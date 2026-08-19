CK โชว์แกร่ง Q2/69 กำไร 800 ล้าน แบ็กล็อก 1.46 แสนล้าน หนุนรายได้ 3 - 4 ปี ลุยชิงงานรัฐ-เมกะโปรเจกต์

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) หรือ CK โชว์ผลงานไตรมาส 2/2569 มีรายได้ 11,700 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 800 ล้านบาท ขณะที่งวด 6 เดือนแรกปี 2569 มีรายได้รวม 24,000 ล้านบาท กำไรสุทธิ 1,129 ล้านบาท พร้อมแบ็กล็อก 146,300 ล้านบาท ทยอยรับรู้รายได้ต่อเนื่อง เดินหน้าลุยงานใหม่จากโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐ
นายณัฐวุฒิ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2569 เป็นไปตามแผน ทั้งฐานรายได้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่มั่นคง การบริหารต้นทุน และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนที่เติบโต ช่วยสนับสนุนการเติบโตของกำไรอย่างต่อเนื่อง
“เราโฟกัส 2 เรื่องหลักคือ คุมต้นทุนให้ดีและบริหารจัดการงานก่อสร้างให้ได้ตามแผนงานหรือเร็วกว่าแผน โดยทุกโครงการยังเดินหน้าและส่งมอบได้ตามกรอบเวลา ขณะที่บริษัทในกลุ่มยังสร้างผลการดำเนินงานที่ดี ทำให้โครงสร้างธุรกิจของ CK มีความสมดุลและกระจายความเสี่ยงได้มากขึ้น”
ปัจจุบัน CK มีแบ็กล็อก 146,300 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ในช่วง 3 - 4 ปี ข้างหน้า ทำให้บริษัท มีงานในมือรองรับการเติบโตในระยะยาว ขณะเดียวกันยังเดินหน้าเติมงานใหม่เข้าพอร์ตอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาระดับแบ็กล็อกและเพิ่มศักยภาพการเติบโตของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
นายณัฐวุฒิกล่าวว่า เรามีความพร้อมเข้าร่วมประมูลงานโครงการก่อสร้างที่มีแนวโน้มการทยอยผลักดันโครงการใหม่จากภาครัฐ เป้าหมายคือรักษาแบ็กล็อกให้อยู่ในระดับที่รองรับการเติบโต และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น
“โดยบริษัทเชื่อมั่นและพร้อมรับงานใหม่ โดยเฉพาะโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ที่เรามีศักยภาพในการบริหาร รวมถึงประสบการณ์ความเชี่ยวชาญงานก่อสร้างที่หลากหลาย และมีทีมงาน พร้อมเดินหน้าคว้างานใหม่เพื่อเติมแบ็กล็อกให้เข้าใกล้จุดสูงสุดของบริษัท”
ทั้งนี้ การมีกลุ่มธุรกิจการพัฒนาโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานอย่างครบวงจรที่แข็งแกร่งยังเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งของ CK ช่วยกระจายฐานรายได้ ลดการพึ่งพาธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเพียงอย่างเดียว และสร้างความสมดุลให้กับผลการดำเนินงานของกลุ่มในระยะยาว