กคช. เปิดจอง “THE NHA CONDO ประชานิเวศน์ 3” เปิดราคา 829,000 บาท

การเคหะฯ เปิดจอง “THE NHA CONDO ประชานิเวศน์ 3” คอนโด ทำเลศักยภาพใกล้รถไฟฟ้าสายสีชมพู เดินทางสะดวก เชื่อมต่อกรุงเทพฯ และนนทบุรี พร้อมแหล่งอำนวยความสะดวกโดยรอบ เปิดราคาเริ่มต้น 829,000 บาท
นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติมุ่งพัฒนาที่อยู่อาศัยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ โดยคำนึงถึงคุณภาพ ทำเล และความเหมาะสมกับการใช้ชีวิต “THE NHA CONDO ประชานิเวศน์ 3” จึงเป็นอีกทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการที่อยู่อาศัยในทำเลเดินทางสะดวก ใกล้ระบบขนส่งสาธารณะ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกโดยรอบ
โครงการตั้งอยู่ตรงข้ามโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ห่างจากสถานีสามัคคี รถไฟฟ้าสายสีชมพูประมาณ 7 นาที ใกล้พันธุ์ทิพย์ งามวงศ์วาน และเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน รายล้อมด้วยชุมชน ร้านค้า และบริการต่าง ๆ รองรับการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างคล่องตัว
โครงการเป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น พร้อมลิฟต์ มีห้องให้เลือก 2 รูปแบบ ได้แก่ ห้องขนาด 25.5 ตารางเมตร แบบห้องอเนกประสงค์ ราคาเริ่มต้น 829,000 บาท และห้องขนาด 30 ตารางเมตร แบบ 1 ห้องนอน ราคาเริ่มต้น 1,230,000 บาท จองเพียง 5,000 บาท
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ Call Center 1615 สามารถเข้าชมโครงการได้ทุกวัน ณ สำนักงานขาย อาคาร 4 ที่ตั้งโครงการ และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ www.house.nha.co.th
“THE NHA CONDO ประชานิเวศน์ 3” ที่อยู่อาศัยทำเลดี ใกล้รถไฟฟ้าสายสีชมพู สะดวก ทันสมัย ราคาเข้าถึงได้ เปิดให้จับจองแล้ววันนี้