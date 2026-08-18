สหรัฐรวบผู้ก่อตั้งคริปโตลวงโลก สิ้นสุดมหากาพย์แชร์ลูกโซ่ 165 ล้านดอลลาร์

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐอเมริกาประสบความสำเร็จในการนำตัว เอ็ดเวิร์ด ซิมบาร์ดี (Edward Zimbardi) ผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์ม The Crypto Program กลับมาดำเนินคดีในประเทศ หลังหลบหนีคดีฉ้อโกงนักลงทุนกว่า 6,000 รายทั่วโลกไปยังประเทศฟิจิ คดีนี้สร้างความเสียหายสูงถึง 165 ล้านดอลลาร์จากการหลอกลวงด้วยผลตอบแทนระดับ 25% ต่อเดือน สะท้อนภาพการกวาดล้างอาชญากรรมทางเศรษฐกิจข้ามชาติที่เข้มข้นขึ้นในยุคปัจจุบัน
สำนักงานอัยการสหรัฐประจำเมืองแอตแลนตาเปิดเผยความคืบหน้าครั้งใหญ่ในการปราบปรามอาชญากรรมทางธุรกิจระดับโลก เอ็ดเวิร์ด ซิมบาร์ดี ชายวัย 59 ปีจากรัฐจอร์เจีย ถูกส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนจากประเทศฟิจิกลับมายังลอสแอนเจลิสเพื่อรับทราบข้อกล่าวหา คณะลูกขุนใหญ่ประทับรับฟ้องในข้อหาฉ้อโกงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Wire Fraud) จำนวน 12 กระทง ข้อหาฟอกเงิน 12 กระทง พร้อมด้วยข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงินอีก 1 กระทง การจับกุมครั้งนี้ตอกย้ำถึงความพยายามของทางการในการจัดระเบียบตลาดทุนดิจิทัลให้ปราศจากผู้เล่นที่ทุจริต
โครงสร้างของ The Crypto Program ถูกออกแบบมาอย่างแยบยลเพื่อดึงดูดเม็ดเงินรายย่อย ผู้ก่อตั้งรายนี้ใช้กลยุทธ์เสนอขายแพ็กเกจโฆษณาออนไลน์ด้วยเงินลงทุนเริ่มต้นเพียง 550 ดอลลาร์ ควบคู่กับการการันตีผลตอบแทนรายเดือนในระดับ 25% ตัวเลขการทำกำไรที่สูงผิดปกตินี้กลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดสภาพคล่องมหาศาลจากนักลงทุนที่ขาดความเข้าใจในหลักการสร้างผลตอบแทน (Yield Generation) ที่แท้จริงของตลาดคริปโต
ปฏิกิริยาของตลาดต่อคดีฉ้อโกงระดับร้อยล้านดอลลาร์มักสร้างแรงกระเพื่อมเชิงลบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนกลุ่ม Retail เสมอ แม้การล่มสลายของ The Crypto Program จะไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อโครงสร้างราคาของสินทรัพย์หลักอย่างบิทคอยน์ แต่เหตุการณ์นี้กระตุ้นให้เกิดภาวะเงินทุนไหลออก (Capital Flight) จากโปรเจกต์ขนาดเล็กหรือแพลตฟอร์มที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติ นักลงทุนเริ่มประเมินความเสี่ยงใหม่และเทขายสินทรัพย์ที่ไร้ปัจจัยพื้นฐานรองรับ
ขณะที่ ทีโอดอร์ เฮิรตซ์เบิร์ก (Theodore Hertzberg) อัยการสหรัฐให้มุมมองต่อคดีว่า เหยื่อในคดีนี้กระจายอยู่ทั่วทุกมุมโลก ผู้คนยอมเสี่ยงกับคำสัญญาผลตอบแทน 25% เพียงเพราะความสิ้นหวังและต้องการถอนทุนคืนจากความสูญเสียในอดีต จิตวิทยาพฤติกรรมนี้เปิดช่องว่างให้มิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความเปราะบางทางการเงิน สร้างผลกระทบต่อเนื่องถึงสภาพคล่องในระบบนิเวศน์ย่อยของคริปโตเคอร์เรนซี
ขณะที่มุมมองจากการวิเคราะห์ข้อมูลบนเครือข่ายบล็อกเชน (On-chain data) มักเปิดเผยความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังคำสัญญาอันสวยหรู เม็ดเงิน 165 ล้านดอลลาร์ไม่ได้ถูกนำไปสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจหรือซื้อแพ็กเกจโฆษณาตามแผนธุรกิจที่กล่าวอ้าง เส้นทางการเงินระบุชัดเจนว่าเงินทุนหลายสิบล้านดอลลาร์สูญสลายไปกับการเก็งกำไรในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Forex) ที่มีความผันผวนรุนแรง
