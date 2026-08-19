mai รับหุ้น บมจ. กลุ่มภัทร PHAT เข้าเทรดวันแรก 20 ส.ค.นี้

บมจ. กลุ่มภัทร [PHAT] ธุรกิจสกัดและจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบ และผลิตภัณฑ์พลอยได้ เริ่มซื้อขายใน mai ภายใต้กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร วันที่ 20 ส.ค. 2569 โดยเงินระดมทุนจะนำไปขยายกำลังการผลิตและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ mai ยินดีต้อนรับ บมจ. กลุ่มภัทร เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายใน mai ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า PHAT ในวันที่ 20 สิงหาคม 2569
PHAT ประกอบธุรกิจสกัดและจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบ เมล็ดในปาล์ม และผลิตภัณฑ์พลอยได้ โดยรับซื้อทะลายปาล์มสดจากเกษตรกรและลานเทคู่ค้ากว่า 200 ลานในจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียง โรงงานตั้งอยู่ที่อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ มีกำลังการผลิต 60 ตันผลปาล์มสดต่อชั่วโมง ลูกค้าหลัก อาทิ โรงกลั่นน้ำมันปาล์มดิบ ผู้ผลิตน้ำมันพืช ลูกค้าเทรดเดอร์ที่ซื้อขายระหว่างประเทศ โดยงวด 3 เดือนแรกปี 2569 รายได้หลัก 98.89% มาจากการจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบและเมล็ดในปาล์ม ที่เหลือ 1.11% จากผลิตภัณฑ์พลอยได้และรายได้อื่น
นายสมนึก จันทวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. กลุ่มภัทร [PHAT] กล่าวว่า บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจบนพื้นฐานของการเกษตรแบบบูรณาการและยั่งยืน ภายใต้โครงการ RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) เพื่อส่งเสริมการปลูกปาล์มอย่างมีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทวางแผนเพิ่มกำลังการผลิตจาก 60 เป็น 90 ตันผลปาล์มต่อชั่วโมง และขยายการส่งออกไป อินเดีย และจีน สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนจะนำไปใช้สำหรับโรงสกัดน้ำมันจากเมล็ดใน ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
ข้อมูลการเสนอขาย:
- ทุนชำระแล้ว หลัง IPO: 235.72 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 353.57 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 117.86 ล้านหุ้น
- จำนวนหุ้นเสนอขาย: 118.86 ล้านหุ้น (หุ้นเพิ่มทุน 117.86 ล้านหุ้น และหุ้นเดิม 1 ล้านหุ้น) ราคาหุ้นละ 2 บาทระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2569
- มูลค่า IPO: 237.72 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 942.86 ล้านบาท
- P/E ratio: 5.91 เท่า คำนวณจากกำไรสุทธิ 4 ไตรมาสล่าสุด (1 เม.ย. 2568 -31 มี.ค. 2569) เท่ากับ 159.62 ล้านบาท หรือ 0.34 บาทต่อหุ้น
- ที่ปรึกษาทางการเงิน: บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จำกัด
- ผู้จัดการจัดจำหน่ายร่วม: บล. ดาโอ (ประเทศไทย) และ บล. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ โดยไม่รับประกันการจำหน่าย
ผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO:
- บริษัท ภัทร โฮลดิ้ง จำกัด 52.5%
- กองทุนทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนกองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs (กองทุนย่อยกองที่ 1) 4.79%
- นายสมนึก จันทวงศ์ 4.4%
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรเงินทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมาย และตามข้อบังคับของบริษัท