PLANET ปรับกลยุทธ์ลดต้นทุน-บริหารความเสี่ยง เร่งสร้างรายได้ประจำ

แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย เดินหน้าปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจรับมือภาวะเศรษฐกิจผันผวน ให้ความสำคัญกับการควบคุมต้นทุนและบริหารความเสี่ยงอย่างรอบด้าน ควบคู่กับการคัดเลือกโครงการอย่างมีวินัย พร้อมเร่งเพิ่มสัดส่วนรายได้ประจำ (Recurring Income) จากธุรกิจบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล Cloud, Data Center และ Cybersecurity เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของกระแสเงินสดและวางรากฐานการเติบโตอย่างยั่งยืน
นางสาวฉัตร์สุดา เบ็ญจนิรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ PLANET เปิดเผยว่า ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ยังมีความไม่แน่นอน บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารต้นทุน การรักษาสภาพคล่อง และการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนความพร้อมในการดำเนินธุรกิจและส่งมอบโครงการให้แก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับภาพรวมเศรษฐกิจโลก กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ในรายงาน World Economic Outlook Update เดือนกรกฎาคม 2569 ประเมินว่า เศรษฐกิจโลกในปี 2569 จะขยายตัวประมาณร้อยละ 3.0 ท่ามกลางความไม่แน่นอนจากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์และความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประเมินว่า เศรษฐกิจไทยปี 2569 จะขยายตัวร้อยละ 2.3 และอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 2.8 โดยยังต้องติดตามแรงกดดันจากราคาพลังงานและการส่งผ่านต้นทุนของภาคธุรกิจอย่างใกล้ชิด
ภายใต้สภาวการณ์ดังกล่าว PLANET จึงให้ความสำคัญกับการลดและควบคุมต้นทุนตลอดห่วงโซ่การดำเนินงาน โดยเฉพาะต้นทุนด้านฮาร์ดแวร์ การนำเข้า ระยะเวลาการส่งมอบสินค้า และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน พร้อมกระจายแหล่งจัดซื้อและพันธมิตรทางเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดหาอุปกรณ์ รวมถึงเจรจาเงื่อนไขด้านราคา การส่งมอบ และการชำระเงินกับคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนและรักษาความสามารถในการทำกำไรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังคงดำเนินนโยบาย “คัดเลือกโครงการอย่างมีวินัย” โดยพิจารณาทั้งความคุ้มค่าของโครงการ ความเสี่ยงด้านต้นทุน ระยะเวลาการส่งมอบ เงื่อนไขการชำระเงิน และผลกระทบต่อเงินทุนหมุนเวียนอย่างรอบด้าน เพื่อให้การรับงานสอดคล้องกับศักยภาพทางการเงินของบริษัทฯ และสามารถสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยไม่มุ่งเน้นการเติบโตของรายได้เพียงอย่างเดียว
นางสาวฉัตร์สุดา กล่าวว่า แม้ภาวะเศรษฐกิจยังมีความท้าทาย แต่บริษัทฯ มองเห็นโอกาสจากการลงทุนด้าน Digital Infrastructure, Cloud, Data Center และ Cybersecurity ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญและศักยภาพของ PLANET โดยบริษัทฯ มีประสบการณ์ครอบคลุมตั้งแต่ระบบโทรคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ไปจนถึงบริการ Cloud และ Data Center
หนึ่งในหัวใจสำคัญของกลยุทธ์ในระยะต่อไป คือการปรับโครงสร้างรายได้โดยเพิ่มสัดส่วน รายได้ประจำ (Recurring Income) จากธุรกิจบริการให้มากขึ้น เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างรายได้จากงานโครงการ ซึ่งอาจมีความผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจและรอบการลงทุนของลูกค้า กับรายได้จากบริการที่มีความต่อเนื่อง โดย PLANET จะมุ่งพัฒนาธุรกิจและบริการที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล Cloud, Data Center และ Cybersecurity ให้เข้ามามีบทบาทต่อโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ มากขึ้น
กลยุทธ์ดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างธุรกิจของ PLANET จากการพึ่งพารายได้จากงานโครงการ ไปสู่โครงสร้างรายได้ที่มีความหลากหลายและต่อเนื่องมากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดความผันผวนของรายได้ เพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนกระแสเงินสด และเสริมความแข็งแกร่งของฐานธุรกิจในระยะยาว
“PLANET ให้ความสำคัญกับการบริหารเงินทุนหมุนเวียนและสภาพคล่องอย่างใกล้ชิด ควบคู่กับการติดตามความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ต้นทุนการนำเข้า และเงื่อนไขการดำเนินโครงการ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถจัดสรรเงินทุนและทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการที่มีศักยภาพและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม” นางสาวฉัตร์สุดา กล่าว
ทั้งนี้ PLANET เชื่อว่า การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอน จำเป็นต้องสร้างสมดุลระหว่าง “การควบคุมต้นทุน การบริหารความเสี่ยง และการสร้างรายได้ใหม่ที่มีคุณภาพ” บริษัทฯ จึงจะเดินหน้าปรับโครงสร้างธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพิ่มสัดส่วนรายได้ประจำ เสริมประสิทธิภาพการบริหารกระแสเงินสด และเตรียมความพร้อมรองรับโอกาสจากการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลในอนาคต
“บริษัทฯ ยังคงมุ่งดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบ มีวินัยในการบริหารต้นทุน และจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การลงทุนและโครงการต่าง ๆ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น พร้อมวางรากฐาน PLANET สู่การเป็นผู้ให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและเทคโนโลยีที่มีโครงสร้างรายได้ที่หลากหลาย มีรายได้ประจำเพิ่มขึ้น และสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงในระยะยาว” นางสาวฉัตร์สุดา กล่าว