่งซื้อขายภายใต้ชื่อ PURR ปรับตัวขึ้นสูงสุด 31 เปอร์เซ็นต์ในการซื้อขายเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2569 ในทางกลับกัน หุ้นของกลุ่มผู้ให้บริการตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ อย่าง Cboe Global Markets และ CME Group กลับร่วงลง 6.1 และ 3.4 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ
ปัจจุบันแพลตฟอร์มเทรดคริปโตแห่งนี้ดำเนินธุรกิจอยู่นอกสหรัฐฯ และไม่เปิดรับนักลงทุนอเมริกันอย่างเป็นทางการ โครงสร้างหลักได้รับการพัฒนาโดยทีมนักพัฒนา Hyperliquid Labs ซึ่งมีฐานที่มั่นอยู่ในประเทศสิงคโปร์ แพลตฟอร์มนี้ก่อตั้งโดย เจฟฟ์ หยาน (Jeff Yan) อดีตเทรดเดอร์จาก Hudson River Trading จุดเด่นที่ทำให้ตลาดวอลล์สตรีทให้ความสนใจอย่างมากในปี 2569 คือบริการสัญญาล่วงหน้าแบบไม่มีวันหมดอายุ ซึ่งครอบคลุมไปถึงสินทรัพย์โลกแห่งความเป็นจริงอย่างหุ้นและสินค้าโภคภัณฑ์
ขณะที่สัญญาณที่น่าจับตาสำหรับนักลงทุนคือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาดการเงินสหรัฐฯ ที่หันมาเปิดรับนวัตกรรมแบบกระจายศูนย์มากขึ้น อาเยชา เคียนี (Ayesha Kiani) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Monarq Asset Management ประเมินว่านโยบายด้านสินทรัพย์ดิจิทัลกำลังเปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับมุมมองของ โจชัว ลิม (Joshua Lim) ผู้บริหารจาก FalconX ที่ชี้ให้เห็นว่าสินทรัพย์ดั้งเดิมกำลังถูกดึงเข้ามาซื้อขายบนระบบคริปโตตลอด 24 ชั่วโมง การผลักดันครั้งนี้ถือเป็นการยอมรับนวัตกรรมตลาดโครงสร้างใหม่จากฝั่งรัฐบาลอย่างชัดเจน
การขยับตัวของวอชิงตันสร้างแรงกระเพื่อมโดยตรงต่อภูมิภาคอาเซียนผ่านฐานการพัฒนาเทคโนโลยีหลักในสิงคโปร์ หากแพลตฟอร์มสามารถฝ่าด่านกฎระเบียบของสหรัฐฯ ได้สำเร็จ จะเปิดโอกาสในการเข้าถึงฐานทุนขนาดมหาศาล ทว่าความท้าทายสำคัญหลังจากนี้คือการรักษาสมดุลระหว่างจุดเด่นด้านความกระจายศูนย์กับข้อกำหนดทางกฎหมายที่เข้มงวด ทิศทางของ CFTC ต่อจากนี้จะเป็นบททดสอบสำคัญว่าระบบเทรดคริปโตจะสามารถหลอมรวมเข้ากับโครงสร้างการเงินดั้งเดิมของอเมริกันได้อย่างไร