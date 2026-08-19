พฤกษา อัดโปรใหญ่ “SUPER SALE 2026” ขน 96 โครงการหั่นราคา 20-23ส.ค.นี้

พฤกษา เปิดศึกบิ๊กแมตช์ “PRUKSA D-DAY SUPER SALE 2026” เขย่าตลาดอสังหาฯ จัดเต็ม 96 โครงการ ลดสูงสุด 6 ล้าน อัดโปรแจกใหญ่ ลุ้นรถ-ทอง-iPhone 17 Pro 20 -23 ส.ค. นี้
รายงานข่าวจาก บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมจัดมหกรรมจำหน่ายที่อยู่อาศัยครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี “PRUKSA D-DAY SUPER SALE 2026 – ลดแหลก แจกใหญ่ ทุ่มสุดทุกดีล” ระหว่างวันที่ 20–23 สิงหาคม 2569 ณ ชั้น 4 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ถนนพหลโยธิน (สถานีรถไฟฟ้า BTS อารีย์) เพื่อกระตุ้นตลาดและส่งเสริมการมีบ้านของประชาชน
การจัดงานในครั้งนี้ได้รวบรวมโครงการบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียม บนทำเลศักยภาพทั้งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด รวม 96 โครงการ จำนวน 939 ยูนิต นำมาจัดโปรโมชันราคาและข้อเสนอพิเศษ โดยจองเริ่มต้นเพียง 499 บาท* มอบส่วนลดรวมมูลค่ากว่า 500 ล้านบาท หรือส่วนลดสูงสุดถึง 6 ล้านบาท* พร้อมแพ็กเกจฟรีค่าใช้จ่ายวันโอน ค่าจดจำนอง ค่าประกันมิเตอร์น้ำ-ไฟ ค่าส่วนกลางสูงสุด 36 เดือน* และของแถมเลือกได้สูงสุด 29 รายการ*
นอกจากนี้ ยังเปิดตัวโครงการใหม่ THE CONNECT ปัญญา–รามอินทรา ทาวน์โฮมและบ้านแฝดพรีเมียม 2 ชั้น สไตล์ Modern Benelux ชูจุดเด่นนวัตกรรม Life Design Innovation ในราคาเปิดตัวเริ่มต้น 3.19 ล้านบาท พร้อมกันนี้ได้จัดรายการกำไรคืนกำไรแก่ผู้ซื้อ อาทิ แจกสมาร์ทโฟน iPhone 17 Pro รวม 70 เครื่อง* และสิทธิ์ลุ้นรับรถยนต์ไฟฟ้า Mazda 6e Exclusive มูลค่า 1.199 ล้านบาท หรือ E-Voucher ทองคำ (ทุกการซื้อ 500,000 บาท รับ 1 สิทธิ์)
พร้อมกันนี้ พฤกษายังเน้นย้ำมาตรฐานบริการหลังการขายเพื่อการอยู่อาศัยระยะยาว อาทิ ระบบ Warranty Reminder แจ้งเตือนล่วงหน้า 1 เดือนก่อนหมดระยะรับประกัน และบริการตรวจเช็กคุณภาพโดยทีมวิศวกรมืออาชีพ รวมถึงจัดกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้ด้านสุขภาพจากทีมแพทย์โรงพยาบาลวิมุต และศาสตร์ฮวงจุ้ยเพื่อการอยู่อาศัยตลอดการจัดงานทั้ง 4 วัน