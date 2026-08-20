ทองพุ่งบาทละ 1,550 รูปพรรณ ขายออกทะลุ 7 หมื่น

ราคาขายปลีกทองคำ (96.5%) ในประเทศเปิดเช้านี้ ทยานขึ้นไปบาททองคำละ 1,550 บาท หลังบอนด์ยีลด์สหรัฐฯ ร่วงหนัก ส่งผลให้ราคาทองรูปพรรณขายออก ขึ้นไปทะลุบาทละ 7 หมื่นแล้ว
โดยสมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองคำ ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.03 น. ดังนี้
- ทองคำแท่ง รับซื้อ บาททองคำละ 69,650 บาท ขายออก บาททองคำละ 69,850 บาท
- ทองรูปพรรณ รับซื้อ บาททองคำะล 68,250 บาท ขายออก บาททองคำละ 70,650 บาท
บทวิเคราะห์จากบริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ฟิวเจอร์ส จำกัด ระบุว่า ภาพการเคลื่อนไหวที่ผ่านมา ทองโลกมีการปรับตัวขึ้น จากการที่ดัชนีเงินดอลลาร์ (DXY) ได้มีการปรับตัวลงสู่ระดับ 98.76 หน่วย จาก 99.66 หน่วย (-0.88%) อีกทั้งบอนด์ยีลด์สหรัฐฯ อายุ 10 ปี และ 30 ปี ได้ปรับตัวลงหลุด 4.70% และ 5.20% ลงมา
สืบเนื่องมาจากกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ประกาศว่า จะเพิ่มขนาดการดำเนินการซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาล (Debt Buyback) มากกว่า 2 เท่า จากเดิม 2 พันล้านดอลลาร์ เป็นอย่างน้อย 4 พันล้านดอลลาร์ ส่งผลให้บอนด์ยีลด์สหรัฐฯ ปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วในตลาดตราสารหนี้ และเป็นการลดแรงกดดันด้านต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองทองคำ
อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันดิบ Brent และ WTI ยังมีความเสี่ยงปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง หลังอิหร่านกำลังพิจารณาความเป็นไปได้ในการโจมตีเป้าหมายทางทหารของสหรัฐฯ ในยุโรป หากประธานาธิบดีทรัมป์ เปิดฉากทำสงครามครั้งใหม่ ได้แก่ ประเทศบัลแกเรีย และไซปรัส เป็นต้น ซึ่งปัจจัยดังกล่าว อาจทำให้สงครามขยายวงกว้าง หนุนให้เงินเฟ้อ และดอกเบี้ยเฟด เสี่ยงปรับตัวขึ้นในอนาคต ซึ่งเป็นปัจจัยลบต่อทองคำ
ทางด้านกองทุน SPDR ซื้อทองคำ 9.41 ตัน