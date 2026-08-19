PTG เผยความสำเร็จ “PT MAXNITRON RACING SERIES 2026” สนาม 2

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG ในฐานะผู้สนับสนุนหลัก ประกาศความสำเร็จหลังการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบรายการยิ่งใหญ่ระดับประเทศ “PT MAXNITRON RACING SERIES 2026” สนามที่ 2 (เรซ 4-5) ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือกับ บริษัท เอส 63 โปรเจค จำกัด และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เสร็จสิ้นลงอย่างสมบูรณ์แบบ โดย PTG ยังคงเดินหน้าสานต่อ พันธกิจในการยกระดับระบบนิเวศของวงการมอเตอร์สปอร์ตไทย พร้อมเป็นเวทีสำคัญในการพัฒนาศักยภาพนักแข่ง และทีมงานชาวไทยให้ก้าวข้ามทุกขีดจำกัด ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์
การแข่งขันช่วงกลางฤดูกาลซึ่งเปรียบเสมือนสมรภูมิ “Midseason War” ถือเป็นบททดสอบสำคัญที่สะท้อนความมุ่งมั่นของทุกภาคส่วน เพราะไม่เพียงแต่เป็นการพิสูจน์สมรรถนะของรถแข่ง แต่ยังรวมถึงการวางแผนกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง และความแข็งแกร่งของนักกีฬาภายใต้ความกดดันสูง ซึ่งตลอดการแข่งขันในสนามนี้ ผู้เข้าแข่งขันต่างโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยม และก้าวข้ามขีดจำกัดของตนเอง ตอบโจทย์เป้าหมายของรายการในการยกระดับมาตรฐานกีฬายานยนต์ของประเทศ
นอกจากความเข้มข้นของการแข่งขันบนสนามแข่งแล้ว อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญที่ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสร้างคอมมูนิตี้ที่หลากหลาย คือการจัดกิจกรรมพิเศษ "PTRS x Giti - RUN FOR TIRE" ซึ่งเป็นการเปิดประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟให้ผู้เข้าร่วมจำนวนจำกัดเพียง 50 ท่าน ได้ร่วมวิ่งสัมผัสพื้นแทร็กระดับโลกในระยะทาง 4.5 กิโลเมตร โดยผู้ที่เข้าเส้นชัยได้ภายใน 30 นาที ได้รับสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลใหญ่เป็นยางรถยนต์จาก Giti จำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 150,000 บาท กิจกรรมดังกล่าวไม่เพียงแต่สร้างสีสันให้กับงาน แต่ยังเป็นการเชื่อมโยงไลฟ์สไตล์ด้านสุขภาพและการกีฬาเข้ากับกลุ่มคนรักมอเตอร์สปอร์ตได้อย่างสมบูรณ์แบบ
นายฉลอง ติรไตรภูษิต ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “PTG มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นแรงสนับสนุนหลักในรายการ PT MAXNITRON RACING SERIES 2026 เรามองว่าเวทีนี้เป็นมากกว่าการแข่งขันกีฬา แต่คือการสร้างพื้นที่เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตไทย ควบคู่ไปกับการส่งเสริมไลฟ์สไตล์ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย การที่นักแข่งและทีมงานสามารถก้าวข้ามอุปสรรค และผลักดันขีดจำกัดของตนเองภายใต้ความกดดันสูงได้นั้น สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ PTG ในการพัฒนาองค์กรอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อขับเคลื่อนสังคมและสนับสนุนให้คนไทยมีชีวิตที่ “อยู่ดี มีสุข” ในทุกมิติ พร้อมเติบโตเคียงข้างกันไปอย่างยั่งยืน”
สำหรับการแข่งขัน “PT MAXNITRON RACING SERIES 2026” สนามที่ 3 ซึ่งเป็นสนามตัดสินแชมป์ประจำฤดูกาล จะจัดขึ้นในวันที่ 14 – 18 ตุลาคม 2569 ณ สนามพีที สงขลา กรังด์ปรีซ์ จังหวัดสงขลา อย่างยิ่งใหญ่ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสาร ภาพความประทับใจ และความเคลื่อนไหวของการแข่งขันได้ทาง:
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