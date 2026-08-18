เด็กไทยไม่แพ้ใครในโลก! AIKIDS CODERS ลุยเวทีหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ กวาดรางวัลกลับไทยเรียบ 9 โพเดียม

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจครั้งสำคัญของ AIKIDS CODERS กับการเดินทางไปแข่งขัน Coding & Robotics บนเวทีระดับนานาชาติ Junior Botball Challenge Global 2026 และสามารถคว้ารางวัลระดับโลกกลับมาฝากประเทศไทยได้อย่างยอดเยี่ยม
สำหรับ Junior Botball Challenge Global 2026 คือการแข่งขันหุ่นยนต์และการเขียนโปรแกรมระดับนานาชาติรอบชิงชนะเลิศระดับโลก ประจำปี 2026 สำหรับเด็กอายุ 4-14 ปี จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2026 โดยเน้นส่งเสริมทักษะ STEM (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์) และการเขียนโค้ด
การแข่งขันครั้งนี้ เด็กๆ AIKIDS CODERS ลงแข่งขันตั้งแต่รุ่นเล็กอายุไม่เกิน 8 ปี ไปจนถึงรุ่น Advanced อายุไม่เกิน 15 ปี และสามารถคว้ารางวัลกลับบ้านได้ "ครบทุกรุ่น" ที่ลงแข่งขัน!
สรุปผลงานระดับโลก 9 รางวัล
-รุ่น Beginner Level A (ไม่เกิน 8 ปี): GOLD PRIZE (2 ทีม)
-รุ่น Beginner Level B (ไม่เกิน 8 ปี): GOLD PRIZE (3 ทีม)
- รุ่น Rookie Level (ไม่เกิน 14 ปี): GOLD PRIZE (2 ทีม) | SECOND PRIZE (1 ทีม)
- รุ่น Advanced Level (ไม่เกิน 14 ปี): THIRD PRIZE (1 ทีม)
รวมเหรียญรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
GOLD PRIZE: 7 ทีม
SECOND PRIZE: 1 ทีม
THIRD PRIZE: 1 ทีม
ความสำเร็จครั้งนี้ไม่ได้สะท้อนเพียงความสามารถในการ Coding และ Robotics เท่านั้น แต่ยังเป็นผลลัพธ์จากวินัย การฝึกซ้อมอย่างหนักและต่อเนื่อง การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การทำงานเป็นทีม ความรับผิดชอบ และหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ต่อความกดดันของเด็กๆ รวมถึงทีมผู้ฝึกสอนที่ผลักดันศักยภาพเด็กไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลได้อย่างงดงาม
มาร่วมส่งหัวใจ และคอมเมนต์ยินดีกับน้องๆ อนาคตของชาติกลุ่มนี้กัน WE BUILD • WE CODE • WE WIN CODE THE FUTURE AT AIKIDS