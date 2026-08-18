“LivNex เช่าออมบ้าน”หนุนยอดขาย SENAเผยโตแกร่ง

เสนาฯ เผยผลประกอบการไตรมาส 2/69 รายได้รวม 1,520 ล้านบาท เติบโต 20.3% เทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อน งวด 6 เดือนรายได้รวม 2,736 ล้านบาท โต 9.7% สะท้อนการเติบโตของธุรกิจบริการ พลังงานสะอาด และรถยนต์ไฟฟ้า ช่วยกระจายแหล่งรายได้ เสริมแกร่งธุรกิจ แจงครึ่งปียอดขายรวม 10,512 ล้านบาท คิดเป็น 80% ของเป้าหมายทั้งปี และมียอดรับรู้รายได้รวม 2,736 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 180 ล้านบาท ชูการทยอยโอนกรรมสิทธิ์ LivNex ฐานสำคัญหนุนรายได้ครึ่งปีหลัง
นางสาวอธิกา บุญรอดชู ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดสรรเงินและการลงทุน บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “สำหรับงวดไตรมาส 2 ปี 2569 ยอดขายรวม 10,512 ล้านบาท ประกอบด้วยยอดขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 7,926 ล้านบาท ยอดขายจาก LivNex 2,586 ล้านบาท และบริษัทมียอดรายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์จำนวน 1,822 ล้านบาท มียอดรับรู้รายได้รวมทุกประเภทธุรกิจ 2,736 ล้านบาท มีกำไรขั้นต้น 845 ล้านบาท คิดเป็น 31% มีกำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ส่วนแบ่งกำไรและภาษี 460 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 180 ล้านบาท คิดเป็น 6% ของรายได้รวม อย่างไรก็ดีจากยอดรับรู้รายได้ที่เพิ่มขึ้น ทำให้บริษัทยังคงมีกระแสเงินสดหมุนเวียน และยังคงรักษาระดับ DE ที่ 1.31 เท่า
ทั้งนี้ในช่วง 6 เดือนที่ผ่าน บริษัทสามารถรับรู้รายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์ LivNex ห้องเช่าออมบ้าน จำนวน 83 ยูนิต มูลค่าโอนกรรมสิทธิ์ 176 ล้านบาท โดยคาดว่าจะเริ่มมีการทยอยโอนกรรมสิทธิ์อย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีหลังนี้ และปัจจุบันบริษัทมีห้อง LivNex ที่ทำสัญญาแล้ว จำนวน 865 ยูนิต มูลค่า 1,800 ล้านบาท ที่รอทยอยรับรู้รายได้ และ ณ 30 มิถุนายน 2569 บริษัทมียอดรอรับรู้รายได้ Backlog ประมาณ 10,556 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถทยอยรับรู้รายได้ในปี 2569 ประมาณ 8,544 ล้านบาท และในปี 2570 รับรู้รายได้ประมาณ 2,012 ล้านบาท และบริษัทยังมีสินค้าคงเหลือขายประมาณ 39,170 ล้านบาท ในจำนวนดังกล่าว มีสินค้าที่สร้างเสร็จแล้วพร้อมขายและโอนรับรู้รายได้เลย ประมาณ 11,394 ล้านบาท
ขณะเดียวกัน กลุ่มธุรกิจภายใต้ SENA Green Lifestyle Platform ซึ่งเชื่อมโยงที่อยู่อาศัย โซลาร์ และรถยนต์ไฟฟ้า เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพเติบโตสูง โดยธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้ามียอดขายเพิ่มขึ้น 455% ขณะที่ธุรกิจโซลาร์มีรายได้เติบโต 63% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สะท้อนศักยภาพของธุรกิจ Green ในการเป็น New S-Curve ที่ช่วยสร้างแหล่งรายได้ใหม่ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสนับสนุนความแข็งแกร่งของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ท่ามกลางข้อจำกัดของการเติบโตในรูปแบบเดิม
SENA เชื่อว่าการแข่งขันในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์วันนี้ไม่ได้วัดกันเพียงทำเลและราคาขาย แต่รวมถึงความสามารถในการช่วยลด “ต้นทุนชีวิต” ของลูกค้าหลังเข้าอยู่อาศัย ทั้งค่าไฟ ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในระยะยาว บริษัทจึงนำความเชี่ยวชาญด้านพลังงานสะอาดและรถยนต์ไฟฟ้ามาต่อยอดการพัฒนาที่อยู่อาศัยคุณภาพ เพื่อสร้างความแตกต่าง ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้บริโภคยุคใหม่ และขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ “Lifelong Trusted Partner” ที่พร้อมดูแลการอยู่อาศัยของลูกค้าในทุกช่วงชีวิต