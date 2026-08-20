แสนสิริ ชวนฮีลใจต่อ! กับแคมเปญ ‘My Little Big Moment’

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บมจ. แสนสิริ มีแผนจะเดินหน้าส่งต่อพลังบวกอย่างต่อเนื่องกับแคมเปญฮีลใจแห่งปี “My Little Big Moment มุมเล็ก สุขใหญ่ ใจฟู ที่คอนโดแสนสิริ” ที่แสนสิริเดินหน้าตอกย้ำแนวคิด “WELL-BEING CONDO” ชวนลูกบ้านตัวจริงมาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวความสุขที่จับต้องได้ในทุกตารางเมตรของการอยู่อาศัย ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากลูกบ้านที่เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมแชร์ภาพสะท้อนไลฟ์สไตล์ที่ผู้คนให้ความสำคัญกับสุขภาวะทางใจและมองหาความสุขใกล้ตัวในชีวิตประจำวัน
ตลอดช่วงแคมเปญ ลูกบ้านแสนสิริได้ถ่ายทอด “My Little Big Moments” ออกมาในหลากหลายมิติอย่างน่าสนใจ ตั้งแต่มุมโปรดนั่งรับแสงแดดยามเช้า สเปซสีเขียวและพื้นที่ส่วนกลางที่เติมพลังกาย-ใจ ความน่ารักของสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ Pets Welcome ที่สร้างรอยยิ้มของการใช้ชีวิตร่วมกับสัตว์เลี้ยงตัวโปรด ไปจนถึงกิจกรรมไลฟ์สไตล์ในพื้นที่ส่วนกลาง ซึ่งภาพเหล่านี้คือคำตอบที่ตอกย้ำว่า แสนสิริไม่ได้สร้างเพียงแค่ที่อยู่อาศัย แต่ยังมุ่งมั่นดีไซน์ “Ecosystem แห่งความสุข” ที่เอื้อให้เกิด WELL-BEING ในทุกๆ วันของลูกบ้านอย่างแท้จริง
จากเรื่องเล่าลูกบ้าน สู่แรงบันดาลใจชิ้นใหม่โดยกลุ่มศิลปิน ARTIZEN
ความพิเศษยังไม่จบเพียงเท่านี้! เพราะทุกผลงานที่ลูกบ้านตั้งใจถ่ายทอด ได้ถูกคัดเลือกมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะชิ้นใหม่ ร่วมกับกลุ่มศิลปินรุ่นใหม่จากโปรเจกต์ ARTIZEN ของแสนสิริ นำโดย Taweechob, Pi-near, nnene.iie และ MY MAYO โดยศิลปินได้นำเอาอารมณ์ ความรู้สึก และเรื่องราวประทับใจจริงของลูกบ้าน มาตีความและรังสรรค์ใหม่เป็นงานศิลปะสุดพิเศษ สะท้อนถึงการเชื่อมโยงระหว่าง “การอยู่อาศัย” และ “ศิลปะแห่งการใช้ชีวิต” ได้อย่างลงตัว อาทิ
•ผลงาน ‘Living in Balance’ โดย nnene.iie ถ่ายทอดสัญลักษณ์รูปทรงวงกลมซ้อนกัน 3 ชั้นที่สะท้อนถึงหินแห่งความสมดุล โดยภายในบอกเล่าเรื่องราวของผู้คนและสิ่งของรอบตัวอย่างต้นไม้ โคมไฟ และกรอบรูปครอบครัว เพื่อสื่อว่าเมื่อองค์ประกอบเล็กๆ ในชีวิตถูกจัดวางอย่างสมดุล จะรังสรรค์ให้เกิดโมเมนต์แห่งความสุขและชีวิตที่ลงตัวในทุกๆ วัน
•ผลงาน ‘little freedom’ โดย พิเเน (Pi-near) ตีความ “อิสระ” ใหม่ที่ไม่ใช่การเดินทางไปให้ไกลที่สุด แต่คือการมีพื้นที่ให้ใช้ชีวิตในจังหวะของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นมุมอ่านหนังสือเงียบๆ แสงแดดยามเย็น หรือการวิ่งเล่นกับสัตว์เลี้ยงตัวโปรด
•ผลงาน ‘Joy Inside’ โดย My MAYO: ถ่ายทอดแนวคิดที่ว่า “ความสุข” คือสภาวะอันเงียบสงบภายในจิตใจ ซึ่งปรากฏขึ้นผ่านพื้นที่ที่สงบและกิจวัตรอันเรียบง่าย โดยเน้นย้ำว่าความสุขไม่ใช่สิ่งเสาะแสวงหาจากภายนอก แต่เกิดขึ้นจากการเปิดใจและจัดสรรพื้นที่ภายในตนเองเพื่อรับรู้ถึงสิ่งที่มีอยู่แล้ว
•ผลงาน ‘Inner Pieces’ โดย Taweechob: นำเสนอแง่มุมของ “การฟื้นฟูจิตใจ” ไม่ใช่การกลับไปเป็นคนเดิม แต่คือการค่อย ๆ เดินไปข้างหน้าพร้อมหัวใจที่แข็งแรงกว่าเดิม ผ่านสัญลักษณ์แห่งความรัก ความปลอดภัย และความหวัง เพื่อสะท้อนว่าการเยียวยาเกิดขึ้นได้จากสิ่งเรียบง่ายรอบตัวและการมีผู้คนที่เคียงข้างในปัจจุบัน
สัมผัสปรากฏการณ์ความใจฟูครั้งใหม่ ในรูปแบบ Online Exhibition ที่เปลี่ยนโมเมนต์จริงของลูกบ้านให้กลายเป็นผลงานอาร์ตสุดสร้างสรรค์ เปิดให้เข้าชมพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 17 สิงหาคม 2569 นี้ ผ่านทาง https://siri.ly/M74xTM8