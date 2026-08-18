BE8 ผนึก Lyzr ยกระดับ Enterprise AI หนุนองค์กรนำ AI Agents ใช้งานจริงอย่างเป็นระบบ

BE8 เดินหน้าขยายศักยภาพด้าน Enterprise AI ประกาศความร่วมมือกับ Lyzr ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มLyzr AI สำหรับการสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการ AI Agents ระดับองค์กร เพื่อสนับสนุนองค์กรไทยเปลี่ยนผ่านจากการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ไปสู่การนำ AI Agents มาใช้งานจริงในกระบวนการทำงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจได้จริง
นายอภิเษก เทวินทรภักติ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทได้ร่วมมือกับ Lyzr ในการพัฒนาแพลตฟอร์ม Lyzr AI สำหรับการสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการ AI Agents ระดับองค์กรมาเสริมศักยภาพการให้บริการของ BE8 โดยแพลตฟอร์มดังกล่าวได้รับการออกแบบให้รองรับการใช้งานในระดับองค์กร เชื่อมโยงกับ Enterprise Workflows พร้อมให้ความสำคัญกับความมั่นคงปลอดภัย การกำกับดูแลAI (AI Governance) การกำหนดแนวทางควบคุมการทำงานของ AI Agents (Guardrails) การติดตามตรวจสอบการทำงาน และการบริหารจัดการต้นทุนในการใช้งาน AI เพื่อรองรับการขยายการใช้งานในระยะยาว
ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ Lyzr จะนำเทคโนโลยีแพลตฟอร์มสำหรับการพัฒนาและบริหาร AI Agents มาผสานกับความเชี่ยวชาญของ BE8 ในด้าน Digital Transformation การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบและการวางกลยุทธ์เทคโนโลยีองค์กร เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถพัฒนาและนำ AI Agents ไปใช้งานจริงได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ อีกทั้งยังช่วยให้องค์กรสามารถบริหารจัดการ ขยายการใช้งาน และกำกับดูแล AI ได้อย่างเป็นระบบ พร้อมรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัยและควบคุมต้นทุนในการดำเนินงาน รองรับการประยุกต์ใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม
นายอภิเษกกล่าวเพิ่มเติมว่า การจับมือระหว่าง BE8 และ Lyzr สะท้อนทิศทางของตลาด Enterprise AI ที่กำลังเปลี่ยนผ่านจากการทดลองใช้เทคโนโลยีไปสู่การพัฒนา AI Agents ที่สามารถใช้งานจริงในระดับProduction ภายใต้การบริหารจัดการและการกำกับดูแลอย่างเหมาะสม เพื่อให้องค์กรสามารถสร้างคุณค่าทางธุรกิจจาก AI ได้อย่างยั่งยืน พร้อมยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
Mr. Siddharth Asokan, Chief Business Officer, Lyzr Inc. กล่าวว่า “BE8 เป็นพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญที่ช่วยเสริมจุดแข็งของ Lyzr ได้เป็นอย่างดี โดย Lyzr มีความแข็งแกร่งด้านแพลตฟอร์ม Agentic AI ขณะที่BE8 มีความเข้าใจตลาดในประเทศ เครือข่ายทางธุรกิจ และประสบการณ์ในการนำเทคโนโลยีไปใช้งานจริงในองค์กร ความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยนำเทคโนโลยีAI ระดับโลกมาตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรไทยและองค์กรในภูมิภาค เพื่อให้ประโยชน์จากAgentic Automation ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะองค์กรขนาดใหญ่ แต่สามารถเข้าถึงธุรกิจที่กำลังเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้มากขึ้น”
ปัจจุบันองค์กรจำนวนมากเริ่มนำ AI และ AI Agents มาทดลองใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน แต่ความท้าทายสำคัญไม่ได้อยู่ที่การเริ่มต้นทดลองเทคโนโลยี หากแต่อยู่ที่การนำ AI ไปใช้งานจริงในกระบวนการทำงานขององค์กร (Enterprise Workflows) รวมถึงการบริหารจัดการ การกำกับดูแลAI (AI Governance) การกำหนดแนวทางควบคุมการทำงานของ AI Agents (Guardrails) การติดตามตรวจสอบการทำงาน และการบริหารจัดการต้นทุนในการใช้งาน AI ให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยและข้อกำหนดขององค์กร
“องค์กรในวันนี้ไม่ได้ต้องการแค่เครื่องมือ AI แต่ แต่ต้องการแพลตฟอร์มที่สามารถบริหารจัดการ AI Agents ได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่การพัฒนา การนำไปใช้งานจริง ไปจนถึงการกำกับดูแลเมื่อมีการใช้งานในวงกว้าง พร้อมสนับสนุนการกำหนดนโยบายการใช้งาน AI การควบคุมต้นทุน และการรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัยขององค์กร ความร่วมมือระหว่างBE8 และ Lyzr จะช่วยให้องค์กรสามารถเร่งการเปลี่ยนผ่านจากการทดลองใช้ AI ไปสู่การสร้างคุณค่าทางธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม” นายอภิเษกกล่าว