“ศุภาลัย”คว้า100 คะแนนเต็ม AGM Checklist ย้ำมาตรฐานยืนหยัดมาตรฐาน“ดีเยี่ยม” 14 ปีซ้อน

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ตอกย้ำมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่แข็งแกร่ง ด้วยผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือ AGM Checklist ประจำปี 2569 ที่ได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน ในระดับ “ดีเยี่ยม” (Excellent) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล และให้ความสำคัญกับสิทธิ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง
AGM Checklist เป็นโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยครอบคลุมตั้งแต่การเตรียมความพร้อมก่อนการประชุม การเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและโปร่งใส การอำนวยความสะดวกและคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น ไปจนถึงมาตรฐานของกระบวนการประชุมในทุกขั้นตอน
การรักษาคะแนนเต็ม 100 คะแนนได้อย่างต่อเนื่องถึง 14 ปีซ้อน จึงนับเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ถึงความสม่ำเสมอในการยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของศุภาลัย พร้อมสะท้อนแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างยั่งยืน