NOBLE เดินหน้าบริหารสินค้าคงเหลือเชิงรุก เร่งโอน Ready-to-move สร้าง Cash Flow–ลดภาระหนี้

“โนเบิล” เดินหน้าบริหารสินค้าคงเหลือเชิงรุก เน้นเร่งขายและโอนโครงการพร้อมอยู่ (Ready-to-move) เพื่อเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นกระแสเงินสด เพิ่มประสิทธิภาพเงินทุนหมุนเวียน และลดภาระหนี้ หลังผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 69 มีรายได้รวม 1,091 ล้านบาท ลดลง 32% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และขาดทุนสุทธิ 418 ล้านบาท
นายธงชัย บุศราพันธ์ รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOBLE กล่าวว่า “ในไตรมาส 2 ปี 2569 บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารพอร์ตสินค้าคงเหลือเชิงรุก เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดและเพิ่มประสิทธิภาพในการเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นกระแสเงินสด การปรับกลยุทธ์ด้านราคาและการรับรู้ NRV Loss เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางดังกล่าว โดยเป็นรายการ One-time ที่สะท้อนมูลค่าสินค้าคงเหลือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังคงเห็นการเติบโตของยอดขายและการโอนกรรมสิทธิ์ในช่วง 6 เดือนแรก และจะมุ่งเน้นการขายและทยอยโอนกรรมสิทธิ์สินค้าพร้อมอยู่ในช่วงที่เหลือของปี เพื่อสร้างกระแสเงินสดและลดภาระทางการเงินอย่างต่อเนื่อง”
สำหรับ NRV Loss ที่รับรู้ในไตรมาส 2 ปี 2569 เป็นการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ ภายหลังบริษัทฯ ปรับกลยุทธ์ด้านราคาให้สอดคล้องกับภาวะการแข่งขันในตลาด โดยเป็นรายการ One-time สำหรับสินค้าคงเหลือที่มีอยู่ และเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการบริหารสินค้าคงเหลือผ่านแคมเปญ “One Price One Month” ซึ่งเริ่มแคมเปญเมื่อต้นไตรมาส 3 ที่ผ่านมาและได้รับการตอบรับอย่างดี โดยนำสินค้าพร้อมอยู่ทั้งคอนโดมิเนียมและบ้านมาจัดโปรโมชั่นเพื่อเร่งการขาย ทั้งนี้ สินค้าที่จำหน่ายได้จากแคมเปญดังกล่าวเป็น Ready-to-move สามารถทยอยโอนกรรมสิทธิ์และสามารถรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาส 3 เป็นต้นไป
นายธงชัย กล่าว่า สำหรับยอดขายโครงการ (Pre-sale) ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2569 อยู่ที่ 3,235 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 41 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากยอดขายในต่างประเทศที่เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเปิดขายโครงการ โนเบิล เอ็มเมอร์ส พร้อมพงษ์ ในไตรมาส 1 ปี 2569 นอกจากนี้ บริษัทฯ สามารถปิดการขายโครงการได้ 3 โครงการ ได้แก่ นิว โนเบิล ไฟฉาย-วังหลัง, โนเบิล เทอร์รา พระราม 9 - เอกมัย และ นิว คอร์ คูคต สเตชัน มูลค่าโครงการรวมกว่า 4,800 ล้านบาท
ขณะที่ยอดโอนกรรมสิทธิ์ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2569 อยู่ที่ 3,558 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 38 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีปัจจัยหลักจาก 4 โครงการใหญ่ ได้แก่ นิว ริเวอร์เรสต์ ราษฎร์บูรณะ, โนเบิล ครีเอท, โนเบิล ฟอร์ม ทองหล่อ และ นิว อีโว อารีย์ ซึ่งจะทยอยโอนกรรมสิทธิ์และรับรู้รายได้ต่อเนื่องตลอดทั้งปี 2569 นอกจากนี้ บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือพร้อมขาย (Ready-to-move) มูลค่าประมาณ 14,642 ล้านบาท ครอบคลุมทั้งโครงการแนวราบและแนวสูงในทำเลศักยภาพ โดยบริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับการขายและโอนกรรมสิทธิ์สินค้าดังกล่าวในช่วงที่เหลือของปี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเงินทุนหมุนเวียนและสร้างกระแสเงินสด
ด้าน Backlog ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2569 อยู่ที่ 21,647 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้เป็นรายได้ภายใน 4 ปีข้างหน้า สนับสนุนความต่อเนื่องของรายได้ในระยะยาว ขณะที่ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 บริษัทฯ มีอัตราส่วน Net IBD/E อยู่ที่ 1.70 เท่า ลดลงจาก ณ สิ้นปี 2568 สอดคล้องกับแนวทางการบริหารโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการลดภาระหนี้ ควบคู่กับการรักษาความยืดหยุ่นทางการเงิน โดยการบริหารสินค้าคงเหลือและการสร้างกระแสเงินสดจากการโอนกรรมสิทธิ์จะเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการเสริมความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงิน และเตรียมความพร้อมสำหรับการลงทุนและโอกาสทางธุรกิจใหม่ในอนาคต