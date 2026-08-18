PLUS งวดนี้ได้โต 33%

“โรแยล พลัส ” เผยมีรายได้รวม 362.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33.0% จากไตรมาสก่อนหน้า รับปัจจัยหนุนจากการฟื้นตัวของยอดขายในทวีปอเมริกาเหนือตามฤดูกาล ขณะที่บริษัทฯ เดินหน้าขยายฐานลูกค้าในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าใหม่ในตลาดยุโรปเพิ่ม พร้อมเตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่ม Flavor Coconut Series และ Fruit Tea ช่วงครึ่งปีหลัง
นายพลแสง แซ่เบ๊ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน) หรือ PLUS เปิดเผยว่า แม้สถานการณ์ความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ทั่วโลกจะกลับมามีความผันผวน บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าขยายฐานลูกค้าและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการเติบโตของรายได้ในระยะยาว โดยล่าสุดบริษัทฯ ได้ลูกค้าใหม่ในตลาดยุโรปเพิ่ม 2 ราย
โดยเริ่มจากผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวซึ่งเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ การขยายฐานลูกค้าดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการขยายฐานลูกค้าและการดำเนินธุรกิจในตลาดต่างประเทศ โดยตลาดยุโรปมีสัดส่วนรายได้ประมาณ 5–7% ของยอดขายต่างประเทศทั้งหมด ปัจจุบันบริษัทฯ ส่งออกสินค้าไปยัง ทวีปอเมริกา เอเชีย ตะวันออกกลาง และยุโรป เป็นหลัก ส่วนรายได้จากการจำหน่ายภายในประเทศมีสัดส่วนประมาณ 1% ของรายได้รวม
สำหรับทิศทางธุรกิจในช่วงครึ่งปีหลัง บริษัทฯ เตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้กลุ่ม Flavor Coconut Series และ Fruit Tea เพื่อสร้างสีสันและขยายฐานผู้บริโภคเพิ่มเติม พร้อมมุ่งยกระดับศักยภาพการผลิต การบริหารต้นทุน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในตลาดเครื่องดื่มระดับโลก นอกจากนี้ บริษัทฯ เตรียมขยายช่องทางการจัดจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำมะพร้าว 100% แบรนด์ “COCO ROYAL” ภายในประเทศเพิ่ม โดยจะเริ่มวางจำหน่ายใน Lotus’s Tops Market และ Villa Market ในช่วงครึ่งปีหลัง
ล่าสุดผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2569 บริษัทฯ มีรายได้รวม 362.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33.0% จากไตรมาสก่อนหน้า โดยหลักมาจากการฟื้นตัวของยอดขายในทวีปอเมริกาเหนือตามปัจจัยฤดูกาล อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ระบุว่า ภาวะเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกาที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ประกอบกับมาตรการด้านแรงงานและการควบคุมผู้อพยพ ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในบางกลุ่ม ขณะที่สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ รวมถึงการปิดช่องแคบฮอร์มุซที่ผ่านมา เป็นอีกปัจจัยที่กดดันยอดขายโดยรวม
อย่างไรก็ตาม PLUS ยังคงเดินหน้าขยายช่องทางการจัดจำหน่ายและทำการตลาดสินค้าใหม่ไปยังกลุ่มประเทศใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนการเติบโตของรายได้ในหลายภูมิภาค โดยยอดขายในหลายภูมิภาคมีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ ทวีปโอเชียเนียเติบโต 330% ทวีปแอฟริกาเติบโต 157.9% และทวีปละตินอเมริกาและแคริบเบียนเติบโต 110.5% รวมไปถึงรายได้จากการขายภายในประเทศเติบโต 6.3% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน จากเครื่องดื่มน้ำมะพร้าว 100% แบรนด์ “COCO ROYAL”