สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เยี่ยมชมกิจการ “ARK”

นายอนุชิต อนุชิตานุกูล (แถวแรกที่ 5 จากขวา) ประธานกรรมการบริษัท นางอุรา เปี่ยมสุวรรณ (แถวแรกที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการตรวจสอบ นายสมชัย อัครวิทยาภูมิ (แถวแรกที่ 4 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ นางสาวนฤศสัย มหฐิติรัฐ (แถวแรกที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (CFO) บริษัท อาร์คิเทคทูรา จำกัด (มหาชน) (ARK) ผู้ประกอบธุรกิจนำเข้า จัดจำหน่าย ประกอบ และติดตั้งผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านแบบครบวงจร ครอบคลุมสินค้าหลากหลายประเภท ตั้งแต่ชุดครัว ตู้เสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว ผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ ชุดเครื่องนอนและผ้าขนหนู ตลอดจนผลิตภัณฑ์เพื่อการตกแต่งบ้าน ผ่านการเป็นตัวแทนจำหน่ายแบรนด์ชั้นนำจากต่างประเทศ
พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางสาวมธุรส สาราณียะธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ให้การต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2569 ณ บริษัท อาร์คิเทคทูรา จำกัด (มหาชน) ซ.ต้นสน ถ.เพลินจิต กรุงเทพฯ