“เอพี” ขยายมิติความเข้าใจชีวิตผ่านโปรเจกต์ ‘AP MENTAL HELP’

รายงานข่าวจาก บริษัท เอพี ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เอพี เป็นแบรนด์อสังหาริมทรัพย์ที่เริ่มต้นจากความเข้าใจชีวิตจริงอย่างลึกซึ้ง ภายใต้คำมั่นสัญญา “ชีวิตดีๆ ที่เลือกเองได้” เดินหน้าต่อเนื่องส่งโปรเจกต์พิเศษ ‘AP MENTAL HELP’ ภายใต้แคมเปญ #APเราเห็นชีวิตคุณ ร่วมกับ ‘เขื่อน-ภัทรดนัย เสตสุวรรณ’ นักจิตบำบัด (Psychotherapist) เพื่อเปลี่ยนความเข้าใจชีวิตให้กลายเป็น ‘เครื่องมือดูแลจิตใจ’ ที่เข้าถึงง่าย ชวนคนไทยสร้างรากฐานความรู้สึกที่มั่นคง เพื่อพร้อมรับมือกับทุกความท้าทายในทุกๆ วัน
นายกิตติเชษฐ์ สถิตย์นพชัย รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานกลยุทธ์การตลาดองค์กรและดิจิทัล บมจ. เอพี ไทยแลนด์ กล่าวว่า เอพี ชวนทุกคนมาสร้างจุดเริ่มต้นของการมี ‘ชีวิตดีๆ’ ในทุกวัน ซึ่งสามารถเริ่มตั้งแต่การมีสภาวะจิตใจที่สมดุลที่จะเป็นพลังในการใช้ชีวิตเพื่อตัวเอง ครอบครัว และสังคม โปรเจกต์ ‘AP MENTAL HELP’ เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์พิเศษที่เอพีพร้อมจะสนับสนุนให้ทุกคนมีเครื่องมือในการดูแลทั้งตัวเองและคนที่รัก เพื่อให้ทุกคนสามารถมี ‘ชีวิตดีๆ ที่เลือกเองได้’ ในทุกๆ มิติของชีวิต”
‘AP MENTAL HELP’ นำเสนอผ่าน 2 มิติ ทั้งในรูปแบบของพื้นที่จริงและคู่มือดูแลใจเบื้องต้น 22-EP
•เอพีจึงตั้งใจเปลี่ยนความเข้าใจให้กลายเป็น ‘คู่มือดูแลใจเบื้องต้น’ ผ่านรายการ AP MENTAL HELP จำนวน 22–EP บนเพจ Facebook APThai โดยคอนเทนต์ชุดนี้จะทำหน้าที่เสมือนพื้นที่ปลอดภัยที่คอยรับฟัง เล่าเรื่องผ่านภาษาที่เป็นมิตร เข้าใจง่าย และหยิบเอาอินไซต์เรื่องราวชีวิตจริงที่คนไทยต้องเผชิญในชีวิตประจำวันมาเปิดบทสนทนาอย่างเข้าอกเข้าใจ ครอบคลุมตั้งแต่เรื่องความสัมพันธ์ของสมาชิกในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวความสัมพันธ์ใกล้ตัว การดูแลความรู้สึกและสภาวะอารมณ์ภายใน และการให้มุมมองและคำแนะนำด้านจิตวิทยาที่ช่วยให้ทุกคนค้นหาความสุข เพื่อเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนให้ทุกคนสามารถดูแลรากฐานจิตใจให้มีความมั่นคงและสมดุล และใช้ชีวิตในบ้านได้อย่างมีความสุขที่เป็นแก่นแท้จริงๆ จากภายในตัวเอง รับชมได้ที่ https://www.youtube.com/@AP_Thai
•เปิดพื้นที่สนทนาและพักใจ ณ LIFE สาทร–นราธิวาส 22 ต่อยอดสู่ Safe Space for the Mind กิจกรรมเวิร์กช็อปที่ออกแบบมาเพื่อชวนให้ใจได้หยุดพัก เปิดพื้นที่บทสนทนาที่ชวนทุกคนกลับมาฟังเสียงของตัวเอง ภายใต้บรรยากาศแบบ No Rush, Just Listen โดยใช้พื้นที่ของคอนโดมิเนียม LIFE สาทร–นราธิวาส 22 ที่ออกแบบภายใต้นวัตกรรมพื้นที่ขอบคุณชีวิต ให้ความผ่อนคลายในพื้นที่ที่คุณไม่ต้องรีบหาคำตอบ เพียงแค่เปิดใจให้บทสนทนาได้ทำงาน โดยใช้พื้นที่ส่วนกลางที่ออกแบบมาเพื่อการใช้เวลากับตัวเอง