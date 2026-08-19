เตรียมเปิดจอง“หุ้นกู้ดิจิทัลแสนสิริ” 27ส.ค.บนแอปฯ เป๋าตัง ชูดบ.3.70%

รายงานข่าวจาก บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า แสนิริ และ ธนาคารกรุงไทย เตรียมเสนอขาย “หุ้นกู้ดิจิทัลแสนสิริ” อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.70% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดยเสนอขายผ่าน วอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้ บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง กำหนดจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อการทำรายการ 1 ครั้ง
โดยจะเปิดจองซื้อพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. วันที่ 27 ส.ค.69 จนกว่าจะมีผู้จองซื้อเต็มจำนวน หรือ ไม่เกินเวลา 15.00 น. ของวันที่ 31 สิงหาคม 2569 จัดสรรในรูปแบบจองซื้อก่อนมีสิทธิก่อน ซึ่งได้รับกระแสตอบรับที่ดี โดยมีนักลงทุนให้ความสนใจสอบถามมายังทุกช่องทางการสื่อสารของแสนสิริจำนวนมาก
"หุ้นกู้ดิจิทัลแสนสิริ เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ BBB+ แนวโน้ม “คงที่” (Stable) ซึ่งเป็นระดับ Investment Grade จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 3 ส.ค.69 สะท้อนถึงสถานะทางการตลาดที่แข็งแกร่งของบริษัท ทั้งในตลาดที่อยู่อาศัยแนวราบและคอนโดมิเนียม ซึ่งได้รับแรงหนุนจากความแข็งแกร่งของแบรนด์สินค้าที่เป็นที่ยอมรับ และความสามารถในการทำกำไรที่ดี"
โดยผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก (สิ้นสุด 30 มิ.ย.69) แสนสิริมีกำไรสุทธิ 1,869 ล้านบาท รายได้รวม 14,235 ล้านบาท และยอดขายครึ่งปีแรกทะลุเป้า 25,500 ล้านบาท (คิดเป็น 53% ของเป้าทั้งปี) สร้างปรากฏการณ์ปิดการขาย (Sold Out) รวมไปถึง 12 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 18,000 ล้านบาท และมียอดจ่อคิวปิดการขายอีก 8 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 11,000 ล้านบาท พร้อมแผนโตก้าวกระโดดในครึ่งปีหลัง เสริมทัพด้วย คอนโดมิเนียมและบ้านพร้อมโอน ด้วย Backlog ในมือแน่นกว่า 26,000 ล้านบาท (จ่อรับรู้รายได้ปีนี้ 40%)
ขณะที่ในช่วงครึ่งปีหลัง เตรียมเปิดตัว 21 โครงการใหม่ มูลค่ารวม 27,000 ล้านบาท ตอกย้ำความเป็นผู้นำอสังหาริมทรัพย์อันดับ 1 ที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งและมั่นคง โดดเด่นด้วยดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ พร้อมยกระดับมาตรฐานการอยู่อาศัยด้วยเทคโนโลยีการก่อสร้างแบบ Precast ที่แข็งแรงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งมอบประสบการณ์การอยู่อาศัยที่สมบูรณ์แบบด้วยทีมงานนิติบุคคลมืออาชีพจาก บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ที่พร้อมดูแลลูกบ้านอย่างต่อเนื่อง
ผู้ลงทุนที่สนใจสามารถเตรียมความพร้อมในการจองซื้อหุ้นกู้ดิจิทัลแสนสิริล่วงหน้า 4 ขั้นตอนง่าย ๆ
1.ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปฯ เป๋าตัง
2.สมัครบริการวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้ บนแอปฯ เป๋าตัง
3.ประเมินความเสี่ยงการลงทุน
4.เลือกเติมเงินเข้าวอลเล็ต หรือ เลือกผูกบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทย
การซื้อหุ้นกู้ดิจิทัลผ่านช่องทาง “เป๋าตัง” ทำให้ผู้ลงทุนเข้าถึงการลงทุนได้ทั่วถึง เท่าเทียม สะดวก และรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถซื้อ – ขายหุ้นกู้ดิจิทัลแสนสิริได้ในตลาดรองแบบเรียลไทม์ 24 ชั่วโมง ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นกู้ทันทีที่ซื้อ และได้รับเงินทันทีที่ขาย โดยระบบจะแสดงข้อมูลการถือครองหุ้นกู้ ราคาซื้อขาย ครบจบในที่เดียว นับเป็นการตอบโจทย์การออมและการลงทุนในยุคดิจิทัล