“ชมกมล–สมยศ” ผนึกกำลังขับเคลื่อน WP สู่บทใหม่

“ชมกมล–สมยศ” ผนึกกำลังขับเคลื่อน "ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่" สู่บทใหม่ พร้อมเดินหน้าธุรกิจหลัก–รุกธุรกิจใหม่ สร้าง New S-Curve การเติบโต
“ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ WP ผนึกกำลัง “พล.ต.อ.ดร.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง” ประธานกรรมการบริษัทคนใหม่ วางยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน WP สู่การเติบโตรอบใหม่ เสริมความแข็งแกร่งธุรกิจ LPG ควบคู่การแสวงหาโอกาสลงทุนในธุรกิจใหม่ พร้อมเปิดรับพันธมิตรเพื่อสร้าง New S-Curve และเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน
นางสาวชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ WP เปิดเผยว่า บริษัทเดินหน้าวางยุทธศาสตร์การเติบโตในระยะต่อไป โดยมุ่งสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจหลัก ควบคู่กับการแสวงหาโอกาสลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพ เพื่อกระจายฐานรายได้และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว
สำหรับธุรกิจ LPG ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของ WP บริษัทยังคงให้ความสำคัญกับการรักษาความสามารถในการแข่งขัน การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน การบริหารต้นทุนและโลจิสติกส์ รวมถึงการรักษาและขยายฐานลูกค้า เพื่อสร้างรายได้และกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งให้กับบริษัท
ขณะเดียวกัน WP มีนโยบายเปิดกว้างในการ ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจและพิจารณาการร่วมลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพ โดยบริษัทจะนำความแข็งแกร่งด้านฐานะการเงิน ฐานลูกค้า เครือข่าย และประสบการณ์ในธุรกิจพลังงานมาต่อยอด เพื่อสร้างเครื่องยนต์การเติบโตใหม่ หรือ New S-Curve ให้กับกลุ่มบริษัท
หนึ่งในธุรกิจที่ WP ให้ความสนใจ คือ AI Data Center ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่รองรับการเติบโตของเทคโนโลยี AI และเศรษฐกิจดิจิทัล โดยบริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาโอกาสและรูปแบบการลงทุน รวมถึงความเป็นไปได้ในการร่วมมือกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญ ทั้งนี้ ทุกโครงการลงทุนจะต้องผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบ ทั้งในด้านผลตอบแทน ความเสี่ยง และศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาว
นางสาวชมกมลกล่าวว่า การเข้ามารับตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัทของ พล.ต.อ.ดร.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับ WP ทั้งในด้านมุมมองเชิงยุทธศาสตร์ ประสบการณ์ และเครือข่าย ซึ่งจะทำงานร่วมกับคณะกรรมการและฝ่ายบริหารในการกำหนดทิศทางการเติบโตของบริษัทในระยะต่อไป
ด้าน พล.ต.อ.ดร.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ประธานกรรมการบริษัท WP กล่าวว่า บริษัทมีพื้นฐานธุรกิจที่แข็งแกร่ง มีประสบการณ์และเครือข่ายในธุรกิจพลังงานมายาวนาน โดยบทบาทของคณะกรรมการจะมุ่งสนับสนุนฝ่ายบริหารในการต่อยอดจุดแข็งของบริษัท พร้อมเปิดรับโอกาสและพันธมิตรใหม่ ๆ ที่สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว
“เราต้องการเห็น WP เติบโตจากฐานธุรกิจเดิมที่แข็งแกร่ง ขณะเดียวกันต้องกล้าที่จะมองหาโอกาสใหม่ การลงทุนทุกโครงการจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความเหมาะสม มีผลตอบแทนที่ดี และสามารถสร้างมูลค่าให้กับบริษัทและผู้ถือหุ้นได้อย่างยั่งยืน” พล.ต.อ.ดร.สมยศกล่าว
สำหรับทิศทางของ WP ในระยะต่อไปจะอยู่ภายใต้แนวคิด “Strengthen the Core – Build New Growth – Create Sustainable Value” หรือ “เสริมความแข็งแกร่งธุรกิจหลัก–สร้างเครื่องยนต์การเติบโตใหม่–เพิ่มมูลค่าอย่างยั่งยืน ซึ่งการผสานประสบการณ์และวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการเข้ากับความเชี่ยวชาญของฝ่ายบริหาร จะเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับ WP จากความแข็งแกร่งในธุรกิจ LPG ไปสู่การมีฐานธุรกิจและแหล่งรายได้ที่หลากหลายมากขึ้น พร้อมสร้างการเติบโตของรายได้ กำไร และผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว
ด้าน พล.ต.อ.ดร.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ประธานกรรมการบริษัท WP กล่าวว่า บริษัทมีพื้นฐานธุรกิจที่แข็งแกร่ง มีประสบการณ์และเครือข่ายในธุรกิจพลังงานมายาวนาน โดยบทบาทของคณะกรรมการจะมุ่งสนับสนุนฝ่ายบริหารในการต่อยอดจุดแข็งของบริษัท พร้อมเปิดรับโอกาสและพันธมิตรใหม่ ๆ ที่สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว
“เราต้องการเห็น WP เติบโตจากฐานธุรกิจเดิมที่แข็งแกร่ง ขณะเดียวกันต้องกล้าที่จะมองหาโอกาสใหม่ การลงทุนทุกโครงการจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความเหมาะสม มีผลตอบแทนที่ดี และสามารถสร้างมูลค่าให้กับบริษัทและผู้ถือหุ้นได้อย่างยั่งยืน” พล.ต.อ.ดร.สมยศกล่าว
สำหรับทิศทางของ WP ในระยะต่อไปจะอยู่ภายใต้แนวคิด “Strengthen the Core – Build New Growth – Create Sustainable Value” หรือ “เสริมความแข็งแกร่งธุรกิจหลัก–สร้างเครื่องยนต์การเติบโตใหม่–เพิ่มมูลค่าอย่างยั่งยืน ซึ่งการผสานประสบการณ์และวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการเข้ากับความเชี่ยวชาญของฝ่ายบริหาร จะเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับ WP จากความแข็งแกร่งในธุรกิจ LPG ไปสู่การมีฐานธุรกิจและแหล่งรายได้ที่หลากหลายมากขึ้น พร้อมสร้างการเติบโตของรายได้ กำไร และผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว