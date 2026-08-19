แสนสิริ ลุยเปิดตัว“อณาสิริ รามอินทรา - จตุโชติ” และ “สราญสิริ ปัญญาอินทรา” มูลค่ารวม1,164ล.

“แสนสิริ” เดินหน้าเปิดตัว 2 โครงการใหม่ “อณาสิริ รามอินทรา - จตุโชติ” และ “สราญสิริ ปัญญาอินทรา” มูลค่าโครงการรวม 1,165 ล้านบาท ตอกย้ำความแข็งแกร่งเจ้าตลาดรามอินทรา เผยยอดพัฒนาโครงการสะสมในโซนรามอินทรากว่า 47 โครงการ มูลค่ากว่า 66,440 ล้านบาท
นายอาณัติ กิตติกุลเมธี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานพัฒนาโครงการแนวราบ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “โซนรามอินทราเป็นทำเลที่มีศักยภาพที่เติบโตต่อเนื่อง จนก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า ไลฟ์สไตล์ และการอยู่อาศัยของกรุงเทพฯ ตอนเหนือ และที่ผ่านมา แสนสิริเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายแรก ๆ ที่รุกพัฒนาโครงการในโซนนี้ จนมีโครงการสะสมถึงสิ้นปี 2569 รวม 47 โครงการ มูลค่ากว่า 66,440 ล้านบาท และเพื่อเป็นการตอกย้ำความแข็งแกร่งในฐานะผู้นำตลาด ในเดือนกันยายนนี้ เราพร้อมเปิดตัว 2 โครงการใหม่ มูลค่ารวม 1,165 ล้านบาท ได้แก่
“อณาสิริ รามอินทรา – จตุโชติ” ซึ่งถือเป็นการเปิดตัวแบรนด์อณาสิริครั้งแรกบนทำเลนี้ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการบ้านเดี่ยวในราคาที่เข้าถึงง่าย และช่วยเติมเต็มซัพพลายบ้านระดับกลางของแสนสิริในโซนรามอินทราที่ยังมีอยู่น้อย และ “สราญสิริ ปัญญาอินทรา” บ้านเดี่ยวหลังใหญ่ขนาด 100 ตารางวาขึ้นไป บนทำเลศักยภาพติดโรงเรียนสาธิตพัฒนา โดยเราเชื่อมั่นว่าทั้ง 2 โครงการจะได้รับการตอบรับที่ดี และสามารถตอบสนองทุกความต้องการของการอยู่อาศัยในโซนนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ”
“อณาสิริ รามอินทรา – จตุโชติ” (Anasiri Ramindra - Chatuchot) มูลค่าโครงการ 840 ล้านบาท ได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิด ‘Feel Just Right ความพอดีที่ลงตัว’ โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์ Modern Barn House ที่ได้แรงบันดาลใจจากยุ้งฉางในประเทศแถบตะวันตก ผสมผสานเส้นสายโค้งมนบริเวณกรอบประตูหน้าต่างแบบ Curve & Cozy เพื่อสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและทันสมัยอย่างลงตัว โครงการตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพในแขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา ที่ตอบโจทย์ความสะดวกสบายในการเดินทางด้วยระยะห่างจากทางด่วนรามอินทราเพียง 3 กิโลเมตร
อีกทั้งในอนาคตยังพร้อมรองรับส่วนต่อขยายทางด่วนจตุโชติ – ลำลูกกา ซึ่งจะเพิ่มจุดขึ้นลงทางด่วนบริเวณถนนหทัยราษฎร์ ทำให้การเชื่อมต่อทุกจุดหมายเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมมอบความเป็นส่วนตัวสูงสุดด้วยจำนวนบ้านเพียง 102 ยูนิต บนพื้นที่ประมาณ 27 ไร่ จัดวางผังโครงการแบบ Cluster Zone ที่มีบ้านเพียง 1-4 หลังต่อซอย โครงการนำเสนอบ้านเดี่ยว 2 ชั้น จำนวน 3 แบบ ได้แก่ GALE, DAWN และ FAWN ซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 146 - 235 ตารางเมตร พร้อมรองรับการใช้ชีวิตของทุกเจเนอเรชันและสัตว์เลี้ยงด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อาทิ คลับเฮาส์, สระว่ายน้ำระบบน้ำเกลือแยกสระเด็ก, ฟิตเนส, สวนส่วนกลางขนาดใหญ่, Playground & Pet Park, Sansiri Backyard และระบบรักษาความปลอดภัย LIV-24 ในระดับราคา 7.99 - 12 ล้านบาท* พรีเซลล์ 5–6 ก.ย.69
