WHART เพิ่มทุน ลงทุนทรัพย์สินใหม่ดันพอร์ตรวมโตทะลุ 5.6 หมื่นล้านบาท โชว์ปันผลครึ่งปีแรก 0.3845 บาท/หน่วย

กองทรัสต์ WHART เตรียมเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มทุน เพื่อลงทุนในศูนย์กระจายสินค้า “WGCL” ผู้เช่าชั้นนำระดับประเทศ พร้อมสัญญาเช่าระยะยาว 30 ปี หนุนมูลค่าพอร์ตรวมทะลุ 5.6 หมื่นล้านบาท ตอกย้ำบทบาทกองทรัสต์ในฐานะโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ (Logistics Infrastructure) ของประเทศ รับ Real Demand ยุค E-Commerce ชูเครดิตเรตติ้งแข็งแกร่งระดับ “A” (Stable) และประวัติการจ่ายประโยชน์ตอบแทนอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องมากกว่า 10 ปี สอดรับกับจังหวะการลงทุนในภาวะดอกเบี้ยขาลงสำหรับนักลงทุนที่มองหาสินทรัพย์สร้างกระแสเงินสดและ Yield ที่น่าสนใจ
นายศุภศิษย์ สิทธเศรษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ WHART เปิดเผยว่า กองทรัสต์ WHART เดินหน้าเตรียมเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มทุน เพื่อเข้าลงทุนในโครงการ ดับบลิวจีซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ (WGCL) ศูนย์กระจายสินค้าระดับสากล ประเภท Built-to-suit คุณภาพสูง ด้วยมูลค่าลงทุนรวมไม่เกิน 2,507.60 ล้านบาท ซึ่งการเข้าลงทุนในโครงการ WGCL ครั้งนี้จะสร้างมูลค่าความมั่นคงทางการเงินให้แก่กองทรัสต์ฯ อย่างมีนัยสำคัญ
· ผู้เช่าระดับแนวหน้า: WGCL เป็นผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์อย่างครบวงจร (Full Logistics Services) ในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชั้นนำ
· สัญญาเช่ายาวนานถึง 30 ปี: การันตีการสร้างกระแสเงินสดในระยะยาว (Long-term visibility of income) ได้อย่างมั่นคง
หลังจากการลงทุนเพิ่มเติมในครั้งนี้ ส่งผลให้พอร์ตโฟลิโอของ WHART เพิ่มขึ้นเป็นกว่า 5.6 หมื่นล้านบาท และมีพื้นที่ให้เช่ารวมสูงกว่า 2.0 ล้านตารางเมตร โดยทรัพย์สินทั้งหมดตั้งอยู่ในทำเลยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์ที่สำคัญของประเทศ อาทิ โซนบางนา-ตราด, เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และกรุงเทพฯ ตอนเหนือ ซึ่งทุกทำเลล้วนมีศักยภาพสูงและมีโครงสร้างพื้นฐานรองรับด้านคมนาคมขนส่งครอบคลุม
การขยายพอร์ตครั้งนี้ตอกย้ำบทบาทของ WHART ในฐานะผู้นำโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ “Logistics Infrastructure” ที่ช่วยสร้างความแข็งแกร่งโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์และสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยธุรกิจโลจิสติกส์ถือเป็นฟันเฟืองสำคัญของระบบโลจิสติกส์ โดยเฉพาะในยุค E-Commerce ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ทรัพย์สินของกองทรัสต์รองรับ Real Demand หรือความต้องการเช่าจากการใช้งานจริงที่แข็งแกร่ง และสอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นคงของรายได้และกระแสเงินสดชัดเจนในระยะยาว (Long-term visibility of income) ที่พร้อมสร้างประโยชน์ตอบแทนที่สม่ำเสมอให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในระยะยาวอย่างยั่งยืน
FA ชี้ WHART เพิ่มทุนครั้งนี้น่าสนใจรับจังหวะดอกเบี้ยขาลง ชูจุดแข็งกระแสเงินสดสม่ำเสมอ
นางสาวจิตติสา เจริญพานิช ผู้บริหารงานวาณิชธนกิจ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า กองทรัสต์ WHART ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (Filing) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และล่าสุด ทางสำนักงาน ก.ล.ต. ได้นับหนึ่ง Filing เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยคาดว่าจะเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนได้ภายในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้
การเพิ่มทุนของ WHART ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มปรับตัวลดลง ซึ่งช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้แก่สินทรัพย์ที่สามารถสร้างกระแสเงินสดและผลตอบแทนได้อย่างสม่ำเสมอ โดย WHART มีจุดแข็งจากพอร์ตทรัพย์สินโลจิสติกส์คุณภาพสูง ฐานผู้เช่าที่แข็งแกร่ง ตลอดจนผลการดำเนินงานและประวัติการจ่ายประโยชน์ตอบแทนอย่างต่อเนื่องมากกว่า 10 ปีระยะเวลากว่า 10 ปี
นอกจากนี้ WHART ยังได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “A” แนวโน้ม Stable จาก TRIS Rating สะท้อนถึงฐานะทางการเงินและความสามารถในการบริหารจัดการที่แข็งแกร่ง จึงช่วยเสริมภาพของ WHART ในฐานะสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงและมีศักยภาพในการสร้างกระแสเงินสดระยะยาว พร้อมเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้รับ Yield ที่น่าสนใจ ในภาวะดอกเบี้ยขาลง ทั้งนี้รายละเอียดการเสนอขายหน่วนทรัสต์เพิ่มทุนของ WHART จะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ภายหลังที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. และ Filing มีผลบังคับใช้