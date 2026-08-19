ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ 4 พันธมิตรจัดงาน “Thailand Focus 2026: Reignite Thailand” 26-28 ส.ค. นี้ เชื่อมโอกาสให้ บจ. พบผู้ลงทุน ย้ำ collaboration ภาครัฐและตลาดทุนประสานเสียงดึงดูดการลงทุนมาไทย บจ. 78 บริษัทในทุกอุตสาหกรรมร่วมพบผู้ลงทุนสถาบัน ผ่าน one-on-one และ group meeting ในจำนวนนี้ 16 บจ. ใน JUMP+ ร่วมให้ข้อมูลเป้าหมายและแผน 3 ปียกระดับธุรกิจ ผู้ลงทุนและผู้สนใจรับชมถ่ายทอดสดวันแรกที่ www.set.or.th/thailandfocus และ Facebook & Youtube: SET Thailand
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตรียมจัดงาน “Thailand Focus 2026: Reignite Thailand” ชูความน่าสนใจการลงทุนในไทย โดยได้รับเกียรติจาก ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษ ร่วมด้วยนายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ผู้นำภาคธุรกิจ ตลาดเงินตลาดทุน และผู้บริหารระดับสูงของ บจ. ร่วมให้ข้อมูลถึงโอกาสการลงทุนและการเติบโตของธุรกิจไทย ตอกย้ำความเชื่อมั่นแก่
ผู้ลงทุนสถาบันทั่วโลก 26-28 สิงหาคม 2569 โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ
นายอัสสเดช คงสิริ กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ เดินหน้านำเสนอข้อมูลศักยภาพตลาดทุนไทยแก่ผู้ลงทุนสถาบันต่อเนื่อง ซึ่งตั้งแต่ต้นปี ได้เดินทางร่วมให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนสถาบันในหลายประเทศศูนย์กลางการลงทุนสำคัญ และงาน Thailand Focus ครั้งนี้นับเป็น flagship สำคัญที่เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนสถาบันทั่วโลกรับฟังข้อมูลโดยตรงจาก บจ. ไทย 78 บริษัทจากทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ทั้งใน SET และ mai รวมทั้งมุมมองนโยบายจากภาครัฐและผู้เกี่ยวข้องโดยตรง และเป็นเวทีที่ภาครัฐ ตลาดทุน บจ. และผู้ลงทุนสถาบันได้หารือแลกเปลี่ยน สร้างความเข้าใจในมุมมองและบริบทระหว่างกัน นำไปสู่การพัฒนานโยบาย และสินค้าบริการตอบโจทย์ดึงดูดผู้ลงทุนทั่วโลกได้
Thailand Focus 2026 ยังเป็นการเสริมศักยภาพสร้าง visibility แก่ผู้ร่วมตลาด โดยในจำนวน บจ. ที่เข้าร่วม มีบริษัทในโครงการ JUMP+ 16 บริษัท ร่วมให้ข้อมูลแผน 3 ปีเพื่อมุ่งยกระดับมูลค่าธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นแผนด้านธุรกิจ ธรรมาภิบาล การจัดการก๊าซเรือนกระจก นอกจากนี้ ยังเปิดเวทีให้ผู้บริหารระดับสูงจากตลาดหลักทรัพย์อาเซียน 6 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย รวมทั้ง บจ. อาเซียนให้ข้อมูลถึงการเชื่อมโยงเงินทุนสู่การเติบโตทั่วภูมิภาคอาเซียนด้วย
“บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยกลับมามีความโดดเด่นอีกครั้ง โดย SET Index ปรับเพิ่มขึ้นเกือบ 30% นับตั้งแต่
ต้นปี สูงสุดเป็นอันดับที่ 4 ของโลก สะท้อนความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนที่กลับมาอย่างชัดเจน ท่ามกลางปัจจัยสนับสนุน อาทิ กระแสเงินลงทุนจากต่างชาติที่ไหลเข้าต่อเนื่อง มุมมองด้านความน่าเชื่อถือของประเทศไทยที่ได้รับการปรับดีขึ้นจากสถาบันจัดอันดับชั้นนำระดับโลก ตลอดจนนโยบายเศรษฐกิจของภาครัฐที่มีทิศทางชัดเจนและมุ่งสร้างการเติบโตในระยะยาว ขณะเดียวกัน ภาคธุรกิจไทยยังคงมีพื้นฐานที่แข็งแกร่ง มีศักยภาพในการปรับตัว และสามารถเปลี่ยนความท้าทายจากบริบทเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วให้เป็นโอกาสในการสร้างความสามารถในการแข่งขัน” นายอัสสเดช กล่าว
งาน Thailand Focus ในปีนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษ พร้อมด้วยนายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ร่วมฉายภาพยุทธศาสตร์และนโยบายภาครัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจที่จะร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและนำเสนอศักยภาพของประเทศไทย
การจัดงาน “Thailand Focus 2026: Reignite Thailand” ครั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือพันธมิตร ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์
เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ BofA Securities และบริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ระหว่าง 26-28 สิงหาคม 2569 ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ ผู้ลงทุนและผู้สนใจสามารถรับชมการถ่ายทอดสดงานสัมมนาวันแรก 26 สิงหาคม 2569 เวลา 09.00-16.00 น. ผ่าน Facebook & Youtube: SET Thailand และ www.set.or.th/thailandfocus