“สราญสิริ ปัญญาอินทรา”(Saransiri Panya Indra) มูลค่าโครงการ 325 ล้านบาท บ้านเดี่ยวพรีเมียม2 ชั้นสไตล์Modern Serenity ที่ออกแบบภายใต้แนวคิด "Where the Love Expands เพิ่มพื้นที่ความรัก...เพื่อทุกคน" มอบความความสงบ ในแบบโมเดิร์นนิยามใหม่ของความสุขบนทำเลเมือง ที่มีความเป็นส่วนตัวและร่มรื่นสูงสุดเพียง 30 หลัง บนเนื้อที่โครงการประมาณ13 ไร่ บ้านโดดเด่นด้วยฟังก์ชันใหม่บนที่ดินขนาดใหญ่100 - 165 ตารางวา พื้นที่ใช้สอย 265 - 339 ตารางเมตร ครบครันด้วย4 ห้องนอน4 ห้องน้ำ1 ห้องแม่บ้าน และที่จอดรถ4 - 6 คัน
เพื่อรองรับการขยายครอบครัว มาพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ทั้งคลับเฮาส์ สระว่ายน้ำ ฟิตเนส สวนขนาดใหญ่Pet Zone และระบบรักษาความปลอดภัย LIV-24 โครงการตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพถนนปัญญาอินทรา ติดโรงเรียนสาธิตพัฒนา ท่ามกลางการขยายตัวของเมืองในโซนหทัยราษฎร์-คลองสามวา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่กำลังเติบโต พร้อมรองรับอนาคตด้วยโครงการสร้างส่วนต่อขยายทางพิเศษฉลองรัชไปสระบุรีในปี 2571 เดินทางสะดวกเข้าออกได้จากถนนเลียบคลองสองและถนนหทัยราษฎร์ 39 ใกล้ทางด่วนจตุโชติและศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ในระดับราคา9.59 - 15 ล้านบาท*พรีเซลล์ ก.ย. 69
สำหรับ ภาพรวมตลาดอสังหาฯแนวราบในช่วงครึ่งหลังของปี 69 คาดว่าจะกลับมาคึกคักมากกว่าช่วงครึ่งปีแรก โดยผู้ประกอบการเตรียมเร่งเปิดตัวโครงการใหม่ในช่วงไตรมาสสุดท้าย ซึ่ง "บ้านเดี่ยว" ถือเป็นสินค้าที่มีแผนรอเปิดตัวมากที่สุดถึง34% ตามด้วยทาวน์เฮาส์ที่29% และคอนโดมิเนียมที่ 33% หากเศรษฐกิจของประเทศมีพัฒนาการที่ดีขึ้น ตลาดอสังหาริมทรัพย์น่าจะฟื้นตัวได้ดี บวกกับทำเลเด่นและปัจจัยด้านระบบขนส่งของโซนรามอินทราที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แสนสิริมั่นใจว่า การเปิดตัวในครั้งนี้ของ “อณาสิริ รามอินทรา - จตุโชติ” และ “สราญสิริ ปัญญาอินทรา” จะได้รับการตอบรับที่ดีเยี่ยมจากกลุ่มลูกค้าเรียลดีมานด์ที่มองหาที่อยู่อาศัยบนทำเลศักยภาพ
นายอาณัติ กิตติกุลเมธี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานพัฒนาโครงการแนวราบ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “โซนรามอินทราเป็นทำเลที่มีศักยภาพที่เติบโตต่อเนื่อง จนก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า ไลฟ์สไตล์ และการอยู่อาศัยของกรุงเทพฯ ตอนเหนือ และที่ผ่านมา แสนสิริเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายแรก ๆ ที่รุกพัฒนาโครงการในโซนนี้ จนมีโครงการสะสมถึงสิ้นปี 2569 รวม 47 โครงการ มูลค่ากว่า 66,440 ล้านบาท และเพื่อเป็นการตอกย้ำความแข็งแกร่งในฐานะผู้นำตลาด ในเดือนกันยายนนี้ เราพร้อมเปิดตัว 2 โครงการใหม่ มูลค่ารวม 1,165 ล้านบาท ได้แก่
“อณาสิริ รามอินทรา – จตุโชติ” ซึ่งถือเป็นการเปิดตัวแบรนด์อณาสิริครั้งแรกบนทำเลนี้ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการบ้านเดี่ยวในราคาที่เข้าถึงง่าย และช่วยเติมเต็มซัพพลายบ้านระดับกลางของแสนสิริในโซนรามอินทราที่ยังมีอยู่น้อย และ “สราญสิริ ปัญญาอินทรา” บ้านเดี่ยวหลังใหญ่ขนาด 100 ตารางวาขึ้นไป บนทำเลศักยภาพติดโรงเรียนสาธิตพัฒนา โดยเราเชื่อมั่นว่าทั้ง 2 โครงการจะได้รับการตอบรับที่ดี และสามารถตอบสนองทุกความต้องการของการอยู่อาศัยในโซนนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ”
