“PF–GRAND”ตัดขายที่ดิน-อสังหาฯ1.21 หมื่นล.เสริมสภาพคล่อง-ชำระหุ้นกู้

“พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค–แกรนด์ แอสเสทฯ” เปิดแผนปรับพอร์ตครั้งใหญ่ เตรียมตัดขายที่ดินและอสังหาฯ11 รายการ มูลค่ารวม 12,145 ล้านบาท หวังเพิ่มสภาพคล่อง พร้อมนำเงินลดภาระหนี้หุ้นกู้และหนี้ธนาคาร รองรับการชำระคืนหุ้นกู้ช่วงปี 2570–2572
นายศานิต อรรถญาณสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) หรือPF เปิดเผยว่า พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค และ บมจ. แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ หรือ GRAND อยู่ในช่วงการการปรับพอร์ตสินทรัพย์และบริหารแลนด์แบงก์ที่มีอยู่ โดยมีแผนจะนำที่ดินและทรัพย์สินทำเลศักยภาพ ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดท่องเที่ยว รวม 11 รายการ มูลค่ารวม 12,145 ล้านบาท มาปรับรูปแบบการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและรองรับแผนธุรกิจ
“การปรับพอร์ตครั้งนี้จะช่วยเพิ่มทางเลือกในการบริหารเงินทุนของกลุ่มบริษัท โดยกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นจากการขายสินทรัพย์จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งการบริหารโครงสร้างทางการเงิน เพิ่มความพร้อมในการดำเนินธุรกิจ และที่สำคัญคือรองรับการชำระคืนหุ้นกู้ตามกำหนดในปี 2570-2572 ปัจจุบัน พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค มีหุ้นกู้ 16 รุ่น รวม 5,397.90 ล้านบาท ขณะที่ แกรนด์ แอสเสทฯ มีหุ้นกู้รวม 3,566.10 ล้านบาท โดยกลุ่มบริษัทมีเป้าหมายนำเงินที่ได้มาลดภาระหนี้หุ้นกู้ที่มีอยู่ทั้งหมด รวมทั้งชำระหนี้ธนาคารบางส่วนด้วย”
สำหรับทรัพย์สินของ พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค มีจำนวน 8 รายการ รวมเนื้อที่ประมาณ 185 ไร่ มูลค่ารวมประมาณ 6,245 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นที่ดินในทำเลศักยภาพ ทั้งพื้นที่ติดระบบขนส่งมวลชน และทำเลที่เชื่อมต่อกับโครงการที่บริษัทพัฒนาอยู่ในปัจจุบัน ประกอบด้วย ที่ดิน 46 ไร่ ติดสถานีรถไฟฟ้าบางรักน้อยท่าอิฐ มูลค่า 2,760 ล้านบาท, ที่ดิน 3.4 ไร่ ริมถนนรัชดาภิเษก ซอย 17 ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสุทธิสาร มูลค่า 800 ล้านบาท, ที่ดิน 3.3 ไร่ บริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอย 9/1 ใกล้สถานีรถไฟฟ้าจรัญ 13 มูลค่า 700 ล้านบาท
นอกจากนี้ ยังมีที่ดินริมทะเลสาบ 41 ไร่ ซอยวัดไพร่ฟ้า ทำเลราชพฤกษ์–ปทุมธานี มูลค่า 500 ล้านบาท, ที่ดิน 36.3 ไร่ ทำเลรามอินทรา–วงแหวน มูลค่า 440 ล้านบาท, ที่ดิน 30 ไร่ ทำเลลำลูกกา ใกล้สถานีรถไฟฟ้าคูคต มูลค่า 245 ล้านบาท และที่ดิน 25 ไร่ ริมถนนกรุงเทพกรีฑา มูลค่า 650 ล้านบาท รวมถึงอาคารสำนักงาน 6 ชั้น ริมถนนสีลม เนื้อที่ 56 ตารางวา มูลค่า 150 ล้านบาท
ด้าน แกรนด์ แอสเสทฯ มีทรัพย์สินที่เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนเข้ามาร่วมต่อยอดจำนวน 3 รายการ มูลค่ารวม 5,900 ล้านบาท ได้แก่ ที่ดิน 92.78 ไร่ ริมทะเลจังหวัดระยอง มูลค่า 1,600 ล้านบาท และที่ดิน 8.65 ไร่ ติดแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนเจริญนคร มูลค่า 2,500 ล้านบาท ขณะที่อีกส่วนเป็นการเปิดโอกาสสำหรับการลงทุนในโครงการคอนโดมิเนียมหรู ใกล้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสทองหล่อ แบบบิ๊กล็อตจำนวน 110 ยูนิต มูลค่ารวม 1,800 ล้านบาท
ทั้งนี้ การบริหารพอร์ตสินทรัพย์ดังกล่าวไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสด แต่เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางบริหารพอร์ตสินทรัพย์ให้มีความคล่องตัวมากขึ้น โดยเฉพาะแลนด์แบงก์ที่ยังไม่มีแผนพัฒนาในระยะใกล้ รวมถึงทรัพย์สินบางรายการที่บริษัทสามารถนำมาสร้างมูลค่าได้ เพื่อให้โครงสร้างสินทรัพย์สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจและภาวะตลาด