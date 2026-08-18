TBSP รุกตลาด EMS หนุนรายได้ครึ่งปีโตพุ่ง 227%

“ทีบีเอสพี” เผยผลงานไตรมาส 2 รายได้จากการขายและการให้บริการรวม 131.5 ลบ. เพิ่มขึ้น 166.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน หนุนผลงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2569 ทำรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 242.7 ลบ. โต 227.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ขาดทุนสุทธิลดลงอยู่ที่ 18 ลบ. จากการปรับโครงสร้างธุรกิจเชิงรุก มุ่งสู่การเป็นผู้เล่นสำคัญในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการผลิต ขยายธุรกิจเข้าสู่กลุ่มธุรกิจผลิตและประกอบสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ (EMS) ซึ่งเริ่มสร้างรายได้และมีแนวโน้มเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ หนุนเป็น New S-Curve
นายวิเลิศ อรวรรณวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) หรือ TBSP ผู้ประกอบธุรกิจผลิตบัตรพลาสติกและงานพิมพ์ความปลอดภัยสูงในระดับสากล สู่การเป็น “Tech-Driven Manufacturing Platform” เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2569 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 131.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 166.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ขาดทุนสุทธิสำหรับงวด 20.3 ล้านบาท ขาดทุนลดลง เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งขาดทุน 142.8 ล้านบาท สะท้อนถึงทิศทางการฟื้นตัวของผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ภายหลังการปรับโครงสร้างธุรกิจ การควบคุมต้นทุน และการบริหารจัดการภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการเริ่มรับรู้รายได้จากธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพในการเติบโต ซึ่งถือเป็นสัญญาณเชิงบวกของการกลับมาสร้างความสามารถในการทำกำไรของบริษัทอีกครั้ง
สำหรับผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนแรกของปี 2569 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 242.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 227.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ขาดทุนสุทธิสำหรับงวด 18 ล้านบาท ขาดทุนลดลง เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งขาดทุน 327.7 ล้านบาท
“จากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกที่โดดเด่นด้วยรายได้เติบโตกว่า 227% และตัวเลขขาดทุนที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง TBSP ยังคงมุ่งเน้นการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส เพื่อสร้างเสถียรภาพทางการเงินที่มั่นคง และมุ่งหวังที่จะส่งมอบคุณค่าและผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนในอนาคต การฟื้นตัวดังกล่าวเป็นผลจากการดำเนินมาตรการเชิงรุกของฝ่ายบริหาร ทั้งด้านการควบคุมต้นทุน การบริหารสภาพคล่อง การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงการขยายธุรกิจเข้าสู่กลุ่มธุรกิจผลิตและประกอบสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ (EMS) ซึ่งเริ่มสร้างรายได้และมีแนวโน้มเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทมองว่าธุรกิจดังกล่าวจะเป็น New S-Curve สำคัญในการสร้างรายได้และความแข็งแกร่งให้กับองค์กรในระยะยาว” นายวิเลิศ กล่าวเสริม
นอกจากนี้ บริษัทสามารถรักษาฐานลูกค้าเดิมในกลุ่มธุรกิจบัตรพลาสติกและระบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งขยายโอกาสทางธุรกิจใหม่จากความเชี่ยวชาญด้าน High Security Printing และเทคโนโลยีการผลิตที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ส่งผลให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
“ผลประกอบการที่ออกมาถือเป็นสัญญาณเชิงบวกที่สะท้อนให้เห็นว่า แนวทางการปรับโครงสร้างองค์กร การบริหารต้นทุน และการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจใหม่ของบริษัทเริ่มเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยเฉพาะการขยายเข้าสู่ธุรกิจ EMS (บริการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์) ซึ่งจะเข้ามาเสริมศักยภาพการเติบโตในระยะยาว และช่วยสร้างสมดุลของแหล่งรายได้ให้มีความหลากหลายมากขึ้น”
อย่างไรก็ตาม บริษัทจะยังคงมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน การรักษาวินัยทางการเงิน ควบคู่กับการขยายธุรกิจที่มีศักยภาพ เพื่อผลักดันผลการดำเนินงานให้เติบโตอย่างมั่นคง และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
ขณะเดียวกัน บริษัทให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับผลประกอบการทางธุรกิจ โดยดำเนินงานภายใต้แนวทาง ESG ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจ และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว อาทิ โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยริเริ่มเปลี่ยนรถยนต์ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจจากเครื่องยนต์สันดาปภายใน ไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งได้ดำเนินการในช่วงปี 2569 เพื่อสร้างการเติบโตที่มั่นคง โปร่งใส และยั่งยืนในระยะยาว