“มารวย”จับมือ“ดุ๊ก ภาณุเดช” ปั้น “แฮตตัน เรสซิเดนซ์ สิริโสธร”สู่ Masterpiece of Living

“มารวย เรียลเอสเตท” ฉลองครบรอบ 38 ปี “บ้านมารวย” ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการพัฒนาที่อยู่อาศัยคุณภาพ เดินหน้ายกระดับโครงการ “แฮตตัน เรสซิเดนซ์ สิริโสธร” บ้านเดี่ยวระดับพรีเมียมในจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมผนึก “ดุ๊ก – ภาณุเดช วัฒนสุชาติ” ร่วมถ่ายทอดแนวคิดการออกแบบบ้านและสวนภายใต้คอนเซ็ปต์ “Masterpiece of Living” รังสรรค์บ้านพร้อมสวนในกลิ่นอาย Mediterranean Style ที่ผสานสถาปัตยกรรม ฟังก์ชัน และธรรมชาติเข้าด้วยกันอย่างลงตัว
ดร.นวณัฐ สุขะมงคล รองประธานกรรมการบริหาร แพทโก้ กรุ๊ป และบริษัท มารวย เรียลเอสเตท จำกัด กล่าวว่า ปีนี้ ‘บ้านมารวย’ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 38 ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน และความมุ่งมั่นในการพัฒนาที่อยู่อาศัยคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทให้ความสำคัญทั้งคุณภาพของบ้าน และคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย ควบคู่กับการพัฒนาโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ทุกวันนี้บ้านไม่ได้เป็นเพียงที่อยู่อาศัย แต่ยังเป็นพื้นที่ที่สะท้อนไลฟ์สไตล์ รสนิยม และตัวตนของเจ้าของบ้านได้อย่างแท้จริง”
“สำหรับโครงการ แฮตตัน เรสซิเดนซ์ สิริโสธร เราต้องการยกระดับประสบการณ์การอยู่อาศัยให้มีความแตกต่างมากขึ้น จึงได้ร่วมงานกับ "ดุ๊ก ภาณุเดช" ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและมุมมองด้านการออกแบบบ้านและสวน มาร่วมสร้างสรรค์พื้นที่ให้มีทั้งความสวยงาม ฟังก์ชัน และความเป็นธรรมชาติ ภายใต้แนวคิด Masterpiece of Living เพื่อให้บ้านแต่ละหลังเป็นพื้นที่แห่งความสุขที่มีเอกลักษณ์และมีเรื่องราวเป็นของตัวเอง” ดร.นวณัฐ กล่าว
สำหรับผลงานของ ดุ๊ก – ภาณุเดช วัฒนสุชาติ เป็นการถ่ายทอดผ่านแนวคิด จากแรงบันดาลใจในประสบการณ์การเดินทาง ความหลงใหลในงานศิลปะ สถาปัตยกรรม และธรรมชาติ ก่อนนำองค์ประกอบเหล่านี้มาผสมผสานเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างบรรยากาศการอยู่อาศัยที่ให้ทั้งความรู้สึกผ่อนคลาย อบอุ่น และมีเอกลักษณ์ หัวใจสำคัญของการออกแบบคือการทำให้ “บ้านและสวนเป็นพื้นที่เดียวกัน” โดยพื้นที่สวนได้รับการออกแบบให้มีมิติ ผ่านการเลือกใช้พรรณไม้ที่หลากหลาย ตั้งแต่ต้นไม้ใหญ่ ไม้พุ่ม ไปจนถึงไม้ดอก พร้อมออกแบบพื้นที่ภายในให้สามารถเปิดเชื่อมต่อออกสู่สวน ดึงแสง ลม และธรรมชาติเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตประจำวัน
ขณะที่รายละเอียดของตัวบ้านและการตกแต่งถูกนำเสนอผ่านเสน่ห์ของ Mediterranean Style ผสมผสานความอบอุ่นของวัสดุ สีสัน และองค์ประกอบจากธรรมชาติ สร้างบรรยากาศที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลายเสมือนบ้านพักตากอากาศ พร้อมเติมรายละเอียดของเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งที่ช่วยสร้าง “A Sense of Place” ให้ทุกมุมของบ้านมีเรื่องราวและสะท้อนบุคลิกของผู้อยู่อาศัยความร่วมมือระหว่างบ้านมารวย
โดยโครงการแฮตตัน เรสซิเดนซ์ สิริโสธร และ ดุ๊ก ภาณุเดช จึงเป็นอีกหนึ่งก้าวในการนำประสบการณ์กว่า 38 ปีของบ้านมารวย มาต่อยอดสู่การพัฒนาที่อยู่อาศัยในมิติใหม่ ที่ไม่ได้ให้ความสำคัญเพียงทำเล พื้นที่ใช้สอย และคุณภาพการก่อสร้างเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงงานออกแบบ พื้นที่สีเขียว และประสบการณ์การใช้ชีวิตของผู้อยู่อาศัย
ในโอกาสครบรอบ 38 ปี บริษัทยังคงเดินหน้าพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยภายใต้แนวคิดที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพและความใส่ใจในทุกรายละเอียด พร้อมนำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมาตลอดเกือบ 4 ทศวรรษ มาสร้างสรรค์บ้านที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ และสร้างคุณค่าในการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน