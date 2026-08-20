EKH จับมือ “นารายณ์ พร็อพเพอตี้” ทุ่ม 270 ลบ.สร้าง รพ. คูน บางนา

"เอกชัยการแพทย์ " เดินหน้าต่อยอดธุรกิจตามแผน ตอกย้ำความแข็งแกร่งด้านบริการสุขภาพ ล่าสุดผนึก “นารายณ์ พร็อพเพอตี้” และกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ ตั้งบริษัท คูน บางนา จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) ขนาด 45–50 เตียง มูลค่าโครงการ 270 ล้านบาท คาดเปิดให้บริการเต็มรูปแบบปี 2571 ฟากผู้บริหาร “นพ.อำนาจ เอื้ออารีมิตร” ระบุมั่นใจช่วยขยายฐานรายได้ หนุนผลนงานเติบโตอย่างมั่นคง
นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร กรรมการและผู้อำนวยการโรงพยาบาล บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (EKH) ผู้ประกอบธุรกิจสถานพยาบาลเอกชนชั้นนำ เปิดเผยว่า บริษัทฯ ยังคงเดินหน้ารุกธุรกิจบริการด้านสุขภาพ (Healthcare) อย่างต่อเนื่องตามแผนงานที่วางไว้
ล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2569 มีมติอนุมัติจัดตั้ง บริษัท คูน บางนา จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจ “โรงพยาบาลคูน บางนา” ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative Care) โดยทีมแพทย์และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ซึ่งเชื่อว่าจะเข้ามาเสริมศักยภาพทางธุรกิจ และเป็นปัจจัยสนับสนุนให้รายได้และกำไรปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต
สำหรับโรงพยาบาลคูน บางนา เป็นโรงพยาบาลขนาด 45–50 เตียง มีมูลค่าการลงทุนรวม 270 ล้านบาท ทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท โดยจดทะเบียนเริ่มต้น 30 ล้านบาท โครงสร้างการถือหุ้นประกอบด้วย บริษัท เอกชัย เนอร์สซิ่งโฮม จำกัด (บริษัทย่อยที่ EKH ถือหุ้น 100%) ถือหุ้นสัดส่วน 75–80% บริษัท นารายณ์ พร็อพเพอตี้ จำกัด ถือหุ้นสัดส่วน 15% และกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ ถือหุ้นสัดส่วน 5–10%
สำหรับแหล่งเงินทุนมาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการได้ภายในปี 2571
“ความต้องการด้านการรักษาพยาบาลและการดูแลสุขภาพมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี EKH จึงมุ่งเน้นการยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการทางการแพทย์ให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น ซึ่งการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างความแข็งแกร่ง สอดคล้องกับนโยบายที่มุ่งขยายธุรกิจโรงพยาบาลเฉพาะทางสำหรับผู้สูงอายุและศูนย์ดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิง ซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพการเติบโตสูงสามารถสร้างผลตอบแทน กระแสเงินสด และการเติบโตของสินทรัพย์อย่างมั่นคงในระยะยาวให้กับบริษัทฯ” นายแพทย์อำนาจ กล่าว