“อณาสิริ รามอินทรา – จตุโชติ” (Anasiri Ramindra - Chatuchot) มูลค่าโครงการ 840 ล้านบาท ได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิด ‘Feel Just Right ความพอดีที่ลงตัว’ โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์ Modern Barn House ที่ได้แรงบันดาลใจจากยุ้งฉางในประเทศแถบตะวันตก ผสมผสานเส้นสายโค้งมนบริเวณกรอบประตูหน้าต่างแบบ Curve & Cozy เพื่อสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและทันสมัยอย่างลงตัว โครงการตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพในแขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา ที่ตอบโจทย์ความสะดวกสบายในการเดินทางด้วยระยะห่างจากทางด่วนรามอินทราเพียง 3 กิโลเมตร
อีกทั้งในอนาคตยังพร้อมรองรับส่วนต่อขยายทางด่วนจตุโชติ – ลำลูกกา ซึ่งจะเพิ่มจุดขึ้นลงทางด่วนบริเวณถนนหทัยราษฎร์ ทำให้การเชื่อมต่อทุกจุดหมายเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมมอบความเป็นส่วนตัวสูงสุดด้วยจำนวนบ้านเพียง 102 ยูนิต บนพื้นที่ประมาณ 27 ไร่ จัดวางผังโครงการแบบ Cluster Zone ที่มีบ้านเพียง 1-4 หลังต่อซอย โครงการนำเสนอบ้านเดี่ยว 2 ชั้น จำนวน 3 แบบ ได้แก่ GALE, DAWN และ FAWN ซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 146 - 235 ตารางเมตร พร้อมรองรับการใช้ชีวิตของทุกเจเนอเรชันและสัตว์เลี้ยงด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อาทิ คลับเฮาส์, สระว่ายน้ำระบบน้ำเกลือแยกสระเด็ก, ฟิตเนส, สวนส่วนกลางขนาดใหญ่, Playground & Pet Park, Sansiri Backyard และระบบรักษาความปลอดภัย LIV-24 ในระดับราคา 7.99 - 12 ล้านบาท* พรีเซลล์ 5–6 ก.ย.69
“สราญสิริ ปัญญาอินทรา”(Saransiri Panya Indra) มูลค่าโครงการ 325 ล้านบาท บ้านเดี่ยวพรีเมียม2 ชั้นสไตล์Modern Serenity ที่ออกแบบภายใต้แนวคิด "Where the Love Expands เพิ่มพื้นที่ความรัก...เพื่อทุกคน" มอบความความสงบ ในแบบโมเดิร์นนิยามใหม่ของความสุขบนทำเลเมือง ที่มีความเป็นส่วนตัวและร่มรื่นสูงสุดเพียง 30 หลัง บนเนื้อที่โครงการประมาณ13 ไร่ บ้านโดดเด่นด้วยฟังก์ชันใหม่บนที่ดินขนาดใหญ่100 - 165 ตารางวา พื้นที่ใช้สอย 265 - 339 ตารางเมตร ครบครันด้วย4 ห้องนอน4 ห้องน้ำ1 ห้องแม่บ้าน และที่จอดรถ4 - 6 คัน
เพื่อรองรับการขยายครอบครัว มาพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ทั้งคลับเฮาส์ สระว่ายน้ำ ฟิตเนส สวนขนาดใหญ่Pet Zone และระบบรักษาความปลอดภัย LIV-24 โครงการตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพถนนปัญญาอินทรา ติดโรงเรียนสาธิตพัฒนา ท่ามกลางการขยายตัวของเมืองในโซนหทัยราษฎร์-คลองสามวา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่กำลังเติบโต พร้อมรองรับอนาคตด้วยโครงการสร้างส่วนต่อขยายทางพิเศษฉลองรัชไปสระบุรีในปี 2571 เดินทางสะดวกเข้าออกได้จากถนนเลียบคลองสองและถนนหทัยราษฎร์ 39 ใกล้ทางด่วนจตุโชติและศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ในระดับราคา9.59 - 15 ล้านบาท*พรีเซลล์ ก.ย. 69
สำหรับ ภาพรวมตลาดอสังหาฯแนวราบในช่วงครึ่งหลังของปี 69 คาดว่าจะกลับมาคึกคักมากกว่าช่วงครึ่งปีแรก โดยผู้ประกอบการเตรียมเร่งเปิดตัวโครงการใหม่ในช่วงไตรมาสสุดท้าย ซึ่ง "บ้านเดี่ยว" ถือเป็นสินค้าที่มีแผนรอเปิดตัวมากที่สุดถึง34% ตามด้วยทาวน์เฮาส์ที่29% และคอนโดมิเนียมที่ 33% หากเศรษฐกิจของประเทศมีพัฒนาการที่ดีขึ้น ตลาดอสังหาริมทรัพย์น่าจะฟื้นตัวได้ดี บวกกับทำเลเด่นและปัจจัยด้านระบบขนส่งของโซนรามอินทราที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แสนสิริมั่นใจว่า การเปิดตัวในครั้งนี้ของ “อณาสิริ รามอินทรา - จตุโชติ” และ “สราญสิริ ปัญญาอินทรา” จะได้รับการตอบรับที่ดีเยี่ยมจากกลุ่มลูกค้าเรียลดีมานด์ที่มองหาที่อยู่อาศัยบนทำเลศักยภาพ