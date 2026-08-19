“สิงห์”โชว์ผลงานครึ่งปีรายได้6.1 พันล้าน-ออฟฟิศทำกำไรนิวไฮ

“ สิงห์ เอสเตท” เผยผลดำเนินงานQ2/69 สร้างรายได้ 2,890 ล้านบาท ส่งผลรายได้สะสมครึ่งปีแรกแตะ 6,153 ล้านบาท ชี้ 90% ของรายได้หลักมาจากธุรกิจรายได้ประจำ ช่วยเสริมความมั่นคงของโครงสร้างรายได้และกระแสเงินสด ขณะ EBITDA เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 26% ชูกลยุทธ์บริหารต้นทุนและเสริมเสถียรภาพการดำเนินงาน สะท้อนประสิทธิภาพในการควบคุมค่าใช้จ่ายและบริหารพอร์ตธุรกิจอย่างรอบคอบ
นายชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า“บริษัทเดินหน้าบริหารพอร์ตโฟลิโอควบคู่กับการรักษาวินัยทางการเงิน เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการดำเนินธุรกิจและรองรับโอกาสลงทุนในอนาคต โดยในไตรมาส 2 ที่ผ่านมา บริษัทประสบความสำเร็จในการปิดขายหุ้นกู้เต็มวงเงิน 2,000 ล้านบาทภายในระยะเวลาอันสั้น สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อพื้นฐานและศักยภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัท ขณะเดียวกัน เงินทุนที่ได้รับยังช่วยสนับสนุนการบริหารต้นทุนทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ เสริมความพร้อมในการดำเนินงานและแผนลงทุนในระยะต่อไป พร้อมเป็นอีกทางเลือกสำหรับนักลงทุนที่มองหาผลตอบแทนสม่ำเสมอภายใต้ระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม”
ผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2569 สะท้อนความแข็งแกร่งของพอร์ตธุรกิจที่หลากหลาย
•ธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่ามีรายได้ครึ่งปีแรก 645 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่กำไรปกติ (Normalized Net Profit) ทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 323 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38% โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากอัตราการเช่าของอาคารหลักที่ยังอยู่ในระดับสูง
•ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐานมีรายได้ 90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่า จากรายได้ค่าสาธารณูปโภคที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณการใช้ของลูกค้า รวมถึงการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจำนวน 13 ไร่ โดยในช่วงครึ่งปีหลัง บริษัทมีแผนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ตามกำหนด ซึ่งจะเป็นอีกปัจจัยสนับสนุนการรับรู้รายได้ในช่วงที่เหลือของปี
• ธุรกิจโรงแรมเริ่มได้รับแรงหนุนจากฤดูกาลท่องเที่ยวในฟิจิและสหราชอาณาจักร โดยพอร์ตโรงแรมในฟิจิมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยเกือบ 90% ในไตรมาส 2 ส่งผลให้รายได้เฉลี่ยต่อห้องพัก (RevPAR) ทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 625 ดอลลาร์ฟิจิ
• ธุรกิจที่พักอาศัยยังเติบโตตามอุปสงค์เพื่ออยู่อาศัยจริงที่ต่อเนื่องจากไตรมาส 2 เข้าสู่ไตรมาส 3 โดยโครงการ “วัน ริเวอร์ พระราม 3” ซึ่งเป็นโครงการร่วมทุนระหว่างบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัท วัน เรียลเอสเตท จำกัด สามารถปิดการขายได้เป็นที่เรียบร้อย ปัจจุบันงานก่อสร้างมีความคืบหน้าราว 70% และคาดว่าจะเริ่มทยอยส่งมอบบางส่วนได้เร็วกว่ากำหนดในช่วงปลายปี 2569 ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการรับรู้รายได้ของธุรกิจที่พักอาศัยในระยะถัดไป
นายชัยรัตน์ กล่าวว่า “ผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของพอร์ตธุรกิจที่มีความหลากหลาย และความสามารถในการสร้างรายได้อย่างสมดุลจากหลายกลุ่มธุรกิจ ในช่วงครึ่งปีหลัง บริษัทยังคงให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ควบคู่กับการรักษาวินัยทางการเงิน และเดินหน้ารับรู้รายได้จากโครงการตามแผน เพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น”