นอกจากนั้น ผู้ต้องหายังโอนถ่ายสภาพคล่องอย่างน้อย 10 ล้านดอลลาร์เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว ทั้งการกว้านซื้ออสังหาริมทรัพย์ให้บุตรชายและชำระค่าเลี้ยงดูโดยอดีตภรรยาเขาเผยว่าพฤติกรรมนำเงินทุนของนักลงทุนหน้าใหม่มาหมุนเวียนจ่ายเป็นผลตอบแทนให้กลุ่มนักลงทุนหน้าเก่า ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 จนถึงสิงหาคม พ.ศ. 2566 วงจรนี้ถึงจุดจบเมื่อกระแสเงินสดไหลเข้าไม่เพียงพอต่อรายจ่ายที่พอกพูนมากขึ้น
ต่อมาเมื่อเอ็ดเวิร์ดเริ่มตระหนักว่าสำนักงานสอบสวนกลาง (FBI) ได้แกะรอยเส้นทางการเงิน เขาจึงตัดสินใจหลบหนีออกนอกประเทศในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2568 แม้กระทั่งถึงขั้นปฏิเสธการเข้าร่วมงานแต่งงานของบุตรชายตนเองในรัฐเวอร์จิเนียเพื่อเลี่ยงการปะทะกับเจ้าหน้าที่รัฐ ก่อนจะถูกตามรวบตัวในที่สุด
หากวิเคราะห์มุมมองระดับสถาบัน (Institutional View) เหตุการณ์นี้ชี้ให้เห็นถึงช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างเม็ดเงินรายย่อยและกระแสเงินทุนของสถาบัน กองทุนขนาดใหญ่ (Smart Money) มีกระบวนการตรวจสอบสถานะ (Due Diligence) ที่เข้มงวด ทำให้ผู้จัดการกองทุนหลีกเลี่ยงกับดักการลงทุนที่ไม่มีแหล่งที่มาของรายได้ (Revenue Model) ชัดเจน เม็ดเงินระดับล้านล้านดอลลาร์จากฝั่งสถาบันจึงเลือกที่จะไหลเข้าสู่โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการควบคุมอย่างเข้มงวด เช่น กองทุน Spot ETF มากกว่าแพลตฟอร์มไร้การกำกับดูแล
การเคลื่อนย้ายเงินทุนในช่วงที่ผ่านมาสะท้อนทิศทางของตลาดที่กำลังเติบโตเข้าสู่ความสมบูรณ์ (Market Maturity) กระแสความนิยมในโปรเจกต์ที่มุ่งเน้นการแจกจ่ายโทเคนด้วยโมเดลแชร์ลูกโซ่เริ่มเสื่อมความขลัง นักลงทุนสถาบันต่างให้ความสำคัญกับมาตรการรักษาสภาพคล่องและการกำกับดูแลความเสี่ยง (Risk Management) เป็นลำดับแรกสุด
อย่างไรก็ดีบริบทเศรษฐกิจมหภาคมีบทบาทลึกซึ้งต่อการเติบโตของอาชญากรรมทางการเงิน โดยจากนโยบายการเงินของ เจอโรม พาวเวลล์ (Jerome Powell) ที่พยายามรักษาสมดุลอัตราดอกเบี้ยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สร้างแรงกดดันให้นักลงทุนต้องเสาะแสวงหาผลตอบแทน (Search for Yield) ในสินทรัพย์ทางเลือก ความพยายามเอาชนะเงินเฟ้อผลักดันให้คนจำนวนมากก้าวข้ามเส้นความปลอดภัย เข้าสู่พื้นที่สีเทาของระบบการเงินแบบกระจายศูนย์
กระนั้น การประสานงานข้ามแดนระหว่างทางการสหรัฐและฟิจิถือเป็นสัญญาณแห่งการเปลี่ยนแปลง ยุคสมัยแห่งการใช้คริปโตเคอร์เรนซีเป็นเครื่องมือฟอกเงินหรือระดมทุนนอกระบบกำลังถูกปิดตาย การบังคับใช้กฎหมายกับอาชญากรเศรษฐกิจในช่วงปี พ.ศ. 2568 ถึง 2569 ยืนยันว่าขอบเขตอำนาจรัฐสามารถเจาะทะลุผ่านความซับซ้อนของเทคโนโลยีบล็อกเชนได้สำเร็จ
อนาคตของอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลกำลังก้าวเข้าสู่ยุคแห่งความโปร่งใสเชิงโครงสร้าง การกำจัดผู้เล่นที่ขาดธรรมาภิบาลออกจากตลาดจะช่วยลดปริมาณความผันผวนที่เกิดจากข่าวร้าย แม้การล่มสลายของโปรเจกต์ลักษณะนี้จะสร้างความเสียหายในระยะสั้น ทว่าในระยะยาว การบังคับใช้กฎหมายที่เด็ดขาดจะเป็นรากฐานอันแข็งแกร่งในการสร้างความน่าเชื่อถือ
สิ่งที่น่าจับตาหลังจากนี้คือ ทิศทางการไหลของเม็ดเงินลงทุนทั่วโลกที่จะมุ่งเน้นไปยังสินทรัพย์ดิจิทัลที่มี Use Case ทางธุรกิจรองรับจริงเท่านั้น ผู้เข้าร่วมตลาดในวัฏจักรใหม่จำเป็นต้องพึ่งพาวิสัยทัศน์เชิงลึกและการวิเคราะห์ข้อมูลระดับสถาบัน มากกว่าการไล่ตามคำมั่นสัญญาของผลตอบแทนที่ขัดต่อหลักการทางเศรษฐศาสตร์โดยสิ้นเชิง