TTB มั่นใจ ING ลดถือหุ้นไม่กระทบธุรกิจ เดินหน้าสร้างผลตอบแทนยั่งยืนผู้ถือหุ้น

TTB ชี้แจงการลดสัดส่วนการถือหุ้นของ ING ไม่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจและการบริหาร มองว่าการเสนอขายหุ้นโดยวิธี Private Placement นอกกระดานช่วยลดผลกระทบโดยตรงต่อการซื้อขายในตลาดรอง ขณะเดียวกันก็ช่วยเพิ่มสัดส่วน Free Float ซึ่งส่งผลดีต่อสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นในระยะยาว ยันเดินหน้าสร้างผลตอบแทนยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น ด้านความคืบหน้าโครงการซื้อหุ้นคืนวงเงินรวม 3.5 หมื่นล้านบาท
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2569 ING Bank N.V. หรือ ING ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นของธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ ทีทีบี ได้รายงานผลการเสนอขายหุ้นสามัญของทีทีบีผ่านการเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ให้แก่นักลงทุนสถาบัน เป็นมูลค่าประมาณ 475 ล้านยูโร โดยระบุว่าเป็นการบริหารเงินทุนในเชิงรุกอย่างต่อเนื่องและเป็นแนวทางการจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพอร์ตการลงทุน และภายหลังการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ซึ่งน่าจะแล้วเสร็จในวันที่ 21 สิงหาคม 2569 ING คาดว่าสัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารฯ จะลดลงจาก 19.5% มาอยู่ที่ 11.6% ของจำนวนหุ้นที่ไม่รวมหุ้นซื้อคืน (Treasury Shares) ที่ทีทีบีถืออยู่
สืบเนื่องจากการรายงานดังกล่าว ทีทีบีได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและความเห็นไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและนักลงทุน โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้
การบริหารจัดการการลงทุนของผู้ถือหุ้นโดยตรง: ธุรกรรมดังกล่าวเป็นการบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนตามนโยบายและกลยุทธ์การลงทุนของผู้ถือหุ้นโดยตรง ซึ่งเป็นเรื่องที่ทีทีบีไม่สามารถรับทราบล่วงหน้าหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจแต่อย่างใด
ผลกระทบเชิงบวกต่อสภาพคล่องและสัดส่วน Free Float: ทีทีบีมองว่า การที่ ING ใช้วิธีการเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) นอกกระดานหลักให้แก่นักลงทุนสถาบัน ช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดแรงขายจำนวนมากในตลาดรองและช่วยจำกัดผลกระทบต่อการซื้อขายในกระดานหลัก นอกจากนี้ ยังถือเป็นโอกาสให้นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนที่สนใจสามารถเข้าลงทุนในหุ้น TTB ได้โดยตรง และช่วยเพิ่มสัดส่วนการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ซึ่งจะส่งผลดีต่อสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้น TTB ในระยะยาว
ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและกลยุทธ์หลักของธนาคาร: การปรับลดสัดส่วนการถือหุ้นของ ING ในครั้งนี้ ไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างการบริหาร การดำเนินงาน กรอบการกำกับดูแลกิจการ และการดำเนินกลยุทธ์หลักของทีทีบีแต่อย่างใด เนื่องจากที่ผ่านมาทีทีบีมีการขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนองค์กร (Transformation) อย่างต่อเนื่องและมีการเตรียมความพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก
ไม่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการดำเนินธุรกิจและการบริหารงาน: ที่ผ่านมาทีทีบีได้วางรากฐานและสร้างความพร้อมของบุคลากรภายในองค์กรเพื่อให้สามารถบริหารจัดการและขับเคลื่อนการดำเนินงานในทุกมิติได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยทีมผู้บริหารชาวไทย โดยในปัจจุบันบทบาทหลักของ ING คงอยู่แต่เพียงในระดับคณะกรรมการธนาคาร (Board of Directors) ดังนั้น จึงไม่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจและการบริหารงาน
นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีทีบี กล่าวสรุปว่า "ทีทีบียังคงมุ่งมั่นดำเนินงานตามเป้าหมายในการสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นให้กับคนไทย พร้อมทั้งสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น ผ่านการรักษาอัตราการจ่ายเงินปันผลในระดับที่เหมาะสมและยั่งยืน รวมถึงการดำเนินโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน ภายใต้วงเงินรวม 35,000 ล้านบาท ระยะเวลา 4 ปี (ปี 2568 ถึงปี 2571)
โดย ณ ปัจจุบัน ทีทีบีได้ดำเนินการซื้อหุ้นคืนสะสมแล้วเป็นมูลค่า 21,000 ล้านบาท และยังมีวงเงินคงเหลืออีก 14,000 ล้านบาท ซึ่งจากการที่ทีทีบีสามารถดำเนินโครงการซื้อหุ้นคืนได้เร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ จึงทำให้มีความยืดหยุ่นในแง่ของกรอบเวลาสำหรับการดำเนินโครงการถัดไป ซึ่งธนาคารจะพิจารณากำหนดรูปแบบและวิธีการซื้อหุ้นคืนให้เหมาะสมโดยพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องรวมทั้งแนวโน้มภาวะตลาดทุน เพื่อให้การซื้อหุ้นคืนในแต่ละครั้งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของธนาคาร"