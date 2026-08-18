PHAT เตรียมเทรดวันแรก 20 ส.ค.นี้

“กลุ่มภัทร ” เตรียมเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) วันที่ 20 สิงหาคม 2569 ในฐานะหุ้น mai ตัวแรกของปี เดินหน้ายกระดับธุรกิจปาล์มน้ำมันครบวงจร ปั้น Ecosystem เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และต่อยอด New Growth Engine ผ่าน CPKO และ Biogas เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ลดต้นทุนพลังงาน และวางฐานแกร่งสู่ Defensive Stock ขณะที่ผู้ถือหุ้นเดิมพร้อมใจLock Up สะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพธุรกิจ
นายสมนึก จันทวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท กลุ่มภัทร จำกัด (มหาชน) หรือ PHAT เปิดเผยว่า บริษัทพร้อมนำหุ้นเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในหมวดอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ในวันที่ 20 สิงหาคม 2569 โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ “PHAT”
โดยมั่นใจว่าหุ้น PHAT จะได้รับการตอบรับที่ดีเยี่ยมจากนักลงทุน ด้วยพื้นฐานธุรกิจที่แข็งแกร่ง มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงรวมถึงศักยภาพในการทำกำไรสูง และประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในธุรกิจปาล์มน้ำมันยาวนานกว่า 30 ปี ที่พร้อมต่อยอดธุรกิจจากAgricultural-based Company สู่ Sustainable Company มุ่งสร้าง Ecosystem เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตลอดห่วงโซ่คุณค่า ด้วยการใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้อย่างเต็มที่ (Fully Utilization of By-products) และการจัดการแบบ Zero Waste เพื่อลดการสูญเสียและสร้างมูลค่าเพิ่ม ควบคู่กับการยกระดับมาตรฐาน RSPO หรือ Roundtable on Sustainable Palm Oil ในการขยายตลาดและสร้างรายได้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและการเติบโตที่ยั่งยืน
สำหรับกำลังการผลิตของบริษัทในปัจจุบันPHAT ได้ขยายโรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบเป็น 90 ตันผลปาล์มสดต่อชั่วโมง หรือ 2,100 ตันต่อวัน ตั้งแต่ไตรมาส 3/2569 ซึ่งเป็นการต่อยอดธุรกิจสู่การสร้าง Ecosystem ที่ครบวงจร เพื่อเสริมศักยภาพการแข่งขันในอนาคตพร้อมรองรับความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง การขยายกำลังการผลิตในครั้งนี้ สอดรับกับการคาดการณ์ของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ที่ระบุว่าปริมาณผลปาล์มสดมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องในช่วงครึ่งหลังของปี 2569 (สิงหาคม - ตุลาคม) ซึ่งเป็นฤดูกาลผลผลิตสูง ช่วยเพิ่มวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิต รองรับการเดินเครื่องเต็มกำลัง และต่อยอดสู่การสร้าง Ecosystem ที่ครบวงจร
“การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) นับเป็นก้าวสำคัญในการขยายธุรกิจและต่อยอดการเติบโต ตอกย้ำศักยภาพการแข่งขันและการขยายฐานลูกค้าในและต่างประเทศ พร้อมเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้ร่วมสร้างการเติบโตไปด้วยกัน” นายสมนึก กล่าว
นายพีรณัฐ สวัสดิจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน เปิดเผยว่า การเข้ามาระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ครั้งนี้ ช่วยเพิ่มศักยภาพการผลิต ขยายฐานลูกค้า และวางรากฐานทางการเงินเพื่อการเติบโตระยะยาว โดยบริษัทมุ่งบริหารกระแสเงินสดอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการจัดการ Cash Cycle ตั้งแต่ต้นทุน วัตถุดิบ และเงินทุนหมุนเวียน เพื่อรักษาสภาพคล่องและเสริมความแข็งแกร่งในฐานะ Defensive Stock
สำหรับเงินจากการระดมทุน (หลังหักค่าใช้จ่าย IPO) จะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับกำลังการผลิตส่วนเพิ่มที่เพิ่งก่อสร้างแล้วเสร็จ ก่อสร้างโรงงานสกัดน้ำมันเมล็ดในปาล์ม (CPKO) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและต่อยอด New Growth Engine โดยโรงงานจะแล้วเสร็จในไตรมาส 3/2570 เริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาส 4/2570 พร้อมรับรู้รายได้เต็มปีในปี 2571 และการลงทุนในโครงการผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas) เพื่อต่อยอด By-product จากกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์มให้เป็นพลังงานสะอาด ช่วยลดต้นทุน สร้างรายได้ สร้างประโยชน์ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในไตรมาส 4/2570 และเริ่มรับรู้รายได้เต็มปีตั้งแต่ปี 2571 เป็นต้นไป ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจ สร้างความน่าเชื่อถือ พร้อมสร้างการเติบโตได้ตามแผนที่กำหนด
พร้อมกันนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท
ขณะที่ นางดาริน กาญจนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ PHAT เปิดเผยว่า PHAT มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง สะท้อนจากการเติบโตของกำไรขั้นต้น กำไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) และประสิทธิภาพในการบริหารกระแสเงินสด อีกทั้งยังมีแผนต่อยอดธุรกิจในกลุ่มผลิตภัณฑ์พลอยได้ (By-product) ที่มีอัตรากำไรสูง เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ขณะเดียวกันยังมีศักยภาพการเติบโตโดดเด่นจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและกลยุทธ์การต่อยอดธุรกิจ
สำหรับเงินที่ได้รับจากการระดมทุน บริษัทฯ จะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับฤดูกาลผลผลิตปาล์มน้ำมัน รวมถึงการขยายกำลังการผลิตและต่อยอดธุรกิจที่สร้างมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ธุรกิจน้ำมันปาล์มถือเป็นเมกะเทรนด์ระดับโลก มีปัจจัยหนุนจากนโยบายไบโอดีเซลและราคาน้ำมันปาล์มดิบที่อยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นห่วงโซ่สำคัญของอุตสาหกรรมโอเลโอเคมี น้ำมันปาล์มเพื่อการบริโภคและอุตสาหกรรม ตลอดจนพลังงาน และมีมาตรฐานสิ่งแวดล้อม RSPO ที่สร้างความเชื่อมั่นในตลาดโลก
นอกจากนี้ กลุ่มครอบครัวผู้ก่อตั้งซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ยังได้แสดงความเชื่อมั่นต่อศักยภาพธุรกิจและแนวโน้มการเติบโตของ PHAT โดยสมัครใจไม่ขายหุ้น และลงนามในสัญญาข้อจำกัดการโอนหุ้นเพิ่มเติม (Voluntary IPO Lock Up) ส่งผลให้มีจำนวนหุ้นเดิมที่ถูกห้ามซื้อขายตามเกณฑ์ Silent Period และ Voluntary IPO Lock Up รวม 330,000,000 หุ้น คิดเป็น 70% ของทุนชำระแล้วหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน
“PHAT มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน สำหรับการนำหุ้นเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 20 สิงหาคม 2569 ซึ่งจากการเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 118.86 ล้านหุ้น ที่ราคา 2 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 4-6 สิงหาคมที่ผ่านมา ได้รับความสนใจและการตอบรับจากนักลงทุนอย่างล้นหลาม จึงมั่นใจว่า PHAT จะได้รับการตอบรับที่ดีในวันซื้อขายหลักทรัพย์วันแรก” นางดาริน กล่าว