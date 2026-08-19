Bybit ยกเครื่องความปลอดภัย สกัดภัยไซเบอร์เซฟเงินนักลงทุน 700 ล้านดอลลาร์

Bybit ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลระดับโลกอย่าง โชว์ผลงานครึ่งแรกของปี 2569 สกัดกั้นภัยคุกคามทางไซเบอร์ ช่วยปกป้องเงินทุนผู้ใช้งานได้มากกว่า 700 ล้านดอลลาร์ พร้อมยกเครื่องระบบรักษาความปลอดภัยครั้งใหญ่หลังเผชิญวิกฤตแฮกเกอร์เมื่อปี 2568 เล็งใช้ปัญญาประดิษฐ์ผสานการตรวจสอบเครือข่ายบล็อกเชนแบบเรียลไทม์ในแพล็ตฟอร์มเพื่อรับมือกับกลยุทธ์ของอาชญากรที่ซับซ้อนขึ้นอย่างรวดเร็ว
ภูมิทัศน์ความปลอดภัยของโลกสินทรัพย์ดิจิทัลก้าวเข้าสู่ยุคที่ต้องแข่งขันกันเป็นนาที สืบเนื่องจากเหตุการณ์โจรกรรมครั้งประวัติศาสตร์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2568 ที่สร้างความสูญเสียสูงถึง 1.46 พันล้านดอลลาร์ ศูนย์ซื้อขายคริปโตชั้นนำจึงถูกบีบให้ต้องปรับตัวอย่างหนัก รายงานความเสี่ยงและความปลอดภัยครึ่งแรกของปี 2569 ของ Bybit สะท้อนการเปลี่ยนผ่านสู่โมเดลการป้องกันเชิงรุก แพลตฟอร์มมุ่งเป้าไปที่การตรวจจับภัยคุกคามตั้งแต่เนิ่นๆ พร้อมตอบสนองทันท่วงทีต่อยุทธวิธีใหม่ของผู้ไม่หวังดีที่เริ่มนำ AI มาใช้โจมตีระบบ
การยกระดับใหม่นี้ขับเคลื่อนภายใต้โครงสร้างการป้องกัน 3 ระดับ ประกอบด้วยการปกป้องบัญชีผู้ใช้งาน การติดตามธุรกรรมบนเครือข่ายแบบครอบคลุมร้อยเปอร์เซ็นต์ และการใช้ AI เข้ามาช่วยปฏิบัติการด้านความปลอดภัย เป้าหมายหลักไม่ใช่เพียงการเพิ่มมาตรการควบคุมเชิงรับ แต่คือการสร้างสถาปัตยกรรมที่เรียนรู้รูปแบบการฉ้อโกงใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อร่นระยะเวลาระหว่างการตรวจพบสิ่งผิดปกติกับการเข้าแทรกแซงให้เหลือน้อยที่สุด
ขณะที่ผลลัพธ์เชิงประจักษ์ในช่วงหกเดือนแรกของปีนี้ แพลตฟอร์มสามารถสกัดกั้นคำสั่งถอนเงินที่ต้องสงสัยกว่า 30,000 รายการ เซฟนักลงทุนราว 20,000 รายจากความสูญเสียที่อาจพุ่งเกิน 700 ล้านดอลลาร์ โดยระบบประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นใช้เวลาเฉลี่ยเพียง 4.7 นาที และกว่า 95% ของกรณีทั้งหมดได้รับการตรวจสอบเสร็จสิ้นภายในไม่เกิน 10 นาที ขณะเดียวกันระบบยังตรวจจับเส้นทางการเงินบนบล็อกเชนที่เชื่อมโยงกับมิจฉาชีพมูลค่าราว 212 ล้านดอลลาร์ พร้อมสั่งระงับที่อยู่กระเป๋าเงินอันตรายมากกว่า 10,000 รายการ
ขณะที่ เดวิด ซง (David Zong) หัวหน้าฝ่ายควบคุมความเสี่ยงและความปลอดภัยกลุ่มธุรกิจของ Bybit ชี้ว่าสงครามความปลอดภัยไซเบอร์ปัจจุบันวัดผลกันที่ระดับความเร็วระดับนาที การประยุกต์ใช้ AI เพื่อเสริมเขี้ยวเล็บด้านการควบคุมความเสี่ยงถือเป็นวาระเร่งด่วน กระนั้นการตัดสินใจขั้นสุดท้ายในสถานการณ์วิกฤตยังคงต้องอาศัยวิจารณญาณของผู้เชี่ยวชาญที่เป็นมนุษย์ ระบบผู้ช่วย AI จัดการการแจ้งเตือนไปแล้วกว่า 100,000 รายการ ช่วยค้นหาช่องโหว่ร้ายแรงได้เร็วกว่ามนุษย์ถึง 3-5 เท่า อีกทั้งยังร่นเวลาทดสอบเจาะระบบจากหลายสัปดาห์เหลือเพียงไม่ถึง 24 ชั่วโมง
นอกเหนือจากระบบภายใน แพลตฟอร์มยังขยายการตรวจสอบครอบคลุมสัญญาอัจฉริยะของโปรเจกต์โทเคนต่างๆ ไปจนถึงระบบกระเป๋าเงินเก็บสินทรัพย์ ครึ่งปีแรกที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์ความปลอดภัยกับโปรเจกต์บนกระดานเทรด 10 ครั้ง ทว่าแพลตฟอร์มสามารถสกัดความเสียหายไว้ได้ทั้งหมด ยิ่งไปกว่านั้น Bybit ยังขยายความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระดับสากลเพื่อตามรอยสินทรัพย์ที่ถูกขโมย ล่าสุดได้เดินหน้าฟ้องร้องกลุ่มแฮกเกอร์ลาซารัส (Lazarus Group) ของเกาหลีเหนือเพื่อทวงคืนความยุติธรรม
อย่างไรก็ดีทิศทางของ Bybit ชี้ให้เห็นถึงมาตรฐานใหม่ที่อุตสาหกรรมคริปโตระดับโลกกำลังมุ่งหน้าไป ซึ่งส่งผลบวกต่อนักลงทุนสถาบันและรายย่อยในภูมิภาคอาเซียนรวมถึงไทยที่กำลังตื่นตัวกับสินทรัพย์ดิจิทัล สัญญาณสำคัญที่ผู้ร่วมตลาดควรจับตาคือการแข่งขันทางเทคโนโลยีระหว่างผู้ให้บริการกับอาชญากรไซเบอร์ ศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซียุคต่อไปจะอยู่รอดได้ ไม่ได้วัดที่ปริมาณสภาพคล่องเพียงอย่างเดียว หากแต่ชี้วัดกันที่ความเร็วในการสกัดกั้นภัยคุกคามและความโปร่งใสในการตรวจสอบเป็นสำคัญ