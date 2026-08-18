ซื้อหุ้น PTT ทิ้งไว้...ดีกว่าหอบเงินฝากแบงก์ / สุนันท์ ศรีจันทรา

หุ้นกลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT กลับมาโดดเด่นนำตลาดในการซื้อขายเมื่อวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2569 ที่ผ่านมา โดยหุ้น PTT ได้รับอานิสงส์จากราคาน้ำมันที่ทะยานขึ้นเป็นตัวจุดพลุ และทำให้ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นสร้างจุดสูงสุดใหม่ในรอบหลายปี
PTT เพิ่งรายงานงบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2569 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม โดยมีกำไรสุทธิ 52,524.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 143.92% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 21,532.88 ล้านบาท และกระตุ้นให้ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง จนล่าสุดเมื่อวันอังคารปิดที่ 40.50 บาท เพิ่มขึ้น 1 บาท มูลค่าการซื้อขายทั้งสิ้น 6,369.08 ล้านบาท
ในรอบ 12 เดือน หุ้น PTT เคยปรับตัวลงต่ำสุดที่ 30 บาท ก่อนจะสร้างจุดสูงสุดใหม่เมื่อวันอังคารที่ราคาปิด 40.50 บาท
PTT ติดอันดับหุ้นที่อยู่ในคำแนะนำของนักวิเคราะห์ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ถือเป็นหุ้นปัจจัยพื้นฐานดีที่เหมาะสำหรับการลงทุนระยะยาว โดยนักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศต้องซื้อติดไว้ในพอร์ต เพราะผลตอบแทนจากเงินปันผลคุ้มค่ากับการลงทุน ดีกว่านำเงินฝากกินดอกเบี้ย
ค่า P/E เรโช PTT อยู่ที่ 9 เท่า อัตราเงินปันผลตอบแทน 5.82% โดยสามารถจ่ายเงินปันผลในระดับ 6% ได้อย่างสม่ำเสมอหลายปีติดต่อ และจ่ายปีละ 2 ครั้ง โดยจะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานช่วง 6 เดือนแรกปี 2569 ประมาณเดือนกันยายนนี้
ราคาหุ้น PTT ไม่ดีดตัวขึ้นอย่างร้อนแรงเหมือนหุ้นขนาดใหญ่บางตัว แต่จะปรับตัวขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป และเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 30-40 บาทมายาวนานหลายปี จึงไม่เหมาะสำหรับนักเก็งกำไรระยะสั้น แต่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนที่พร้อมจะถือลงทุนระยะยาว
เพราะเป็นหุ้นที่มีความเสี่ยงต่ำ ผลประกอบการมั่นคง จ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ และอัตราเงินปันผลเกินคุ้ม เมื่อเทียบกับผลตอบแทนจากดอกเบี้ยเงินฝาก
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย PTT มีทั้งสิ้น 170,721 ราย และถือเป็นหุ้นที่มีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยมากที่สุดเป็นอันดับต้น ๆ
ราคาที่ทะลุขึ้นมายืนเหนือ 40 บาท เป็นราคาที่นักลงทุนไม่ได้เห็นกันมานานมาก แต่แม้ราคาจะทะยานขึ้นมาระดับนี้ นักวิเคราะห์ก็ยังไม่เปลี่ยนมุมมอง และยังคงคำแนะนำให้เป็นหุ้นที่ซื้อเพื่อการลงทุนระยะยาวอยู่เหมือนเดิม
มีเงินสดเหลือ ๆ ไม่รู้จะลงทุนอะไร แบ่งมาลงในหุ้น PTT บ้าง น่าจะเป็นอีกทางเลือกที่ดี