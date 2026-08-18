รูดคล่องบัตรKTC ลุ้นกำไรนิวไฮ รายได้5หมื่นกำลังซื้อไม่แผ่ว

เคทีซีปลื้มยอดรูดบัตรพุ่งแซงเศรษฐกิจ เหตุลูกค้าคุณภาพเพิ่มมั่นใจโตตามเป้าหมาย รับแรงส่งจากไฮซีซันปลายปี เดินหน้ารุกหาลูกค้าคุณภาพ 2 กลุ่มหลัก เน้นคนรายได้5หมื่น เหตุมีกำลังซื้อสูงจ่ายคืนดี ส่วนอีกกลุ่มเจาะคนรุ่นใหม่เริ่มทำงาน
พร้อมเล็งต่อยอดธุรกิจนายหน้าประกันภัย หลังครึ่งปีแรกมีกำไรสุทธิ 4,397 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.1% ขณะที่ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเติบโต 4.7% สูงกว่าอุตสาหกรรมที่เติบโต 2.7% และมีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นเป็น 13.3% ตั้งเป้าทำกำไรนิวไฮต่อเนื่อง
นางพิทยา วรปัญญาสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Earnings Call) 2Q2026 ว่า ภาพรวมเศรษฐกิจในครึ่งปีหลังไม่น่าจะแตกต่างจากครึ่งปีแรกมากนัก แต่ความต้องการใช้จ่ายและสินเชื่อมีโอกาสเพิ่มขึ้นตามฤดูกาล โดยเฉพาะไตรมาสสุดท้ายซึ่งเป็นช่วงไฮซีซัน จึงเชื่อว่าเป้าหมายการเติบโตของยอดใช้จ่ายผ่านบัตรและสินเชื่อสามารถทำได้
โจทย์ของเราไม่ใช่เพียงเพิ่มจำนวนลูกค้า แต่ต้องได้ลูกค้าที่มีคุณภาพ และบริหารต้นทุนในการหาลูกค้าให้มีประสิทธิภาพ เราลดค่าใช้จ่ายในส่วนที่ไม่จำเป็น ใช้เทคโนโลยีปรับกระบวนการทำงาน และพัฒนาทักษะของคน แต่จะไม่ลดสิทธิประโยชน์ที่มีคุณค่ากับสมาชิก เพราะการเติบโตต้องเกิดขึ้นพร้อมกับการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว
นางพิทยากล่าวต่อว่า การที่ผลประกอบการของกลุ่มบริษัทเคทีซียังเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจเช่นนี้ เป็นผลจากความร่วมมือของคนทั้งองค์กรในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและบริหารต้นทุนอย่างมีวินัย
สิ่งที่เคทีซีให้ความสำคัญคือการสร้างความแข็งแรงให้กับธุรกิจตลอดทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การคัดกรองและคัดเลือกลูกค้าคุณภาพ การพัฒนาบริการของเจ้าหน้าที่ดูแลสมาชิก การยกระดับทักษะของพนักงาน การลงทุนด้านเทคโนโลยีและการป้องกันการทุจริตทางการเงิน ไปจนถึงการดูแลลูกค้าที่เริ่มมีปัญหาในการชำระหนี้ ผ่านการให้คำปรึกษาและการไกล่เกลี่ยอย่างใกล้ชิด
เราเชื่อว่าการบริหารจัดการแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ทำให้เคทีซีสามารถเติบโตอย่างมีคุณภาพ รักษาความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า และสร้างผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งได้อย่างต่อเนื่อง แม้อยู่ในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน”
เจาะ 2 ฐานลูกค้า ผลักดันเคทีซีเป็นบัตรหลัก
ธุรกิจบัตรเครดิตในครึ่งปีหลังจะเน้นขยายฐานลูกค้าคุณภาพ 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือ ผู้มีรายได้ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป ซึ่งยังมีกำลังซื้อและความสามารถในการชำระคืนที่ดี ส่วนอีกกลุ่มคือ First Jobber และคนรุ่นใหม่ โดยเคทีซีต้องการเข้าไปเป็นบัตรเครดิตใบแรก เพื่อสร้างความสัมพันธ์และเติบโตไปกับลูกค้าในระยะยาว
สำหรับสมาชิกเดิม เป้าหมายคือทำให้เคทีซีเป็นบัตรหลักในการใช้จ่าย ปัจจุบันสมาชิกเคทีซียังคงใช้จ่ายผ่านบัตรอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของฐานสมาชิกที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพของกลยุทธ์การตลาดที่มุ่งตอบโจทย์การใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
หมวดที่ยังเติบโตดี ได้แก่ ร้านอาหาร ช้อปปิ้ง ช้อปออนไลน์ ประกันภัย และการท่องเที่ยว โดยเฉพาะยอดใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์ที่เติบโตในระดับเลขสองหลัก รวมถึงหมวดที่มีโอกาสเติบโตอย่างสุขภาพและความงาม
นอกจากนี้ เคทีซีพร้อมทำงานร่วมกับธนาคารกรุงไทยมากขึ้น เพื่อต่อยอดฐานลูกค้าคุณภาพและกลุ่ม Wealth
Core System ใหม่ เปิดทางดิจิทัล–คุม Cybersecurity
อีกจุดเปลี่ยนสำคัญคือการขึ้นระบบ Core System ใหม่ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2569 ซึ่งดำเนินการได้ตามแผนและระบบมีเสถียรภาพ ทำให้ในครึ่งปีหลังเคทีซีสามารถเดินหน้าโครงการเทคโนโลยีที่เตรียมไว้ได้มากขึ้น
โครงการดังกล่าวครอบคลุมทั้งการใช้ข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจความต้องการของสมาชิกในเชิงลึก และนำเสนอสิทธิประโยชน์ให้ตรงกลุ่ม การพัฒนาประสบการณ์ใช้งานบนแอป “KTC Mobile” การนำระบบสมัครผลิตภัณฑ์มาเชื่อมต่อบนแอป รวมถึงการปรับแพลตฟอร์ม “KTC U SHOP” ภายในปีนี้ เพื่อต่อยอดธุรกิจจากฐานสมาชิกเดิม
ระบบใหม่ยังช่วยเพิ่มความสามารถในการรับมือกับ Cybersecurity และ Scam ซึ่งเคทีซีมองว่าเป็นความท้าทายสำคัญ โดยบริษัทจะลงทุนอย่างต่อเนื่องทั้งด้านความปลอดภัยของลูกค้าและระบบ ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีลดขั้นตอนและบริหารต้นทุน
แม้ครึ่งปีหลังจะเริ่มรับรู้ค่าใช้จ่ายจากการลงทุนใน Core System และโครงการด้านเทคโนโลยีเพิ่มเติม แต่การดำเนินงานด้าน Technology Modernization จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและบริหารต้นทุนในระยะยาว ส่งผลให้บริษัทคาดว่า Cost-to-Income Ratio ตลอดทั้งปีจะยังอยู่ที่ประมาณ 36%
ประกัน–สินเชื่อส่วนบุคคล เพิ่มโอกาสครึ่งปีหลัง
ธุรกิจนายหน้าประกันภัยจะเป็นอีกโอกาสในการสร้างรายได้ใหม่ หลังเริ่มดำเนินงานตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2568 โดยเคทีซีเลือกเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป เน้นนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับลูกค้า มากกว่าการเร่งยอดขาย และคาดว่าในไตรมาส 4 จะมีความพร้อมด้านดิจิทัลมากขึ้น
จุดแข็งของธุรกิจนี้คือฐานลูกค้าคุณภาพ ความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งบริษัทประกันชีวิตและประกันวินาศภัย ตลอดจน Digital Ecosystem หรือระบบดิจิทัลของเคทีซี ซึ่งจะช่วยต่อยอดการขายและนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย
สำหรับธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล เคทีซีมองเห็นโอกาสเติบโตต่อเนื่องจากทั้งบัตรกดเงินสด “เคทีซี พราว” (KTC PROUD) และสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ “เคทีซี พี่เบิ้ม”
บริษัทได้ปรับกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ และกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามระดับความเสี่ยงของลูกค้า (Risk-based Pricing) เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและขยายฐานลูกค้าคุณภาพให้มากขึ้น
ยอดใช้จ่ายเติบโตดีกว่าตลาด หนุนความมั่นใจครึ่งปีหลัง
ฐานธุรกิจหลักยังมีแรงส่ง โดยข้อมูลธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2569 ระบุว่า ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตของทั้งอุตสาหกรรมในครึ่งปีแรกเติบโต 2.7%
ขณะที่เคทีซีมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร 153,421 ล้านบาท เติบโต 4.7% ส่งผลให้ส่วนแบ่งตลาดด้านยอดใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจาก 13.1% เป็น 13.3% ส่วน NPL ของกลุ่มบริษัทอยู่ที่ 1.86% ยังอยู่ในกรอบเป้าหมายที่กำหนดไว้ไม่เกิน 2%
นางพิทยากล่าวว่า“แม้เศรษฐกิจยังมีความท้าทาย แต่เราค่อนข้างมั่นใจในคุณภาพพอร์ตสินเชื่อ และยังมองเห็นโอกาสเติบโต ครึ่งปีหลังเคทีซีจะใช้ข้อมูล เทคโนโลยี และความเข้าใจลูกค้า เพื่อเลือกโอกาสที่เหมาะสม พร้อมบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ เพื่อให้การเติบโตเป็นไปตามเป้าหมาย และสร้างกำไรสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่อง”