FLE เคาะขาย IPO หุ้นละ 1.23 บาท เปิดจองซื้อ 21-25 ส.ค.นี้

บมจ.ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง [FLE] เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 100 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.23 บาท ระยะเวลาเสนอขายตั้งแต่วันที่ 21 และ 24-25 สิงหาคม 2569 โดย บริษัท ฟิน พลัส แอดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และ บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หุ้น FLE จะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้า
การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้ง โดยการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ด้วยวิธีอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิ (P/E) ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทในครั้งนี้ที่ราคา 1.23 บาท จะคิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (P/E) เท่ากับ 25.99 เท่า โดยคำนวณจากกำไรสุทธิในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2569 ซึ่งเท่ากับ 14.20 ล้านบาทหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ จำนวน 300 ล้านหุ้น จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้น เท่ากับ 0.05 บาท/หุ้น
โดยหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่ถือครองก่อนการเสนอขายหุ้น IPO ในครั้งนี้ ไม่ได้ถูกห้ามซื้อขายตามเกณฑ์ หรือ Silent Period จำนวนผู้ถือหุ้นเดิมทั้งหมด 4 ราย รวมเป็นหุ้นจำนวน 35 ล้านหุ้น คิดเป็น 11.67% อย่างไรก็ดี ผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวได้ทำข้อตกลง ในการขายหุ้นออกมาไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม (Voluntary Lock-Up) ในช่วงเวลา 3 เดือนนักจากวันที่หลักทรัพย์เข้าจดทะเบียน
FLE ดำเนินธุรกิจจัดหาและจำหน่ายเครื่องสูบน้ำ วาล์ว ท่อ สะพานเบลีย์ เรือขุด และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องจากตราผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตชั้นนำระดับโลกที่ได้รับรองตามมาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมระบบบริหารจัดการน้ำ