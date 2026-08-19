WINMED คว้า AGM Checklist ปี 2569 “ดีเยี่ยม” 4 ปีซ้อน

บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ WINMED ได้รับคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ประจำปี 2569 ในระดับ “ดีเยี่ยมสมควรเป็นตัวอย่าง” (5 เหรียญ) ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมบริษัทจดทะเบียน สะท้อนความโปร่งใสด้านธรรมาภิบาล การคุ้มครองสิทธิผู้ถือหุ้น และการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้มีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG) เพื่อสร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รักษามาตรฐานความเป็นเลิศด้านบรรษัทภิบาล และจะนำผลการประเมินที่ได้ไปต่อยอดพัฒนาการดำเนินงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน