แสนสิริ ชูด “ล้นแค่ไหน...ก็ไม่เสียของ" โมเดลแก้ปัญหานมล้นตลาด

แสนสิริ ชูพันธกิจ No One Left Behind ร่วมกับมูลนิธิเสริมกล้าและคู่ค้า เปิดแคมเปญ “ล้นแค่ไหน... ก็ไม่เสียของ” ฝ่าวิกฤตเทนมทิ้ง รับซื้อนม 200,000 กล่อง จากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์น้ำนมล้นตลาดที่ส่งผลต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมไทย พร้อมส่งต่อไปยังมูลนิธิ สถานสงเคราะห์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน และพื้นที่ขาดแคลน ทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงจังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดนำร่องแห่งแรกของประเทศไทยในโครงการ “ราชบุรี Zero Dropout” เพื่อเติมเต็มโภชนาการที่ดีให้แก่เด็ก เยาวชน และชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางกว่า 1,300 คน
แคมเปญ “ล้นแค่ไหน...ก็ไม่เสียของ” มุ่งนำผลผลิตที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำนมล้นตลาดมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบในภาคเกษตร ควบคู่กับการสนับสนุนโภชนาการที่ดีแก่เด็ก เยาวชน และชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่ต้องการการดูแลและสนับสนุน
สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจของแสนสิริที่ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 4 เสาหลัก ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า และสังคม พร้อมมุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านความร่วมมือของทุกภาคส่วน และสร้างผลกระทบเชิงบวกตั้งแต่ต้นทางของห่วงโซ่การผลิตไปจนถึงปลายทางของสังคม
พันธกิจ No One Left Behind แสนสิริไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง มุ่งสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนผ่านการลงมือทำที่เชื่อมโยงการดูแลตั้งแต่เกษตรกรผู้ผลิต ไปจนถึงเด็ก เยาวชน และชุมชนที่ต้องการการสนับสนุน เพื่อให้ความช่วยเหลือเกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม และร่วมสร้างสังคมที่ไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง เพื่อให้ทุกคนได้มี “ชีวิตดี” ไปด้วยกัน