พราว ชู “เดอะ เรสซิเดนซ์ แอด อินเตอร์คอนปิเนนตัล ภูเก็ต รีสอร์ท” สร้างมาตรฐานคอนโดหรูภูเก็ต

PROUD สร้างมาตรฐานใหม่อสังหาฯ ลักชัวรีไทย ดันโครงการ The Residences at InterContinental Phuket Resort คอนโด Rare Collection จำนวน 111 ยูนิต คว้าการรับรองมาตรฐานสุขภาวะ Fitwel แห่งแรกในเกาะภูเก็ต ชูศักยภาพภูเก็ตสู่หมุดหมาย Wellness Real Estate ระดับโลก คาดก่อสร้างแล้วเสร็จปี 70
นางสาวพราวพุธ ลิปตพัลลภ กรรมการบริหาร บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ PROUD กล่าวว่า โครงการ The Residences at InterContinental Phuket Resort คอนโดมิเนียมระดับ Rare Collection ลิมิเต็ดเพียง 111 ยูนิต คว้าการรับรองมาตรฐานด้านสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีระดับโลก Fitwel ระดับ 2 ดาว (ตามเกณฑ์ Multifamily Residential v3.0) ขึ้นแท่น Branded Residences แห่งแรกในภูเก็ต และแห่งเดียวภายใต้แบรนด์ InterContinental ที่ผ่านการรับรอง ตอกย้ำการผสานบริการระดับ 5 ดาวเข้ากับมาตรฐานสุขภาวะระยะยาวได้อย่างสมบูรณ์แบบ
Fitwel คือมาตรฐานอาคารเพื่อสุขภาพระดับโลก ประเมินผ่านเกณฑ์เชิงวิชาการกว่า 55 ข้อ ครอบคลุมทั้งการออกแบบและการบริหารอาคาร เพื่อส่งเสริมสุขภาวะ ความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย ซึ่งงานวิจัยยืนยันว่านอกจากจะช่วยให้ผู้พักอาศัยมีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้ว ยังช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่อสังหาริมทรัพย์ในระยะยาว
รายงานจาก Center for Active Design และ QuadReal จากการศึกษาอสังหาริมทรัพย์ 60 แห่ง ระบุว่า การออกแบบอาคารเพื่อสุขภาพช่วยเพิ่มทั้งความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัยและผลตอบแทนทางการเงิน โดยโครงการที่ได้คะแนน Fitwel สูง มีอัตราค่าเช่าต่อตารางฟุตที่สูงขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ที่พบว่า อาคารรับรองมาตรฐานสุขภาพในสหรัฐฯ มีค่าเช่าสูงกว่าอาคารทั่วไปเฉลี่ย 4-6% ตอกย้ำว่ามาตรฐานสุขภาพคือปัจจัยสำคัญในการเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์
นางสาวพราวพุธ กล่าวเสริมว่า การได้รับรอง Fitwel ช่วยเพิ่มความมั่นใจว่า เรื่องสุขภาพ ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และคุณภาพชีวิต ถูกคิดมาตั้งแต่เริ่มต้นพัฒนาโครงการ เพื่อเปลี่ยนคำว่า ‘ความหรูหรา’ ให้มีความหมายที่ยั่งยืน ความสำเร็จครั้งนี้ยังส่งผลให้โครงการคอนโดมิเนียมทุกแห่งในพอร์ตของ PROUD ผ่านการรับรอง Fitwel ครบ 100%ได้แก่ InterContinental Residences Hua Hin, VEHHA Hua Hin, ROMM Convent และ The Residences at InterContinental Phuket Resort ตอกย้ำแนวคิด ‘ALL IS WELL เพื่อชีวิตดีที่ยั่งยืน’ อย่างเป็นรูปธรรม
แนวคิดด้านสุขภาพของ The Residences at InterContinental Phuket Resort ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการได้รับมาตรฐาน Fitwel แต่ยังสะท้อนผ่านการออกแบบพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ส่งเสริม Wellness Living อาทิ สระว่ายน้ำขนาด 25 เมตร พร้อมระบบ Hydrotherapy, Fitness Center พร้อมอุปกรณ์ Technogym, Rooftop Yoga Area, Wellness & Meditation Zone และ Paradise Garden Court พร้อมเปิดรับวิวภูเขาแบบพาโนรามาและบรรยากาศของหาดกมลา โดยออกแบบพื้นที่ให้เชื่อมโยงกับธรรมชาติ เพื่อสนับสนุนการออกกำลังกาย การพักผ่อนฟื้นฟูร่างกาย และการมีช่วงเวลาแห่งความสงบในชีวิตประจำวัน
ผู้อยู่อาศัยยังสามารถใช้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกบางส่วนของ InterContinental Phuket Resort ซึ่งตั้งอยู่ติดกับโครงการได้ ไม่ว่าจะเป็นบริการคอนเซียร์จ บริการแม่บ้านทำความสะอาด บริการอาหารภายในที่พัก รวมถึงบริการร้านอาหารและสปาภายในโรงแรมอีกมากมาย ทั้งนี้ การใช้บริการเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการ และอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมบางรายการ
นอกจากนี้ PROUD ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาวะภายในองค์กร โดยมีพนักงานที่ได้รับคุณวุฒิ Fitwel Ambassador เพื่อทำหน้าที่ส่งต่อองค์ความรู้และแนวทางด้านสุขภาพสู่กระบวนการพัฒนาโครงการ ตั้งแต่การออกแบบ การบริหารอาคาร ไปจนถึงการสร้างกิจกรรมและการมีส่วนร่วมกับผู้อยู่อาศัย เพื่อให้แนวคิดด้านสุขภาวะถูกนำไปใช้จริงและต่อเนื่องตลอดประสบการณ์การอยู่อาศัย
โจแอนนา แฟรงก์ ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Center for Active Design และประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Active Design Advisors, Inc. กล่าวเพิ่มเติมว่า “สุขภาพไม่ใช่เพียงจุดขายของโครงการระดับลักชัวรีอีกต่อไป แต่กำลังกลายเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยกำหนดคุณภาพและมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ เมื่อความต้องการที่อยู่อาศัยเพื่อสุขภาพและการมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้น
ซึ่งผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เริ่มเห็นว่า คุณค่าที่แท้จริงเกิดจากการนำเรื่องสุขภาพเข้าไปเป็น ส่วนหนึ่งของโครงการตั้งแต่ต้น ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบ การเข้าถึงธรรมชาติ คุณภาพอากาศ หรือการบริหารงาน The Residences at InterContinental Phuket Resort เป็นตัวอย่างของ Branded Residences ยุคใหม่ ที่ผสานการออกแบบบนพื้นฐานของข้อมูลและงานวิจัย เข้ากับบริการระดับมาตรฐานสากล เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ส่งเสริมทั้งสุขภาพ คุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีในระยะยาว”
The Residences at InterContinental Phuket Resort ตั้งอยู่บนหาดกมลา จังหวัดภูเก็ต ออกแบบภายใต้แนวคิด “Far East Paradise” ผสานสถาปัตยกรรมเปอรานากันร่วมสมัย ตอกย้ำความโดดเด่นของโครงการในฐานะ Branded Residences ที่ผสานการออกแบบ การบริการ และ Wellness Living เข้าไว้ด้วยกัน ทำให้โครงการมีจุดเด่นในฐานะอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยที่มีเอกลักษณ์ในเชิงคุณค่าและมูลค่าถือเป็น Rare Collection คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2570 เอกสิทธิ์เฉพาะ 111 ยูนิต ในราคาเริ่มต้น 15 ล้านบาท