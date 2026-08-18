คนเจรจาเข้าใจผิดว่ามีแต่รถกอล์ฟ ที่มาFTAภาษีรถจีนเข้าไทย0%

“ศุภวุฒิ สายเชื้อ” ถอดบทเรียนเจรจา FTA ในอดีตเข้าใจผิดรถไฟฟ้าเป็นรถกอล์ฟ เปิดทางรถจีนเข้าไทยภาษี0% ก่อนกลายเป็นแต้มต่อให้ EV จีนทะลักเข้าตลาดไทย ขณะที่รถสันดาปของค่ายญี่ปุ่นซึ่งพึ่งพาฐานผลิตและซัพพลายเชนในประเทศกลับต้องรับภาระภาษีสูงกว่า
เพจเฟซบุ๊ก BTimes เผยแพร่ตอนหนึ่งของการให้สัมภาษณ์ ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือประธานสภาพัฒน์ ทางสถานีวิทยุคลื่นความคิด FM 96.5 MHz ของ อสมท.ระบุว่า บทเรียนจากภาษีรถกอล์ฟเป็นประเด็นที่น่ากังวลที่สุดสำหรับภาคการผลิตยานยนต์ของไทย
การที่อินโดนีเซียเริ่มเดินเกมรุกดึงโตโยต้าย้ายฐานผลิตจากไทย โดยอินโดนีเซียมีจุดแข็งที่ตลาดภายในประเทศใหญ่กว่าไทย และเติบโตต่อเนื่อง ขณะที่ไทยกำลังเผชิญกับปัญหาสงครามภาษีที่เหลื่อมล้ำนั้น
สาเหตุหนึ่งที่รถอีวีจากจีนทะลักเข้าไทยด้วยภาษี 0% เป็นเพราะในอดีตผ่านมา ผู้เจรจาข้อตกลงเขตการค้าเสรี หรือ FTA เข้าใจผิดว่ารถไฟฟ้าคือรถกอล์ฟ จึงยอมให้ภาษีเป็นศูนย์
ผลที่ตามมาคือ รถอีวีจีนเสียภาษีสรรพสามิตเพียง 2% ขณะที่รถยนต์สันดาป (ICE) ของญี่ปุ่นที่เป็นรากฐานซัพพลายเชนไทยกลับต้องเสียภาษีสูงถึง 13-50% ทำให้ค่ายรถญี่ปุ่นรู้สึกถึงความไม่เป็นธรรมและอาจเป็นเหตุผลสำคัญในการย้ายฐานการผลิต