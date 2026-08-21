ก้าวอุ่นใจเพื่อวัยเก๋า! "บัตรเดบิตกรุงไทย สบายใจ" คุ้มครองการรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุผู้สูงวัย สูงสุด 1 หมื่นบาท/ครั้ง

ก้าวอุ่นใจ คุ้มครองวัยเก๋า กับ "บัตรเดบิตกรุงไทย สบายใจ" ผลิตภัณฑ์จาก "ธนาคารกรุงไทย" แต่ตอบโจทย์ผู้สูงวัย 75-90 ปี จับจ่ายสะดวกแถมครอบคลุมอุบัติเหตุ 24 ชม. คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 10,000 บาทต่อครั้ง ไม่จำกัด ไม่ต้องสำรองจ่ายที่โรงพยาบาลที่ร่วมรายการ หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ลูกหลานรับสูงสุด 1 ล้าน
เพราะผู้สูงอายุเป็นวัยที่เปราะบางต่อความเสี่ยงภัย ไม่ว่าจะหกล้ม , ตกบันได , รถชน , หมา-แมวกัด อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ด้วยเหตุนี้เอง "ธนาคารกรุงไทย" จึงได้จับมือกับ "วีซ่า" เปิดตัว "บัตรเดบิตกรุงไทย สบายใจ" ผนวกความคุ้มครองอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวันพ่วงกับความสะดวกในการใช้จ่ายชำระสินค้า เพิ่มความอุ่นใจให้กับบุตรหลานและผู้ถือบัตร
น.ส.นารีรัชย์ อริยประยูร ผู้บริหารสายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อย ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มรูปแบบ จากข้อมูลกรมการปกครองพบว่า ประชากรอายุ 75–90 ปี มีมากกว่า 3.4 ล้านคน ส่งผลให้ความต้องการผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ธนาคารจึงพัฒนา "บัตรเดบิตกรุงไทย สบายใจ" เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้สูงวัย โดยยกระดับบทบาทของบัตรเดบิตสู่ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลความมั่นคงการใช้จ่ายด้านสุขภาพ สร้างความอุ่นใจในชีวิตประจำวัน
โดย “บัตรเดบิตกรุงไทย สบายใจ” เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ให้สิทธิ์สมัครแก่ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 75–90 ปี มีค่าธรรมเนียมออกบัตร 100 บาท และค่าธรรมเนียมรายปี 1,599 บาท นอกจากจะให้ความสะดวกสบายต่อการใช้จ่ายสินค้าผ่านบัตรแล้ว ยังให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุจาก บมจ.ทิพยประกันภัย ได้แก่
• คุ้มครองเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมงทั่วโลก สูงสุด 1 ล้านบาท
• คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ สูงสุด 10,000 บาทต่อครั้ง ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ไม่ต้องสำรองจ่ายในโรงพยาบาลที่ร่วมรายการ ครอบคลุมอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวัน
นอกจากนี้ยังมีโปรโมชันพิเศษ สำหรับผู้ที่สมัครตั้งแต่ 1 ส.ค. 2569 - 31 ต.ค.2569 รับส่วนลดค่าธรรมเนียมออกบัตร 100 บาท และพิเศษเพิ่มขึ้นกับโปรฯ "สมัครเป็นคู่ ดูแลทุกก้าว" เมื่อสมัครพร้อมกันตั้งแต่ 2 ขึ้นไป รับส่วนลดค่าธรรมเนียมออกบัตรและค่าธรรมเนียมรายปี (ปีแรก) เพิ่มเป็นคนละ 200 บาท เงื่อนไขที่และประเภทบัตรสำหรับโปรโมชันพิเศษ "สมัครเป็นคู่ ดูแลทุกก้าว" เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
ทั้งนี้ “บัตรเดบิตกรุงไทย สบายใจ” เป็นการสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของธนาคารกรุงไทย ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ตอบโจทย์ทุกช่วงวัย โดยเฉพาะการรองรับสังคมสูงวัยที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อมดูแลลูกค้าอย่างรอบด้าน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความอุ่นใจในทุกวัน สอดคล้องกับแนวคิด 60 ปีกรุงไทย “ทุกก้าว เพื่อล้านอนาคต”
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111 หรือเว็บไซต์ https://krungthai.com/link/sabaijai-debitcard-mgronline
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