TIDLOR ออกหุ้นกู้่สกุลเยน 16,500 ล้านเยน

ติดล้อ โฮลดิ้งส์ ออกหุ้นกู้สกุลเงินเยนครั้งแรก มูลค่า 16,500 ล้านเยน อายุ 3 ปี เพื่อขยายการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดต่างประเทศ และเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารโครงสร้างเงินทุนของกลุ่มบริษั โดยมีอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ระดับ A- จาก Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR) และเสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบันที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ในประเทศญี่ปุ่น
นางอาฑิตยา พูนวัตถุ กรรมการผู้จัดการใหญ่ Tidlor Holdings บริษัท ติดล้อ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ Tidlor Holdings (TIDLOR) เดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและความหลากหลายของแหล่งเงินทุนอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดออกหุ้นกู้สกุลเงินเยนครั้งแรก มูลค่า 16,500 ล้านเยน อายุ 3 ปี เพื่อขยายการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดต่างประเทศ และเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารโครงสร้างเงินทุนของกลุ่มบริษัท
โดยหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันและไม่ด้อยสิทธิ อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนสิงหาคม 2572 โดยมีอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ระดับ A- จาก Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR) และเสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบันที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้ผลตอบรับที่ดีจากผู้ลงทุน
ความสำเร็จในการเข้าถึงตลาดทุนญี่ปุ่นในครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของ Tidlor Holdings ในการขยายฐานแหล่งเงินทุนไปยังตลาดต่างประเทศ สะท้อนถึงความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีความหลากหลายมากขึ้น และช่วยเสริมความแข็งแกร่งของโครงสร้างเงินทุนเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจและการเติบโตในระยะยาว
ก่อนหน้านี้ Tidlor Holdings ยังประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ในประเทศไทย มูลค่า 3,500 ล้านบาท ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างแข็งแกร่งจากนักลงทุนสถาบัน มียอดจองสูงถึง 2 เท่าของวงเงินเสนอขาย สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อพื้นฐานธุรกิจและศักยภาพการเติบโตของกลุ่มบริษัท โดยการออกหุ้นกู้ทั้งในประเทศและต่างประเทศในช่วงที่ผ่านมา ช่วยตอกย้ำถึงความสามารถของ Tidlor Holdings ในการบริหารจัดการแหล่งเงินทุนอย่างรอบคอบและหลากหลาย
“การสร้างความแข็งแกร่งและความหลากหลายของแหล่งเงินทุน ถือเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบและยั่งยืน การเข้าถึงตลาดทุนญี่ปุ่นในครั้งนี้ช่วยเพิ่มทางเลือกและความยืดหยุ่นในการบริหารเงินทุนของกลุ่มบริษัท และสะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่มีต่อพื้นฐานธุรกิจและความสามารถในการดำเนินงานของ Tidlor Holdings”
“กลุ่มบริษัทยังคงให้ความสำคัญกับการบริหารโครงสร้างเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างมีคุณภาพในระยะยาว ภายใต้การบริหารงานของทีมผู้บริหารมืออาชีพที่มีความรู้และประสบการณ์ พร้อมเดินหน้าสร้างโอกาสทางการเงินและส่งเสริมการเข้าถึงประกันภัยให้กับคนไทยอย่างต่อเนื่อง”